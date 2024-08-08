https://ria.ru/20240808/benksi-1964968676.html

Бэнкси представил четвертую с начала недели работу в Лондоне

Бэнкси представил четвертую с начала недели работу в Лондоне - РИА Новости, 08.08.2024

Бэнкси представил четвертую с начала недели работу в Лондоне

Британский стрит-арт художник, известный под псевдонимом Бэнкси продолжил серию новых работ на тему животных, представив в четверг уже четвертую с начала недели РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:29

2024-08-08T16:29

2024-08-08T16:29

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Британский стрит-арт художник, известный под псевдонимом Бэнкси продолжил серию новых работ на тему животных, представив в четверг уже четвертую с начала недели работу в Лондоне. Художник опубликовал на своей странице в Instagram* фото с изображением воющего волка, нанесенным на белую спутниковую тарелку, создающей со стороны образ полной луны. Как пишет издание Daily Post, новая работа находится в лондонском районе Пэкхам. С начала недели художник ежедневно публикует новые работы, среди которых силуэты карабкающихся мартышек, слоны, тянущиеся друг к другу хоботами, и изображение козы на узком постаменте. Ни одно из своих новых изображений Бэнкси не сопроводил каким-либо пояснением.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20231222/znak-1917593413.html

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