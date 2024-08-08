https://ria.ru/20240808/benksi-1964968676.html
Бэнкси представил четвертую с начала недели работу в Лондоне
Бэнкси представил четвертую с начала недели работу в Лондоне - РИА Новости, 08.08.2024
Бэнкси представил четвертую с начала недели работу в Лондоне
Британский стрит-арт художник, известный под псевдонимом Бэнкси продолжил серию новых работ на тему животных, представив в четверг уже четвертую с начала недели РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:29
2024-08-08T16:29
2024-08-08T16:29
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Британский стрит-арт художник, известный под псевдонимом Бэнкси продолжил серию новых работ на тему животных, представив в четверг уже четвертую с начала недели работу в Лондоне. Художник опубликовал на своей странице в Instagram* фото с изображением воющего волка, нанесенным на белую спутниковую тарелку, создающей со стороны образ полной луны. Как пишет издание Daily Post, новая работа находится в лондонском районе Пэкхам. С начала недели художник ежедневно публикует новые работы, среди которых силуэты карабкающихся мартышек, слоны, тянущиеся друг к другу хоботами, и изображение козы на узком постаменте. Ни одно из своих новых изображений Бэнкси не сопроводил каким-либо пояснением.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, лондон, россия, бэнкси, в мире
Культура, Технологии, Лондон, Россия, Бэнкси, В мире
Бэнкси представил четвертую с начала недели работу в Лондоне
Бэнкси представил в Лондоне четвертую с начала недели работу на тему животных
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Британский стрит-арт художник, известный под псевдонимом Бэнкси продолжил серию новых работ на тему животных, представив в четверг уже четвертую с начала недели работу в Лондоне.
Художник опубликовал на своей странице в Instagram* фото с изображением воющего волка, нанесенным на белую спутниковую тарелку, создающей со стороны образ полной луны. Как пишет издание Daily Post, новая работа находится в лондонском районе Пэкхам.
С начала недели художник ежедневно публикует новые работы, среди которых силуэты карабкающихся мартышек, слоны, тянущиеся друг к другу хоботами, и изображение козы на узком постаменте.
Ни одно из своих новых изображений Бэнкси не сопроводил каким-либо пояснением.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская