Активисты из ЛНР поехали в Курскую область на помощь
Активисты из ЛНР поехали в Курскую область для ликвидации последствий обстрелов
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Активисты из Луганской Народной Республики отправились в Курскую область для ликвидации последствий обстрелов ВСУ, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
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"Наша молодежь не осталась в стороне и вызвалась на помощь. Активисты из ЛНР отправились в Курскую область, где будут участвовать в ликвидации последствий обстрелов", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Глава республики уточнил, что в Луганске также начат сбор гуманитарной помощи для нуждающихся из Курской области.
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"Неравнодушные граждане активно помогают в этом. Первую партию скоро отправят в пострадавший регион", - добавил Пасечник.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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