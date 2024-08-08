https://ria.ru/20240808/aktivisty-1965069257.html

Активисты из ЛНР поехали в Курскую область на помощь

Активисты из ЛНР поехали в Курскую область на помощь - РИА Новости, 08.08.2024

Активисты из ЛНР поехали в Курскую область на помощь

Активисты из Луганской Народной Республики отправились в Курскую область для ликвидации последствий обстрелов ВСУ, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T23:28

2024-08-08T23:28

2024-08-08T23:28

курская область

россия

луганская народная республика

леонид пасечник

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Активисты из Луганской Народной Республики отправились в Курскую область для ликвидации последствий обстрелов ВСУ, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. "Наша молодежь не осталась в стороне и вызвалась на помощь. Активисты из ЛНР отправились в Курскую область, где будут участвовать в ликвидации последствий обстрелов", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. Глава республики уточнил, что в Луганске также начат сбор гуманитарной помощи для нуждающихся из Курской области. "Неравнодушные граждане активно помогают в этом. Первую партию скоро отправят в пострадавший регион", - добавил Пасечник. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/tsipso-1964965267.html

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курская область

россия

луганская народная республика

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курская область, россия, луганская народная республика, леонид пасечник, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины