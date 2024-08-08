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Активисты из ЛНР поехали в Курскую область на помощь - РИА Новости, 08.08.2024
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23:28 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/aktivisty-1965069257.html
Активисты из ЛНР поехали в Курскую область на помощь
Активисты из ЛНР поехали в Курскую область на помощь - РИА Новости, 08.08.2024
Активисты из ЛНР поехали в Курскую область на помощь
Активисты из Луганской Народной Республики отправились в Курскую область для ликвидации последствий обстрелов ВСУ, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T23:28
2024-08-08T23:28
курская область
россия
луганская народная республика
леонид пасечник
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Активисты из Луганской Народной Республики отправились в Курскую область для ликвидации последствий обстрелов ВСУ, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. "Наша молодежь не осталась в стороне и вызвалась на помощь. Активисты из ЛНР отправились в Курскую область, где будут участвовать в ликвидации последствий обстрелов", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. Глава республики уточнил, что в Луганске также начат сбор гуманитарной помощи для нуждающихся из Курской области. "Неравнодушные граждане активно помогают в этом. Первую партию скоро отправят в пострадавший регион", - добавил Пасечник. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/tsipso-1964965267.html
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курская область, россия, луганская народная республика, леонид пасечник, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Активисты из ЛНР поехали в Курскую область на помощь

Активисты из ЛНР поехали в Курскую область для ликвидации последствий обстрелов

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Активисты из Луганской Народной Республики отправились в Курскую область для ликвидации последствий обстрелов ВСУ, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«
"Наша молодежь не осталась в стороне и вызвалась на помощь. Активисты из ЛНР отправились в Курскую область, где будут участвовать в ликвидации последствий обстрелов", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
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Глава республики уточнил, что в Луганске также начат сбор гуманитарной помощи для нуждающихся из Курской области.
«
"Неравнодушные граждане активно помогают в этом. Первую партию скоро отправят в пострадавший регион", - добавил Пасечник.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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Курская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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