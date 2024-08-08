https://ria.ru/20240808/aktery-1964987063.html

Среди добровольцев РПЦ в Донбассе — альпинисты и актеры

Среди добровольцев РПЦ в Донбассе — альпинисты и актеры - РИА Новости, 08.08.2024

Среди добровольцев РПЦ в Донбассе — альпинисты и актеры

Представители разных профессий: от программистов до альпинистов, художников и актеров - есть среди отправившихся в Донбасс восстанавливать жилые дома... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:00

2024-08-08T17:00

2024-08-08T17:00

религия

донбасс

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Представители разных профессий: от программистов до альпинистов, художников и актеров - есть среди отправившихся в Донбасс восстанавливать жилые дома добровольцев, в том числе зарубежных, рассказали в синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ).В отделе отметили, что восстанавливать частные дома в зоне конфликта помогают люди разных возрастов, профессий и национальностей. Среди них художники, архитекторы, журналисты, альпинисты, фармацевты, актеры, бизнесмены."В качестве волонтеров, например, трудились помощник капитана дальнего плавания, полковник милиции, чемпион Европы по триатлону. Приезжали помогать программисты из IT-компаний Москвы и Хельсинки. Среди волонтеров есть пенсионеры, которым больше 70 лет. Они работают на крышах, монтируют окна. На строительных объектах помогают и женщины: штукатурят, кладут линолеум", – сообщили в отделе.Восстанавливать дома мирных жителей приезжают волонтеры из России, Сербии, Канады, Финляндии и других стран.С марта 2023 года синодальный благотворительный отдел по благословению патриарха Кирилла организует набор добровольцев-ремонтников для восстановления домов мирных жителей в зоне конфликта. В основном волонтеры трудятся в Мариуполе, но также помогают в Донецке, Горловке, Лисичанске и других городах Донбасса. Добровольцы помогают восстанавливать дома одиноким пожилым людям, инвалидам, женщинам с детьми. С марта 2023 года волонтеры отремонтировали 266 домов.По данным отдела, всего зону конфликта посетили более тысячи добровольцев-ремонтников, из них 494 человека отправились из Москвы и Московской области, из Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 61 человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

донбасс, москва, хельсинки, русская православная церковь, религия