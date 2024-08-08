Среди добровольцев РПЦ в Донбассе — альпинисты и актеры
Соцотдел РПЦ: среди добровольцев, чинящих дома в Донбассе, альпинисты и актеры
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСтроительство республиканского перинатального центра в Донецке
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Представители разных профессий: от программистов до альпинистов, художников и актеров - есть среди отправившихся в Донбасс восстанавливать жилые дома добровольцев, в том числе зарубежных, рассказали в синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ).
В отделе отметили, что восстанавливать частные дома в зоне конфликта помогают люди разных возрастов, профессий и национальностей. Среди них художники, архитекторы, журналисты, альпинисты, фармацевты, актеры, бизнесмены.
"В качестве волонтеров, например, трудились помощник капитана дальнего плавания, полковник милиции, чемпион Европы по триатлону. Приезжали помогать программисты из IT-компаний Москвы и Хельсинки. Среди волонтеров есть пенсионеры, которым больше 70 лет. Они работают на крышах, монтируют окна. На строительных объектах помогают и женщины: штукатурят, кладут линолеум", – сообщили в отделе.
С марта 2023 года синодальный благотворительный отдел по благословению патриарха Кирилла организует набор добровольцев-ремонтников для восстановления домов мирных жителей в зоне конфликта. В основном волонтеры трудятся в Мариуполе, но также помогают в Донецке, Горловке, Лисичанске и других городах Донбасса. Добровольцы помогают восстанавливать дома одиноким пожилым людям, инвалидам, женщинам с детьми. С марта 2023 года волонтеры отремонтировали 266 домов.
По данным отдела, всего зону конфликта посетили более тысячи добровольцев-ремонтников, из них 494 человека отправились из Москвы и Московской области, из Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 61 человек.