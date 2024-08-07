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Путину рассказали о зарплатах врачей в Пермском крае - РИА Новости, 07.08.2024
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15:18 07.08.2024 (обновлено: 17:08 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/zarplaty-1964668600.html
Путину рассказали о зарплатах врачей в Пермском крае
Путину рассказали о зарплатах врачей в Пермском крае - РИА Новости, 07.08.2024
Путину рассказали о зарплатах врачей в Пермском крае
Главврач Пермской краевой больницы Григорий Цепаев рассказал президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства, что средняя зарплата у... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:18
2024-08-07T17:08
общество
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Главврач Пермской краевой больницы Григорий Цепаев рассказал президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства, что средняя зарплата у врачей в Пермском крае составляет не более 85 тысяч рублей, а у среднего медицинского персонала - порядка 65 тысяч рублей.Президент в среду начал совещание с членами правительства заявления о происходящем в Курской области, а также назвал атаку ВСУ в регионе "масштабной провокацией" Киева."Зарплата какая у врачей и у среднего персонала?" - поинтересовался глава государства у главврача ГБУЗ ПК "Пермская краевая клиническая инфекционная больница" Цепаева."У врачей средняя заработная плата 84 тысячи (рублей), у медсестер - 58 тысяч", - ответил главврач.Зарплата врачей и медсестер соответствует дорожной карте, выполняются все взятые больнице обязательства и планы, добавил Цепаев.Президент России уточнил у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, насколько далеко эти значения ушли от средних по региону."По врачам это выше, чем средняя зарплата по региону, а по среднему персоналу - немного пониже, но в пределах допустимой нормы. Средняя зарплата по региону (у среднего медперсонала) в пределах 65 тысяч рублей", - ответил Махонин.Кроме того, президент России выразил надежду, что новая Пермская краевая клиническая инфекционная больница внесет вклад в дело поддержания здоровья граждан.
https://ria.ru/20240807/putin-1964666876.html
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общество, здоровье - общество, россия, пермская область, пермский край, дмитрий махонин, владимир путин, курская область, вооруженные силы украины
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Пермская область, Пермский край, Дмитрий Махонин, Владимир Путин, Курская область, Вооруженные силы Украины
Путину рассказали о зарплатах врачей в Пермском крае

Главврач Пермской краевой больницы Цепаев рассказал Путину о зарплатах врачей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Главврач Пермской краевой больницы Григорий Цепаев рассказал президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства, что средняя зарплата у врачей в Пермском крае составляет не более 85 тысяч рублей, а у среднего медицинского персонала - порядка 65 тысяч рублей.
Президент в среду начал совещание с членами правительства заявления о происходящем в Курской области, а также назвал атаку ВСУ в регионе "масштабной провокацией" Киева.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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"Зарплата какая у врачей и у среднего персонала?" - поинтересовался глава государства у главврача ГБУЗ ПК "Пермская краевая клиническая инфекционная больница" Цепаева.
«
"У врачей средняя заработная плата 84 тысячи (рублей), у медсестер - 58 тысяч", - ответил главврач.
Зарплата врачей и медсестер соответствует дорожной карте, выполняются все взятые больнице обязательства и планы, добавил Цепаев.
Президент России уточнил у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, насколько далеко эти значения ушли от средних по региону.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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«
"По врачам это выше, чем средняя зарплата по региону, а по среднему персоналу - немного пониже, но в пределах допустимой нормы. Средняя зарплата по региону (у среднего медперсонала) в пределах 65 тысяч рублей", - ответил Махонин.
Кроме того, президент России выразил надежду, что новая Пермская краевая клиническая инфекционная больница внесет вклад в дело поддержания здоровья граждан.
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Путин поручил направлять средства, полученные через ОМС, на зарплаты врачам
20 апреля, 12:32
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияПермская областьПермский крайДмитрий МахонинВладимир ПутинКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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