https://ria.ru/20240807/zarplaty-1964668600.html

Путину рассказали о зарплатах врачей в Пермском крае

Путину рассказали о зарплатах врачей в Пермском крае - РИА Новости, 07.08.2024

Путину рассказали о зарплатах врачей в Пермском крае

Главврач Пермской краевой больницы Григорий Цепаев рассказал президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства, что средняя зарплата у... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:18

2024-08-07T15:18

2024-08-07T17:08

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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Главврач Пермской краевой больницы Григорий Цепаев рассказал президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства, что средняя зарплата у врачей в Пермском крае составляет не более 85 тысяч рублей, а у среднего медицинского персонала - порядка 65 тысяч рублей.Президент в среду начал совещание с членами правительства заявления о происходящем в Курской области, а также назвал атаку ВСУ в регионе "масштабной провокацией" Киева."Зарплата какая у врачей и у среднего персонала?" - поинтересовался глава государства у главврача ГБУЗ ПК "Пермская краевая клиническая инфекционная больница" Цепаева."У врачей средняя заработная плата 84 тысячи (рублей), у медсестер - 58 тысяч", - ответил главврач.Зарплата врачей и медсестер соответствует дорожной карте, выполняются все взятые больнице обязательства и планы, добавил Цепаев.Президент России уточнил у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, насколько далеко эти значения ушли от средних по региону."По врачам это выше, чем средняя зарплата по региону, а по среднему персоналу - немного пониже, но в пределах допустимой нормы. Средняя зарплата по региону (у среднего медперсонала) в пределах 65 тысяч рублей", - ответил Махонин.Кроме того, президент России выразил надежду, что новая Пермская краевая клиническая инфекционная больница внесет вклад в дело поддержания здоровья граждан.

https://ria.ru/20240807/putin-1964666876.html

https://ria.ru/20240807/putin-1964658893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, пермская область, пермский край, дмитрий махонин, владимир путин, курская область, вооруженные силы украины