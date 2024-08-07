Путину рассказали о зарплатах врачей в Пермском крае
Главврач Пермской краевой больницы Цепаев рассказал Путину о зарплатах врачей
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Главврач Пермской краевой больницы Григорий Цепаев рассказал президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства, что средняя зарплата у врачей в Пермском крае составляет не более 85 тысяч рублей, а у среднего медицинского персонала - порядка 65 тысяч рублей.
Президент в среду начал совещание с членами правительства заявления о происходящем в Курской области, а также назвал атаку ВСУ в регионе "масштабной провокацией" Киева.
"Зарплата какая у врачей и у среднего персонала?" - поинтересовался глава государства у главврача ГБУЗ ПК "Пермская краевая клиническая инфекционная больница" Цепаева.
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"У врачей средняя заработная плата 84 тысячи (рублей), у медсестер - 58 тысяч", - ответил главврач.
Зарплата врачей и медсестер соответствует дорожной карте, выполняются все взятые больнице обязательства и планы, добавил Цепаев.
Президент России уточнил у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, насколько далеко эти значения ушли от средних по региону.
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"По врачам это выше, чем средняя зарплата по региону, а по среднему персоналу - немного пониже, но в пределах допустимой нормы. Средняя зарплата по региону (у среднего медперсонала) в пределах 65 тысяч рублей", - ответил Махонин.
Кроме того, президент России выразил надежду, что новая Пермская краевая клиническая инфекционная больница внесет вклад в дело поддержания здоровья граждан.