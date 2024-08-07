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Украинские военные подорвались на своем минном поле, заявил Марочко - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/vsu-1964552015.html
Украинские военные подорвались на своем минном поле, заявил Марочко
Украинские военные подорвались на своем минном поле, заявил Марочко - РИА Новости, 07.08.2024
Украинские военные подорвались на своем минном поле, заявил Марочко
Украинские военнослужащие подорвались на своем минном поле в районе поселка Песчаное Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T07:03
2024-08-07T07:03
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 7 авг – РИА Новости. Украинские военнослужащие подорвались на своем минном поле в районе поселка Песчаное Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе контратакующих действий ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) в районе населенного пункта Песчаное группа украинских боевиков (до взвода), усиленная одной единицей западной бронетехники, вышла на собственные минные заграждения. Не проведя разминирование, штурмовики сразу пошли в наступление на наши позиции", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что в результате необдуманных действий украинское командование потеряло бронетранспортер и до четверти личного состава из-за подрывов на собственных противотанковых и противопехотных минах. Еще около десяти боевиков было уничтожено военнослужащими ВС РФ при помощи стрелкового оружия.
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харьковская область
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в мире, харьковская область, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Украинские военные подорвались на своем минном поле, заявил Марочко

Марочко: украинские военные подорвались на своем минном поле под Купянском

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 авг – РИА Новости. Украинские военнослужащие подорвались на своем минном поле в районе поселка Песчаное Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе контратакующих действий ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) в районе населенного пункта Песчаное группа украинских боевиков (до взвода), усиленная одной единицей западной бронетехники, вышла на собственные минные заграждения. Не проведя разминирование, штурмовики сразу пошли в наступление на наши позиции", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
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Марочко добавил, что в результате необдуманных действий украинское командование потеряло бронетранспортер и до четверти личного состава из-за подрывов на собственных противотанковых и противопехотных минах. Еще около десяти боевиков было уничтожено военнослужащими ВС РФ при помощи стрелкового оружия.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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