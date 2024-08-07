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Украинские военные подорвались на своем минном поле, заявил Марочко

Украинские военные подорвались на своем минном поле, заявил Марочко - РИА Новости, 07.08.2024

Украинские военные подорвались на своем минном поле, заявил Марочко

Украинские военнослужащие подорвались на своем минном поле в районе поселка Песчаное Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T07:03

2024-08-07T07:03

2024-08-07T07:03

специальная военная операция на украине

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андрей марочко

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ЛУГАНСК, 7 авг – РИА Новости. Украинские военнослужащие подорвались на своем минном поле в районе поселка Песчаное Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе контратакующих действий ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) в районе населенного пункта Песчаное группа украинских боевиков (до взвода), усиленная одной единицей западной бронетехники, вышла на собственные минные заграждения. Не проведя разминирование, штурмовики сразу пошли в наступление на наши позиции", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что в результате необдуманных действий украинское командование потеряло бронетранспортер и до четверти личного состава из-за подрывов на собственных противотанковых и противопехотных минах. Еще около десяти боевиков было уничтожено военнослужащими ВС РФ при помощи стрелкового оружия.

https://ria.ru/20240806/spetsoperatsiya-1964528228.html

харьковская область

луганская народная республика

украина

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в мире, харьковская область, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины