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Биография Тима Уолца

Биография Тима Уолца - РИА Новости, 07.08.2024

Биография Тима Уолца

Губернатор американского штата Миннесота Тимоти (Тим) Уолц (Tim Walz) родился 6 апреля 1964 года в городе Вест-Пойнт (штат Небраска, США). РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T01:21

2024-08-07T01:21

2024-08-07T02:00

справки

сша

миннесота

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Губернатор американского штата Миннесота Тимоти (Тим) Уолц (Tim Walz) родился 6 апреля 1964 года в городе Вест-Пойнт (штат Небраска, США). В 1989 году окончил колледж Chadron State College в Небраске, получив диплом преподавателя по общественным наукам. В 2001 году окончил Государственный университет Миннесоты, где получил степень магистра наук. Также учился в Университете Святой Марии в Миннесоте.В 1982 году поступил на службу в Национальную гвардию армии США, где прослужил 24 года. В 1989-1990 годы преподавал в средней школе в Китае в составе первой группы американских педагогов по программе Гарвардского университета, одобренной правительством США.Вернувшись из Китая, стал преподавать в средней школе в Небраске.В 1996 году со своей будущей женой Гвен переехал в ее родной штат Миннесота.В течение следующих 10 лет Уолц был преподавателем и футбольным тренером в средней школе Mankato West High School.В 2006 году Уолц выиграл свои первые выборы в Палату представителей США от Демократической партии. Затем был переизбран еще на пять сроков. Входил в комитеты по сельскому хозяйству, вооруженным силам и делам ветеранов.Позиционировал себя как умеренного демократа. Активный сторонник права на оружие. В 2018 году был избран 41-м губернатором штата Миннесота. Переизбран в 2022 году. Среди достижений за время его пребывания на этом посту – предоставление всеобщего бесплатного школьного питания для учащихся, защита репродуктивной свободы, укрепление избирательных прав, создание основы для перехода Миннесоты на 100% чистую электроэнергию к 2040 году, снижение налогов для среднего класса и расширение оплачиваемого отпуска для трудящихся штата. В 2024 году был выбран демократкой Камалой Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента.Возглавляет Ассоциацию губернаторов-демократов. Тим Уолц в 2022 году не единожды выступал с критикой России из-за начала спецоперации на Украине. В марте 2022 года поставил подпись под административным указом, который требовал от государственных учреждений расторгнуть действующие контракты с российскими юридическими лицами и воздерживаться от заключения их в будущем. В апреле 2022 года он подписал закон о прекращении государственных инвестиций в Россию. Кроме того, он установил партнерство между штатом и Черниговской областью Украины, а в 2023 году участвовал в виртуальном разговоре с Зеленским, выказав "непоколебимую поддержку".Уолц открыто защищал президента США Джо Байдена после его провального выступления на дебатах. После отказа Байдена от участия в президентской гонке поддержал вице-президента страны Камалу Харрис на пост президента.Тим Уолц женат, в браке двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, сша, миннесота, небраска, джо байден, камала харрис, гарвардский университет, президентские выборы в сша, выборы президента сша — 2024