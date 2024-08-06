https://ria.ru/20240806/kharris--1964450800.html

Харрис выбрала губернатора Миннесоты своим кандидатом в вице-президенты

Харрис выбрала губернатора Миннесоты своим кандидатом в вице-президенты - РИА Новости, 06.08.2024

Харрис выбрала губернатора Миннесоты своим кандидатом в вице-президенты

Вице-президент США и кандидат на эту должность от Демпартии Камала Харрис назвала своего кандидата в вице-президенты — это губернатор штата Миннесота Тим Уолц,... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T15:54

2024-08-06T15:54

2024-08-06T17:07

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ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на эту должность от Демпартии Камала Харрис назвала своего кандидата в вице-президенты — это губернатор штата Миннесота Тим Уолц, передает телеканал CNN со ссылкой на источники."Камала Харрис приняла решение относительно своего напарника, и четыре человека, близкие к процессу, утверждают, что ее выбор — это губернатор Миннесоты Тим Уолц", — говорится в сообщении.Как отмечает газета Washington Post, выбор 60-летнего Уолца призван укрепить позиции демократов не только в Миннесоте, но и других штатах Среднего Запада, где сильнее конкуренция с республиканцами. "Уолц, имеющий опыт завоевания голосов консервативных избирателей из сельской местности, малоизвестен на национальной сцене", — говорится в публикации.По информации анонимных источников ведущих американских СМИ, Харрис может официально объявить кандидата в вице-президенты перед сегодняшним выступлением в Филадельфии, где она, как ожидается, впервые появится перед избирателями вместе с напарником. В числе потенциальных претендентов СМИ называли шесть человек — помимо Уолца, это губернаторы Пенсильвании, Кентукки и Иллинойса Джон Шапиро, Энди Бешир и Джей Би Притцкер, сенатор от Аризоны, бывший астронавт Марк Келли и министр транспорта Пит Буттиджич.Президент США Джо Байден 21 июля, на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики, объявил, что не будет баллотироваться на второй срок, и выдвинул в качестве замены Харрис. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп, кандидатом в вице-президенты — сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.

https://ria.ru/20240731/bayden-1963068752.html

https://ria.ru/20240724/vybory-1961519940.html

https://ria.ru/20240806/harris-1964397713.html

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