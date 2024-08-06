Харрис выбрала губернатора Миннесоты своим кандидатом в вице-президенты
Харрис выбрала губернатора Миннесоты Уолца на роль кандидата в вице-президенты
© AP Photo / Abbie ParrТим Уолц
© AP Photo / Abbie Parr
Тим Уолц . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на эту должность от Демпартии Камала Харрис назвала своего кандидата в вице-президенты — это губернатор штата Миннесота Тим Уолц, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.
«
"Камала Харрис приняла решение относительно своего напарника, и четыре человека, близкие к процессу, утверждают, что ее выбор — это губернатор Миннесоты Тим Уолц", — говорится в сообщении.
Как отмечает газета Washington Post, выбор 60-летнего Уолца призван укрепить позиции демократов не только в Миннесоте, но и других штатах Среднего Запада, где сильнее конкуренция с республиканцами.
"Уолц, имеющий опыт завоевания голосов консервативных избирателей из сельской местности, малоизвестен на национальной сцене", — говорится в публикации.
Тим Уолц в 2022 году не единожды выступал с критикой России из-за начала спецоперации на Украине. Так, в апреле того года он подписал закон о прекращении государственных инвестиций в Россию. А месяцем ранее поставил подпись под административным указом, который требовал от государственных учреждений расторгнуть действующие контракты с российскими юридическими лицами и воздерживаться от заключения их в будущем. Кроме того, он установил партнерство между штатом и Черниговской областью Украины, а в 2023 году участвовал в виртуальном разговоре с Зеленским, выказав "непоколебимую поддержку".
Америке предлагают идеального кандидата в президенты
24 июля, 08:00
По информации анонимных источников ведущих американских СМИ, Харрис может официально объявить кандидата в вице-президенты перед сегодняшним выступлением в Филадельфии, где она, как ожидается, впервые появится перед избирателями вместе с напарником. В числе потенциальных претендентов СМИ называли шесть человек — помимо Уолца, это губернаторы Пенсильвании, Кентукки и Иллинойса Джон Шапиро, Энди Бешир и Джей Би Притцкер, сенатор от Аризоны, бывший астронавт Марк Келли и министр транспорта Пит Буттиджич.
Президент США Джо Байден 21 июля, на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики, объявил, что не будет баллотироваться на второй срок, и выдвинул в качестве замены Харрис. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп, кандидатом в вице-президенты — сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.