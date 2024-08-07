Рейтинг@Mail.ru
Турция присоединилась к поданному в ООН иску ЮАР против Израиля - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 07.08.2024 (обновлено: 17:33 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/turtsiya-1964690340.html
Турция присоединилась к поданному в ООН иску ЮАР против Израиля
Турция присоединилась к поданному в ООН иску ЮАР против Израиля - РИА Новости, 07.08.2024
Турция присоединилась к поданному в ООН иску ЮАР против Израиля
Анкара подала документы для присоединения к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН, заявил глава комитета турецкого парламента по юстиции Джюнейт... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:23
2024-08-07T17:33
в мире
турция
оон
юар
израиль
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925123841_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_17e284ada36a29791aa5ff8725d1bdd6.jpg
СТАМБУЛ, 7 авг — РИА Новости. Анкара подала документы для присоединения к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН, заявил глава комитета турецкого парламента по юстиции Джюнейт Юксель журналистам в Гааге."Мы будем отслеживать этот иск до самого конца, отстаивая интересы палестинцев. С сегодняшнего дня Турция присоединяется к иску против Израиля, подав досье", — сказал он.В частности, по словам Юкселя, в досье находятся отчеты ООН и другие имеющие отношение к делу документы.О намерении Анкары присоединиться к иску заявил в понедельник турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан. Международный суд ООН в Гааге провел 16-17 мая слушания по запросу ЮАР об указании дополнительных мер в отношении Израиля из-за операции еврейского государства в Рафахе. Суд 24 мая обязал Израиль прекратить военные действия в Рафахе и принять меры, чтобы обеспечить доступ в Газу миссиям по расследованию обвинений в геноциде.ЮАР 10 мая обратилась в Международный суд ООН со срочным запросом о принятии дополнительных мер против Тель-Авива по ситуации в Рафахе из-за "изменившихся обстоятельств и новых фактов", заявитель также просил скорректировать те меры, которые суд ввел 26 января. Тогда инстанция обязала Израиль сделать все необходимое для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду палестинцев, организовать поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий против палестинского народа, описанных в конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.В конце декабря 2023 года Претория подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Тель-Авива по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия еврейского государства в отношении жителей палестинского анклава являются "нарушением обязательств по конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля &lt;...&gt; носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением &lt;...&gt; уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".
https://ria.ru/20240807/turtsija-1964558110.html
https://ria.ru/20240807/hamas-1964669549.html
https://ria.ru/20240731/turtsiya-1963077390.html
турция
юар
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925123841_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a82eadc5dd145fea0d410330cab50f28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, оон, юар, израиль, хакан фидан
В мире, Турция, ООН, ЮАР, Израиль, Хакан Фидан
Турция присоединилась к поданному в ООН иску ЮАР против Израиля

Турция подала документы в суд ООН и присоединилась к иску ЮАР против Израиля

© AP Photo / Peter DejongВид на Дворец мира — официальную резиденцию Международного суда ООН в Гааге
Вид на Дворец мира — официальную резиденцию Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Вид на Дворец мира — официальную резиденцию Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 7 авг — РИА Новости. Анкара подала документы для присоединения к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН, заявил глава комитета турецкого парламента по юстиции Джюнейт Юксель журналистам в Гааге.
"Мы будем отслеживать этот иск до самого конца, отстаивая интересы палестинцев. С сегодняшнего дня Турция присоединяется к иску против Израиля, подав досье", — сказал он.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В Турции обвинили Запад в лицемерии по ситуации в Газе
Вчера, 08:38
В частности, по словам Юкселя, в досье находятся отчеты ООН и другие имеющие отношение к делу документы.
О намерении Анкары присоединиться к иску заявил в понедельник турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан.
Международный суд ООН в Гааге провел 16-17 мая слушания по запросу ЮАР об указании дополнительных мер в отношении Израиля из-за операции еврейского государства в Рафахе. Суд 24 мая обязал Израиль прекратить военные действия в Рафахе и принять меры, чтобы обеспечить доступ в Газу миссиям по расследованию обвинений в геноциде.
ЮАР 10 мая обратилась в Международный суд ООН со срочным запросом о принятии дополнительных мер против Тель-Авива по ситуации в Рафахе из-за "изменившихся обстоятельств и новых фактов", заявитель также просил скорректировать те меры, которые суд ввел 26 января.
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Война в Газе разрушила репутацию Израиля, заявил представитель ХАМАС
Вчера, 15:23
Тогда инстанция обязала Израиль сделать все необходимое для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду палестинцев, организовать поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий против палестинского народа, описанных в конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.
В конце декабря 2023 года Претория подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Тель-Авива по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия еврейского государства в отношении жителей палестинского анклава являются "нарушением обязательств по конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля <...> носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением <...> уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Турция призвала остановить Израиль, пока конфликт не стал региональным
31 июля, 08:18
 
В миреТурцияООНЮАРИзраильХакан Фидан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала