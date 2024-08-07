https://ria.ru/20240807/turtsiya-1964690340.html

Турция присоединилась к поданному в ООН иску ЮАР против Израиля

Турция присоединилась к поданному в ООН иску ЮАР против Израиля - РИА Новости, 07.08.2024

Турция присоединилась к поданному в ООН иску ЮАР против Израиля

Анкара подала документы для присоединения к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН, заявил глава комитета турецкого парламента по юстиции Джюнейт... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:23

2024-08-07T16:23

2024-08-07T17:33

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СТАМБУЛ, 7 авг — РИА Новости. Анкара подала документы для присоединения к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН, заявил глава комитета турецкого парламента по юстиции Джюнейт Юксель журналистам в Гааге."Мы будем отслеживать этот иск до самого конца, отстаивая интересы палестинцев. С сегодняшнего дня Турция присоединяется к иску против Израиля, подав досье", — сказал он.В частности, по словам Юкселя, в досье находятся отчеты ООН и другие имеющие отношение к делу документы.О намерении Анкары присоединиться к иску заявил в понедельник турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан. Международный суд ООН в Гааге провел 16-17 мая слушания по запросу ЮАР об указании дополнительных мер в отношении Израиля из-за операции еврейского государства в Рафахе. Суд 24 мая обязал Израиль прекратить военные действия в Рафахе и принять меры, чтобы обеспечить доступ в Газу миссиям по расследованию обвинений в геноциде.ЮАР 10 мая обратилась в Международный суд ООН со срочным запросом о принятии дополнительных мер против Тель-Авива по ситуации в Рафахе из-за "изменившихся обстоятельств и новых фактов", заявитель также просил скорректировать те меры, которые суд ввел 26 января. Тогда инстанция обязала Израиль сделать все необходимое для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду палестинцев, организовать поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий против палестинского народа, описанных в конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.В конце декабря 2023 года Претория подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Тель-Авива по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия еврейского государства в отношении жителей палестинского анклава являются "нарушением обязательств по конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля <...> носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением <...> уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".

https://ria.ru/20240807/turtsija-1964558110.html

https://ria.ru/20240807/hamas-1964669549.html

https://ria.ru/20240731/turtsiya-1963077390.html

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в мире, турция, оон, юар, израиль, хакан фидан