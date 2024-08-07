Решетников назвал регион-лидер по приросту турпотока в России
Решетников: регионом-лидером по приросту туристического потока в РФ стал Алтай
Большой Чульчинский водопад в Республике Алтай. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Регионом-лидером по динамике прироста туристического потока стал Алтай, сообщил президенту России Владимиру Путину министр экономического развития РФ Максим Решетников.
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"Все больше россиян интересуются активным отдыхом… Алтай в этом году показывает выдающиеся результаты, в том числе благодаря тому, что Манжерок запущен, с другой стороны на территории Алтайского края есть Бирюзовая Катунь - особая экономическая зона, там много объектов вводится. Сейчас идет развитие аэропорта - то есть это новая очень мощная точка на карте нашей страны. Алтай всегда был притягателен, просто сейчас добавился комфорт - и пошел взрывной рост", - рассказал министр главе государства.
Решетников отметил, что был приведен в порядок Чуйский тракт, теперь туда съезжаются все жители Сибири. Также в Алтай начинают приезжать и иностранные туристы.
"У нас там есть один нерешенный вопрос, по границе с Казахстаном - гора Белуха, надо межправительственное соглашение подписать. Чтобы зайти на гору, надо территорию Казахстана использовать, где пограничный режим. Но это у нас тоже на особом контроле", - добавил он.
Путин поручил министру экономического развития в случае необходимости подключить МИД к решению приграничного вопроса с Казахстаном по туристическим маршрутам в Алтае.