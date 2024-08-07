https://ria.ru/20240807/turpotok-1964675325.html

Решетников назвал регион-лидер по приросту турпотока в России

Решетников назвал регион-лидер по приросту турпотока в России - РИА Новости, 07.08.2024

Решетников назвал регион-лидер по приросту турпотока в России

Регионом-лидером по динамике прироста туристического потока стал Алтай, сообщил президенту России Владимиру Путину министр экономического развития РФ Максим... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:37

2024-08-07T15:37

2024-08-07T15:38

казахстан

россия

алтайский край

владимир путин

максим решетников

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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Регионом-лидером по динамике прироста туристического потока стал Алтай, сообщил президенту России Владимиру Путину министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Все больше россиян интересуются активным отдыхом… Алтай в этом году показывает выдающиеся результаты, в том числе благодаря тому, что Манжерок запущен, с другой стороны на территории Алтайского края есть Бирюзовая Катунь - особая экономическая зона, там много объектов вводится. Сейчас идет развитие аэропорта - то есть это новая очень мощная точка на карте нашей страны. Алтай всегда был притягателен, просто сейчас добавился комфорт - и пошел взрывной рост", - рассказал министр главе государства. Решетников отметил, что был приведен в порядок Чуйский тракт, теперь туда съезжаются все жители Сибири. Также в Алтай начинают приезжать и иностранные туристы. "У нас там есть один нерешенный вопрос, по границе с Казахстаном - гора Белуха, надо межправительственное соглашение подписать. Чтобы зайти на гору, надо территорию Казахстана использовать, где пограничный режим. Но это у нас тоже на особом контроле", - добавил он. Путин поручил министру экономического развития в случае необходимости подключить МИД к решению приграничного вопроса с Казахстаном по туристическим маршрутам в Алтае.

https://ria.ru/20240807/turisty-1964665973.html

https://ria.ru/20240807/otdykh-1964663851.html

казахстан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казахстан, россия, алтайский край, владимир путин, максим решетников