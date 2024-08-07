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Решетников назвал регион-лидер по приросту турпотока в России - РИА Новости, 07.08.2024
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15:37 07.08.2024 (обновлено: 15:38 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/turpotok-1964675325.html
Решетников назвал регион-лидер по приросту турпотока в России
Решетников назвал регион-лидер по приросту турпотока в России - РИА Новости, 07.08.2024
Решетников назвал регион-лидер по приросту турпотока в России
Регионом-лидером по динамике прироста туристического потока стал Алтай, сообщил президенту России Владимиру Путину министр экономического развития РФ Максим... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:37
2024-08-07T15:38
казахстан
россия
алтайский край
владимир путин
максим решетников
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Регионом-лидером по динамике прироста туристического потока стал Алтай, сообщил президенту России Владимиру Путину министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Все больше россиян интересуются активным отдыхом… Алтай в этом году показывает выдающиеся результаты, в том числе благодаря тому, что Манжерок запущен, с другой стороны на территории Алтайского края есть Бирюзовая Катунь - особая экономическая зона, там много объектов вводится. Сейчас идет развитие аэропорта - то есть это новая очень мощная точка на карте нашей страны. Алтай всегда был притягателен, просто сейчас добавился комфорт - и пошел взрывной рост", - рассказал министр главе государства. Решетников отметил, что был приведен в порядок Чуйский тракт, теперь туда съезжаются все жители Сибири. Также в Алтай начинают приезжать и иностранные туристы. "У нас там есть один нерешенный вопрос, по границе с Казахстаном - гора Белуха, надо межправительственное соглашение подписать. Чтобы зайти на гору, надо территорию Казахстана использовать, где пограничный режим. Но это у нас тоже на особом контроле", - добавил он. Путин поручил министру экономического развития в случае необходимости подключить МИД к решению приграничного вопроса с Казахстаном по туристическим маршрутам в Алтае.
https://ria.ru/20240807/turisty-1964665973.html
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казахстан, россия, алтайский край, владимир путин, максим решетников
Казахстан, Россия, Алтайский край, Владимир Путин, Максим Решетников
Решетников назвал регион-лидер по приросту турпотока в России

Решетников: регионом-лидером по приросту туристического потока в РФ стал Алтай

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБольшой Чульчинский водопад в Республике Алтай
Большой Чульчинский водопад в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Большой Чульчинский водопад в Республике Алтай. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Регионом-лидером по динамике прироста туристического потока стал Алтай, сообщил президенту России Владимиру Путину министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«
"Все больше россиян интересуются активным отдыхом… Алтай в этом году показывает выдающиеся результаты, в том числе благодаря тому, что Манжерок запущен, с другой стороны на территории Алтайского края есть Бирюзовая Катунь - особая экономическая зона, там много объектов вводится. Сейчас идет развитие аэропорта - то есть это новая очень мощная точка на карте нашей страны. Алтай всегда был притягателен, просто сейчас добавился комфорт - и пошел взрывной рост", - рассказал министр главе государства.
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Решетников отметил, что был приведен в порядок Чуйский тракт, теперь туда съезжаются все жители Сибири. Также в Алтай начинают приезжать и иностранные туристы.
"У нас там есть один нерешенный вопрос, по границе с Казахстаном - гора Белуха, надо межправительственное соглашение подписать. Чтобы зайти на гору, надо территорию Казахстана использовать, где пограничный режим. Но это у нас тоже на особом контроле", - добавил он.
Путин поручил министру экономического развития в случае необходимости подключить МИД к решению приграничного вопроса с Казахстаном по туристическим маршрутам в Алтае.
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КазахстанРоссияАлтайский крайВладимир ПутинМаксим Решетников
 
 
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