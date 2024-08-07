https://ria.ru/20240807/tseli-1964778027.html

США хотят узнать у ВСУ больше о целях вылазки в Курскую область

США хотят узнать у ВСУ больше о целях вылазки в Курскую область - РИА Новости, 07.08.2024

США хотят узнать у ВСУ больше о целях вылазки в Курскую область

США хотят узнать больше у ВСУ об их целях вылазки в Курскую область, но поддерживают действия Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T22:22

2024-08-07T22:22

2024-08-07T23:13

специальная военная операция на украине

в мире

россия

курская область

сша

карин жан-пьер

валерий герасимов

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США хотят узнать больше у ВСУ об их целях вылазки в Курскую область, но поддерживают действия Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Мы собираемся связаться с украинскими военными, чтобы узнать больше об их целях. Что касается подробностей, я бы направила вас к украинцам, чтобы они говорили об их собственных военных операциях", - сообщила она журналистам. Жан-Пьер добавила, что Вашингтон поддерживает действия Киева, который якобы "занимается самообороной", и США будут продолжать это делать. Она также отказалась признавать, что Белому дому было заранее известно о планах ВСУ.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курскойобласти будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную

https://ria.ru/20240807/ataki-1964770238.html

https://ria.ru/20240807/ataka-1964752889.html

россия

курская область

сша

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в мире, россия, курская область, сша, карин жан-пьер, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины