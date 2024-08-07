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США хотят узнать у ВСУ больше о целях вылазки в Курскую область - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:22 07.08.2024 (обновлено: 23:13 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/tseli-1964778027.html
США хотят узнать у ВСУ больше о целях вылазки в Курскую область
США хотят узнать у ВСУ больше о целях вылазки в Курскую область - РИА Новости, 07.08.2024
США хотят узнать у ВСУ больше о целях вылазки в Курскую область
США хотят узнать больше у ВСУ об их целях вылазки в Курскую область, но поддерживают действия Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T22:22
2024-08-07T23:13
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
сша
карин жан-пьер
валерий герасимов
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США хотят узнать больше у ВСУ об их целях вылазки в Курскую область, но поддерживают действия Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Мы собираемся связаться с украинскими военными, чтобы узнать больше об их целях. Что касается подробностей, я бы направила вас к украинцам, чтобы они говорили об их собственных военных операциях", - сообщила она журналистам. Жан-Пьер добавила, что Вашингтон поддерживает действия Киева, который якобы "занимается самообороной", и США будут продолжать это делать. Она также отказалась признавать, что Белому дому было заранее известно о планах ВСУ.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курскойобласти будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную
https://ria.ru/20240807/ataki-1964770238.html
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в мире, россия, курская область, сша, карин жан-пьер, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, США, Карин Жан-Пьер, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
США хотят узнать у ВСУ больше о целях вылазки в Курскую область

Белый дом: США хотят узнать у ВСУ больше о целях вылазки в Курскую область

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США хотят узнать больше у ВСУ об их целях вылазки в Курскую область, но поддерживают действия Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«
"Мы собираемся связаться с украинскими военными, чтобы узнать больше об их целях. Что касается подробностей, я бы направила вас к украинцам, чтобы они говорили об их собственных военных операциях", - сообщила она журналистам.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Жан-Пьер добавила, что Вашингтон поддерживает действия Киева, который якобы "занимается самообороной", и США будут продолжать это делать. Она также отказалась признавать, что Белому дому было заранее известно о планах ВСУ.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курскойобласти будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьСШАКарин Жан-ПьерВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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