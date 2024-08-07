https://ria.ru/20240807/tigr-1964542353.html

В Приморье умер раненный человеком амурский тигр

В Приморье умер раненный человеком амурский тигр - РИА Новости, 07.08.2024

В Приморье умер раненный человеком амурский тигр

Раненный человеком амурский тигр, который выходил в село Беневское в Приморье и был отловлен с тяжелыми травмами, скончался в реабилитационном центре, сообщает... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T03:31

2024-08-07T03:31

2024-08-07T03:31

россия

хабаровский край

амурская область

сергей арамилев

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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Раненный человеком амурский тигр, который выходил в село Беневское в Приморье и был отловлен с тяжелыми травмами, скончался в реабилитационном центре, сообщает центр "Амурский тигр". Тигра, который с весны выходил в село Беневское в Приморье и утащил несколько собак, поймали в начале июля и доставили в реабилитационный центр. Региональный минлесхоз сообщал, что зверя привлекла свалка биологических отходов сельскохозяйственных животных, куда выходят собаки. Скотомогильник ликвидировали, а владельца-фермера наказали. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев после обследования зверя сообщал РИА Новости, что у тигра ранение головы и шеи, переломы нижней челюсти - это огнестрельное ранение. Зверь находился в тяжелом состоянии, ветеринары боролись за его жизнь. В конце июля специалисты сделали ему компьютерную томографию. "Тигр Беня умер, несмотря на все попытки ветеринарных врачей спасти его. Огнестрельное ранение раздробило ему челюсть и лишило возможности полноценно добывать и принимать пищу. Большой кот до последнего старался остаться в природе и выкарабкаться самостоятельно, и лишь спустя несколько месяцев после ранения сдался людям. Специалистам сразу было понятно, что надежды мало, но они пытались, ведь даже маленький шанс — все равно шанс", - говорится в сообщении центра "Амурский тигр". Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20240718/tigr-1960564315.html

https://ria.ru/20240517/tirg-1946779319.html

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хабаровский край

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россия, хабаровский край, амурская область, сергей арамилев, общество