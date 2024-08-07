Пушков назвал тандем Харрис и Уолца идеальным для саморазрушения США
Пушков: тандем Харрис и Уолца идеально подходит для саморазрушения США
© AP Photo / Jacquelyn MartinГубернатор Миннесоты Тим Уолц
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Губернатор Миннесоты Тим Уолц . Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Тандем Камалы Харрис как кандидата в президенты США от демократов и Тима Уолца как ее вице-президента на выборы идеален для саморазрушения США, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
Ранее штаб Харрис подтвердил выбор губернатора Миннесоты Тима Уолца на роль кандидата в вице-президенты. Официально оба они, как ожидается, будут выдвинуты номинантами от демократов на конвенции партии в Чикаго, которая начнется 19 августа.
"Если США предназначено исторической судьбой идти по пути саморазрушения, то этот тандем подходит для этого как нельзя лучше. История нередко делает парадоксальный выбор для осуществления своего замысла", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
Позднее Пушков также прокомментировал высказывание кандидата в вице-президенты США от республиканцев Джеймса Вэнса о том, что Харрис не может вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, потому что он её не уважает.
"А кто вообще уважает Камалу Харрис? И, главное - за что?", - отметил российский политик.
Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.