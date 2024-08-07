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Пушков назвал тандем Харрис и Уолца идеальным для саморазрушения США - РИА Новости, 07.08.2024
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11:16 07.08.2024 (обновлено: 12:46 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/ssha-1964589866.html
Пушков назвал тандем Харрис и Уолца идеальным для саморазрушения США
Пушков назвал тандем Харрис и Уолца идеальным для саморазрушения США - РИА Новости, 07.08.2024
Пушков назвал тандем Харрис и Уолца идеальным для саморазрушения США
Тандем Камалы Харрис как кандидата в президенты США от демократов и Тима Уолца как ее вице-президента на выборы идеален для саморазрушения США, заявил глава... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:16
2024-08-07T12:46
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Тандем Камалы Харрис как кандидата в президенты США от демократов и Тима Уолца как ее вице-президента на выборы идеален для саморазрушения США, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем телеграм-канале. Ранее штаб Харрис подтвердил выбор губернатора Миннесоты Тима Уолца на роль кандидата в вице-президенты. Официально оба они, как ожидается, будут выдвинуты номинантами от демократов на конвенции партии в Чикаго, которая начнется 19 августа."Если США предназначено исторической судьбой идти по пути саморазрушения, то этот тандем подходит для этого как нельзя лучше. История нередко делает парадоксальный выбор для осуществления своего замысла", - написал Пушков в своем телеграм-канале.Позднее Пушков также прокомментировал высказывание кандидата в вице-президенты США от республиканцев Джеймса Вэнса о том, что Харрис не может вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, потому что он её не уважает."А кто вообще уважает Камалу Харрис? И, главное - за что?", - отметил российский политик.Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
https://ria.ru/20240807/ssha-1964580859.html
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в мире, сша, чикаго, огайо, камала харрис, алексей пушков, джо байден, совет федерации рф, выборы президента сша — 2024, владимир путин, россия
В мире, США, Чикаго, Огайо, Камала Харрис, Алексей Пушков, Джо Байден, Совет Федерации РФ, Выборы президента США — 2024, Владимир Путин, Россия
Пушков назвал тандем Харрис и Уолца идеальным для саморазрушения США

Пушков: тандем Харрис и Уолца идеально подходит для саморазрушения США

© AP Photo / Jacquelyn MartinГубернатор Миннесоты Тим Уолц
Губернатор Миннесоты Тим Уолц - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Губернатор Миннесоты Тим Уолц . Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Тандем Камалы Харрис как кандидата в президенты США от демократов и Тима Уолца как ее вице-президента на выборы идеален для саморазрушения США, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
Ранее штаб Харрис подтвердил выбор губернатора Миннесоты Тима Уолца на роль кандидата в вице-президенты. Официально оба они, как ожидается, будут выдвинуты номинантами от демократов на конвенции партии в Чикаго, которая начнется 19 августа.
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"Если США предназначено исторической судьбой идти по пути саморазрушения, то этот тандем подходит для этого как нельзя лучше. История нередко делает парадоксальный выбор для осуществления своего замысла", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
Позднее Пушков также прокомментировал высказывание кандидата в вице-президенты США от республиканцев Джеймса Вэнса о том, что Харрис не может вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, потому что он её не уважает.
"А кто вообще уважает Камалу Харрис? И, главное - за что?", - отметил российский политик.
Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
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Байден поддержал решение Харрис выбрать вице-президентом Уолца
Вчера, 19:06
 
В миреСШАЧикагоОгайоКамала ХаррисАлексей ПушковДжо БайденСовет Федерации РФВыборы президента США — 2024Владимир ПутинРоссия
 
 
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