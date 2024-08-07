https://ria.ru/20240807/ssha-1964589866.html

Пушков назвал тандем Харрис и Уолца идеальным для саморазрушения США

Пушков назвал тандем Харрис и Уолца идеальным для саморазрушения США - РИА Новости, 07.08.2024

Пушков назвал тандем Харрис и Уолца идеальным для саморазрушения США

Тандем Камалы Харрис как кандидата в президенты США от демократов и Тима Уолца как ее вице-президента на выборы идеален для саморазрушения США, заявил глава... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T11:16

2024-08-07T11:16

2024-08-07T12:46

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Тандем Камалы Харрис как кандидата в президенты США от демократов и Тима Уолца как ее вице-президента на выборы идеален для саморазрушения США, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем телеграм-канале. Ранее штаб Харрис подтвердил выбор губернатора Миннесоты Тима Уолца на роль кандидата в вице-президенты. Официально оба они, как ожидается, будут выдвинуты номинантами от демократов на конвенции партии в Чикаго, которая начнется 19 августа."Если США предназначено исторической судьбой идти по пути саморазрушения, то этот тандем подходит для этого как нельзя лучше. История нередко делает парадоксальный выбор для осуществления своего замысла", - написал Пушков в своем телеграм-канале.Позднее Пушков также прокомментировал высказывание кандидата в вице-президенты США от республиканцев Джеймса Вэнса о том, что Харрис не может вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, потому что он её не уважает."А кто вообще уважает Камалу Харрис? И, главное - за что?", - отметил российский политик.Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.

https://ria.ru/20240807/ssha-1964580859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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