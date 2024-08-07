https://ria.ru/20240807/spetsoperatsiya-1964556897.html

ВСУ применяют румынский аналог установки "Партизан", заявил Марочко

ВСУ применяют румынский аналог установки "Партизан", заявил Марочко - РИА Новости, 07.08.2024

ВСУ применяют румынский аналог установки "Партизан", заявил Марочко

ВСУ применяют на севере ЛНР поставленный из Румынии аналог советской установки "Партизан", сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T08:26

2024-08-07T08:26

2024-08-07T08:26

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

румыния

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962931618_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c581ce27e855cdc939de6bd6af750226.jpg

ЛУГАНСК, 7 авг – РИА Новости. ВСУ применяют на севере ЛНР поставленный из Румынии аналог советской установки "Партизан", сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Установку 9П132 "Град-П" ("Партизан") разработали в 1960-х годах по просьбе Демократической республики Вьетнам. Изделие состоит из одной направляющей для снаряда, треноги с механизмом наведения и прицельных приспособлений. В "Партизане" используют реактивные снаряды 9М22М "Малыш" калибра 122 миллиметра. В 2000-е румынскими специалистами был разработан новый вариант установки 9П132, адаптированный для стрельбы осколочно-фугасными снарядами M21-OF-S. "На сватовско-кременском участке украинские боевики применяют аналог системы "Партизан". В районе населенных пунктов Червоная Диброва и Серебрянка украинские боевики начали применять переносную реактивную пусковую установку (аналог советской 9П132 "Град-П"), адаптированную для стрельбы снарядами M21-OF-S. По предварительным данным, данные установки и неуправляемые боеприпасы были недавно поставлены националистическому подразделению вооруженных формирований Украины Румынией", - сообщил Марочко агентству. Он добавил, что подобные системы находились в Болгарии, Польше и Чехии еще со времен подписания Варшавского договора.

https://ria.ru/20240807/spetsoperatsiya-1964555189.html

https://ria.ru/20240807/pvo-1964552986.html

луганская народная республика

румыния

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, румыния, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность