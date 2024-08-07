https://ria.ru/20240807/spetsoperatsiya-1964556897.html
ВСУ применяют румынский аналог установки "Партизан", заявил Марочко
ВСУ применяют румынский аналог установки "Партизан", заявил Марочко - РИА Новости, 07.08.2024
ВСУ применяют румынский аналог установки "Партизан", заявил Марочко
ВСУ применяют на севере ЛНР поставленный из Румынии аналог советской установки "Партизан", сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T08:26
2024-08-07T08:26
2024-08-07T08:26
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
румыния
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андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 7 авг – РИА Новости. ВСУ применяют на севере ЛНР поставленный из Румынии аналог советской установки "Партизан", сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Установку 9П132 "Град-П" ("Партизан") разработали в 1960-х годах по просьбе Демократической республики Вьетнам. Изделие состоит из одной направляющей для снаряда, треноги с механизмом наведения и прицельных приспособлений. В "Партизане" используют реактивные снаряды 9М22М "Малыш" калибра 122 миллиметра. В 2000-е румынскими специалистами был разработан новый вариант установки 9П132, адаптированный для стрельбы осколочно-фугасными снарядами M21-OF-S. "На сватовско-кременском участке украинские боевики применяют аналог системы "Партизан". В районе населенных пунктов Червоная Диброва и Серебрянка украинские боевики начали применять переносную реактивную пусковую установку (аналог советской 9П132 "Град-П"), адаптированную для стрельбы снарядами M21-OF-S. По предварительным данным, данные установки и неуправляемые боеприпасы были недавно поставлены националистическому подразделению вооруженных формирований Украины Румынией", - сообщил Марочко агентству. Он добавил, что подобные системы находились в Болгарии, Польше и Чехии еще со времен подписания Варшавского договора.
https://ria.ru/20240807/spetsoperatsiya-1964555189.html
https://ria.ru/20240807/pvo-1964552986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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луганская народная республика, румыния, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Румыния, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ применяют румынский аналог установки "Партизан", заявил Марочко
Марочко: ВСУ используют румынский аналог советской установки "Партизан"