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Российские военные форсировали реку Жеребец в ЛНР, сообщил Марочко
Российские военные форсировали реку Жеребец в ЛНР, сообщил Марочко - РИА Новости, 07.08.2024
Российские военные форсировали реку Жеребец в ЛНР, сообщил Марочко
ВС РФ форсировали водную преграду и закрепились на правом берегу реки Жеребец в районе Макеевки в ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T07:58
2024-08-07T07:58
2024-08-07T07:58
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
макеевка
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. ВС РФ форсировали водную преграду и закрепились на правом берегу реки Жеребец в районе Макеевки в ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В ходе контактных боев наши войска на одном из участков в районе Макеевки (ЛНР) форсировали водную преграду и закрепились на правом берегу реки Жеребец", - рассказал он. Эксперт отметил, что российские силы удерживают этот рубеж, несмотря на ожесточенный огонь ВСУ.
https://ria.ru/20240531/marochko-1949559554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, макеевка, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Макеевка, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные форсировали реку Жеребец в ЛНР, сообщил Марочко
Марочко: ВС России форсировали реку Жеребец в районе Макеевки