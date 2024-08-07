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Российские военные форсировали реку Жеребец в ЛНР, сообщил Марочко - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:58 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/spetsoperatsiya-1964555189.html
Российские военные форсировали реку Жеребец в ЛНР, сообщил Марочко
Российские военные форсировали реку Жеребец в ЛНР, сообщил Марочко - РИА Новости, 07.08.2024
Российские военные форсировали реку Жеребец в ЛНР, сообщил Марочко
ВС РФ форсировали водную преграду и закрепились на правом берегу реки Жеребец в районе Макеевки в ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T07:58
2024-08-07T07:58
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
макеевка
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. ВС РФ форсировали водную преграду и закрепились на правом берегу реки Жеребец в районе Макеевки в ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В ходе контактных боев наши войска на одном из участков в районе Макеевки (ЛНР) форсировали водную преграду и закрепились на правом берегу реки Жеребец", - рассказал он. Эксперт отметил, что российские силы удерживают этот рубеж, несмотря на ожесточенный огонь ВСУ.
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луганская народная республика, макеевка, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Макеевка, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные форсировали реку Жеребец в ЛНР, сообщил Марочко

Марочко: ВС России форсировали реку Жеребец в районе Макеевки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВДВ в зоне СВО
Военнослужащие ВДВ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВДВ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. ВС РФ форсировали водную преграду и закрепились на правом берегу реки Жеребец в районе Макеевки в ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"В ходе контактных боев наши войска на одном из участков в районе Макеевки (ЛНР) форсировали водную преграду и закрепились на правом берегу реки Жеребец", - рассказал он.
Эксперт отметил, что российские силы удерживают этот рубеж, несмотря на ожесточенный огонь ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаМакеевкаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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