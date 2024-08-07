https://ria.ru/20240807/spetsoperatsiya-1964555189.html

Российские военные форсировали реку Жеребец в ЛНР, сообщил Марочко

Российские военные форсировали реку Жеребец в ЛНР, сообщил Марочко - РИА Новости, 07.08.2024

Российские военные форсировали реку Жеребец в ЛНР, сообщил Марочко

ВС РФ форсировали водную преграду и закрепились на правом берегу реки Жеребец в районе Макеевки в ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T07:58

2024-08-07T07:58

2024-08-07T07:58

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

макеевка

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. ВС РФ форсировали водную преграду и закрепились на правом берегу реки Жеребец в районе Макеевки в ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В ходе контактных боев наши войска на одном из участков в районе Макеевки (ЛНР) форсировали водную преграду и закрепились на правом берегу реки Жеребец", - рассказал он. Эксперт отметил, что российские силы удерживают этот рубеж, несмотря на ожесточенный огонь ВСУ.

https://ria.ru/20240531/marochko-1949559554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, макеевка, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность