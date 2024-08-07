https://ria.ru/20240807/sanaviatsiya-1964603523.html

Более 50 вылетов совершит санавиация в Ульяновской области в 2024 году

Более 50 вылетов совершит санавиация в Ульяновской области в 2024 году - РИА Новости, 07.08.2024

Более 50 вылетов совершит санавиация в Ульяновской области в 2024 году

В августе санавиация возобновила вылеты в Ульяновской области, на этот год всего запланировано 53 рейса, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T12:41

2024-08-07T12:41

2024-08-07T12:41

ульяновская область

ульяновск

санавиация

ростех

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В августе санавиация возобновила вылеты в Ульяновской области, на этот год всего запланировано 53 рейса, сообщает пресс-служба правительства региона. Транспортировка пациентов в экстренных случаях вертолетом стала доступна благодаря участию региона в национальном проекте "Здравоохранение". Вылеты проводит Национальная служба санитарной авиации госкорпорации "Ростех". На эти цели в 2024 году выделено 53,5 миллиона рублей. "Воздушные бригады помогают быстро доставить до мест лечения пациентов в кризисных состояниях с отдаленных территорий. По сравнению с наземным маршрутом существенно сокращается время в пути. В прошлом году вертолет доставил в областные учреждения здравоохранения из отдаленных районов 59 пациентов с экстренной сердечно-сосудистой, травматологической, хирургической патологией", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Ульяновской области Марию Шалягину. Она уточнила, что время перелета не превышало одного часа. Для оказания экстренной помощи на борту есть необходимое оборудование: аппараты искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, медизделия для внутривенного введения растворов. Сопровождают пациентов и оказывают помощь во время перелета реаниматолог и фельдшер. С начала августа 2024 года осуществлено уже два вылета. Жителей Кузоватовского и Вешкаймского районов в тяжелом состоянии вертолетом санитарной авиации доставили в ведущие медучреждения Ульяновска из районных больниц. Первый пациент в возрасте 50 лет поступил 4 августа в Кузоватовскую районную больницу с токсическим отравлением неуточненным веществом в крайне тяжелом состоянии. "Врачи нашей больницы стабилизировали состояние пациента, но оно по-прежнему оставалось жизнеугрожающим, поэтому 5 августа было принято решение транспортировать мужчину в токсикологическое отделение Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е.М. Чучкалова", - рассказала главный врач Кузоватовской районной больницы Надежда Боброва. В настоящее время пациент находится в реанимации учреждения. Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь. В состоянии больного наметилась положительная динамика. Еще один пациент 68 лет пришел на прием 6 августа к терапевту в поликлинику Вешкаймской районной больницы с жалобами на боли в сердце. После проведенного ЭКГ ему был диагностирован острый коронарный синдром. "Острый коронарный синдром отличается быстрым развитием патологического процесса и высокой вероятностью возникновения опасных для жизни осложнений, в первую очередь инфаркта миокарда и кардиогенного шока. Поэтому крайне важно доставить в течение золотого часа пациента в специализированное отделение. Благодаря санавиации удалось сократить время доставки больного в первичное сосудистое отделение ЦКМСЧ с двух часов до получаса. В учреждении ему выполнили операцию по стентированию коронарных артерий. В настоящее время его жизни уже ничего не угрожает", - сообщил и. о. главного врача Вешкаймской районной больницы Михаил Карманов.

https://ria.ru/20240625/zayavki-1955303059.html

https://ria.ru/20240724/investitsii-1961692849.html

ульяновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ульяновск, санавиация, ростех