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Россия подложила Америке гигантскую свинью и зерно

Россия подложила Америке гигантскую свинью и зерно - РИА Новости, 07.08.2024

Россия подложила Америке гигантскую свинью и зерно

Вчера министр сельского хозяйства России Оксана Лут, подводя итоги десятилетия продовольственного эмбарго, указом президента Российской Федерации запрещающего... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T08:00

2024-08-07T08:00

2024-08-07T08:01

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Вчера министр сельского хозяйства России Оксана Лут, подводя итоги десятилетия продовольственного эмбарго, указом президента Российской Федерации запрещающего ввоз сельхозпродукции и продовольствия в Россию из стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции в связи с возвращением "в родную гавань" Крыма, заявила, что "за десять лет действия продовольственного эмбарго Россия сформировала один из самых конкурентных, гибких и технологичных агрорынков в мире".За этой фразой стоят простые и важные вещи: за это десятилетие Россия сделала мощнейший рывок в развитии агросектора, избавилась от импортозависимости по всем критическим видам пищевой продукции, стала глобальным нетто-экспортером еды (вот уже несколько лет подряд мы отправляем за рубеж значительно больше, чем завозим) и порвала на посудомоечные чипы монополизированный Западом мировой рынок продовольствия.Немного оголтелой кремлевской пропаганды:И так далее, и тому подобное, и все в таком роде.Интересный момент: освободившиеся ниши были практически мгновенно заняты отечественным бизнесом, и потребители не почувствовали почти никаких изменений.Но изменения очень даже почувствовали наши враги и конкуренты.Как сказала Оксана Лут, Россия взяла стратегический курс на "укрепление позиций России как гаранта глобальной продбезопасности", что просто разрывает Запад, который ничего не может сделать, наблюдая, как Россия устраивает на насиженном им мировом рынке продовольствия "большой передел" и лишает волков из чудесного сада одного из мощнейших рычагов влияния на мировую политику и экономику.Сегодня "наглухо изолированная" Россия направляет продовольствие в более чем 160 стран и является мировым лидером по поставкам пшеницы, гороха, ячменя, масличного льна и мороженой рыбы, а также занимает ведущие позиции по подсолнечному маслу и целому ряду других видов агропродукции, что естественным образом укрепляет наши международные связи, влияние и авторитет, наполняет наш бюджет и ранит в самое сердце русофобскую клику на коллективном Западе.Один Евросоюз с начала СВО ввел против России 14 пакетов санкций, главная цель которых — "ослабить экономическую базу России, запретить доступ к критическим технологиям и рынкам и соответственно значительно снизить способность вести войну".То ли пакеты оказались без ручки, то ли целлофан уже не тот, но Россия по большинству санкций проехалась не поперхнувшись — и вместо отползания на кладбище начала динамичную экспансию на мировой рынок продовольствия.Европа забила тревогу первой: на мировом экономическом форуме в Давосе в 2022 году глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в стиле Геббельса задвинула речь, что "так же, как в энергетическом секторе, Россия использует продовольственные ресурсы как оружие, что ударяет по всему миру". Однако она забыла, что как раз коллективный Запад, и прежде всего США, стандартно и глобально применяют "продовольственный шантаж" для укрепления своего доминирования.В частности, США "часто использовали продовольствие как оружие, контролируя экспорт еды для достижения политических целей". Например, Эрл Буц, глава Минсельхоза США в администрациях Никсона и Форда, открыто заявлял, что "для США продовольствие — это оружие". Одна из рабочих схем — когда США наводняли рынок той или иной страны дешевыми (и строго американскими) продуктами, субсидируемыми из "бумажного" бюджета США, и последовательно уничтожали местный агросектор, что в итоге намертво привязывало страну к поставкам еды из Америки. И если правительство этой страны в дальнейшем начинало дергаться — "пищевой вентиль" всегда был под рукой.А чтобы на мировом продовольственном рынке не было конкурентов, которые могли бы испортить такую замечательную схему, коллективный Запад просто их убирал или скупал, в результате чего в мире образовались не просто продуктовые монополии, а сверхмонополии.Минутка боли для любителей обжигающей правды про "олигархический режим Путина": по последним данным, 44 процента всего мирового рынка сельхозтехники контролируют всего четыре компании, 40 процентов всего рынка семян — две компании, 62 процента мировой агрохимии — четыре компании, 80 процентов мировой торговли зерном — четыре компании. Большинство из них — американские.И Россия, которая сначала сделала внутренний агрорынок полностью независимым от Запада, а потом вышла на рынок внешний, от души наступила западным монополиям на хвост.Это оказалось так неожиданно и так больно, что бывшие "властелины окорочков" впали в форменную истерию. Дошло до того, что на самом верху там сейчас лихорадочно разрабатываются инициативы, чтобы на международном уровне (в том числе в рамках ООН) принять некую хартию, устанавливающую "полный запрет на "милитаризацию" рынка продовольствия, и противостоять намеренному нарушению цепочек поставок и манипуляции критическими видами продовольствия как методу ведения войны". Не больше и не меньше — видимо, хвост придавили очень сильно.Впрочем, Россия на все санкции и запреты уже давно ответила — руки у вас коротки, чтобы диктовать, кому и что нам продавать и чем кормить.С учетом того что по всем признакам мир ждет колоссальный продуктовый кризис (который грустные западные аналитики уже окрестили поликризисом), руки эти могут скукожиться еще сильнее. Мировой лидер страхования, компания Lloyd’s, видит в ближайшие 30 лет "гигантский продуктовый шок". По некоторым данным, даже на фоне условного роста объема производства агропродукции, ускоряющиеся изменения климата уже снизили продуктивность мирового агросектора на 30-35 процентов.А это значит, что русский агропром будет уверенно расширять свои границы и дальше: как сказал Владимир Путин, "границы России не заканчиваются нигде".

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аналитика, россия, сша, америка, оксана лут, владимир путин, еврокомиссия, оон, экономика