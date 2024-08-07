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Ульяновская область вошла в топ-10 рейтинга инновационного развития России - РИА Новости, 07.08.2024
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Иллюстрация - Ульяновская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ульяновская область
 
13:15 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/reyting-1964630369.html
Ульяновская область вошла в топ-10 рейтинга инновационного развития России
Ульяновская область вошла в топ-10 рейтинга инновационного развития России - РИА Новости, 07.08.2024
Ульяновская область вошла в топ-10 рейтинга инновационного развития России
Ульяновская область заняла восьмую строчку в рейтинге инновационного развития субъектов России, подготовленного Институтом статистических исследований и... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:15
2024-08-07T13:15
ульяновская область
россия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ульяновская область заняла восьмую строчку в рейтинге инновационного развития субъектов России, подготовленного Институтом статистических исследований и экономики знаний национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", сообщает пресс-служба регионального правительства. Как отметил министр экономического развития Ульяновской области Николай Зонтов, приоритетом работы региональной власти является расширение и совершенствование мер поддержки инноваций. "Сегодня мы стараемся направлять наши усилия на организацию тесного сотрудничества между научным сообществом и промышленными предприятиями. Именно такая синергия способствует эффективной интеграции инноваций в рынок и общему развитию инновационного потенциала региона", - цитирует пресс-служба Зонтова. При анализе инновационного развития регионов использовался авторский подход, предусматривающий многоуровневую иерархическую структуру показателей. Индикаторы сгруппированы в пять тематических блоков, в каждом из которых выделено еще по 15 специализированных рубрик. Как отмечают разработчики рейтинга, такой подход позволяет оценивать позиции регионов в том числе по отдельным направлениям. Так, например, как и в прошлом году, Ульяновская область вошла в первую группу в рейтинге по индексу "Научно-технический потенциал" (ИНТП), заняв в этом разделе вторую строку. Данный показатель отражает кадровые, финансовые и материально-технические ресурсы исследований и разработок, публикационную и патентную активность. Еще одним показателем, повлиявшим на общее место в системе оценок, является "Экспортная активность", характеризующаяся вовлеченностью региона в международный интеллектуальный обмен, трансфер технологий и обучение иностранных студентов. По данному параметру Ульяновская область занимает 10-е место.
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Ульяновская область, Россия

Ульяновская область вошла в топ-10 рейтинга инновационного развития России

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкУльяновск
Ульяновск - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Ульяновск
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ульяновская область заняла восьмую строчку в рейтинге инновационного развития субъектов России, подготовленного Институтом статистических исследований и экономики знаний национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как отметил министр экономического развития Ульяновской области Николай Зонтов, приоритетом работы региональной власти является расширение и совершенствование мер поддержки инноваций.
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"Сегодня мы стараемся направлять наши усилия на организацию тесного сотрудничества между научным сообществом и промышленными предприятиями. Именно такая синергия способствует эффективной интеграции инноваций в рынок и общему развитию инновационного потенциала региона", - цитирует пресс-служба Зонтова.
При анализе инновационного развития регионов использовался авторский подход, предусматривающий многоуровневую иерархическую структуру показателей. Индикаторы сгруппированы в пять тематических блоков, в каждом из которых выделено еще по 15 специализированных рубрик. Как отмечают разработчики рейтинга, такой подход позволяет оценивать позиции регионов в том числе по отдельным направлениям.
Так, например, как и в прошлом году, Ульяновская область вошла в первую группу в рейтинге по индексу "Научно-технический потенциал" (ИНТП), заняв в этом разделе вторую строку. Данный показатель отражает кадровые, финансовые и материально-технические ресурсы исследований и разработок, публикационную и патентную активность.
Еще одним показателем, повлиявшим на общее место в системе оценок, является "Экспортная активность", характеризующаяся вовлеченностью региона в международный интеллектуальный обмен, трансфер технологий и обучение иностранных студентов. По данному параметру Ульяновская область занимает 10-е место.
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