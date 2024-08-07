https://ria.ru/20240807/reyting-1964630369.html

Ульяновская область вошла в топ-10 рейтинга инновационного развития России

Ульяновская область вошла в топ-10 рейтинга инновационного развития России - РИА Новости, 07.08.2024

Ульяновская область вошла в топ-10 рейтинга инновационного развития России

Ульяновская область заняла восьмую строчку в рейтинге инновационного развития субъектов России, подготовленного Институтом статистических исследований и... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T13:15

2024-08-07T13:15

2024-08-07T13:15

ульяновская область

россия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ульяновская область заняла восьмую строчку в рейтинге инновационного развития субъектов России, подготовленного Институтом статистических исследований и экономики знаний национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", сообщает пресс-служба регионального правительства. Как отметил министр экономического развития Ульяновской области Николай Зонтов, приоритетом работы региональной власти является расширение и совершенствование мер поддержки инноваций. "Сегодня мы стараемся направлять наши усилия на организацию тесного сотрудничества между научным сообществом и промышленными предприятиями. Именно такая синергия способствует эффективной интеграции инноваций в рынок и общему развитию инновационного потенциала региона", - цитирует пресс-служба Зонтова. При анализе инновационного развития регионов использовался авторский подход, предусматривающий многоуровневую иерархическую структуру показателей. Индикаторы сгруппированы в пять тематических блоков, в каждом из которых выделено еще по 15 специализированных рубрик. Как отмечают разработчики рейтинга, такой подход позволяет оценивать позиции регионов в том числе по отдельным направлениям. Так, например, как и в прошлом году, Ульяновская область вошла в первую группу в рейтинге по индексу "Научно-технический потенциал" (ИНТП), заняв в этом разделе вторую строку. Данный показатель отражает кадровые, финансовые и материально-технические ресурсы исследований и разработок, публикационную и патентную активность. Еще одним показателем, повлиявшим на общее место в системе оценок, является "Экспортная активность", характеризующаяся вовлеченностью региона в международный интеллектуальный обмен, трансфер технологий и обучение иностранных студентов. По данному параметру Ульяновская область занимает 10-е место.

https://ria.ru/20240807/sanaviatsiya-1964603523.html

https://ria.ru/20240625/zayavki-1955303059.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия