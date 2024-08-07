Попечительский совет рассмотрел мастер-план реконструкции Старой Ладоги
Мастер-план реконструкции Старой Ладоги рассмотрели на Попечительском совете
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтароладожская крепость в поселке Старая Ладога Ленинградской области
Староладожская крепость в поселке Старая Ладога Ленинградской области. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Мастер-план реконструкции Старой Ладоги рассмотрели на первом Попечительском совете под председательством губернатора Александра Дрозденко, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
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"Провел первое заседание Попечительского совета. Есть решение, что начинаем с разработки мастер-плана поселения, чтобы все благоустройство и строительство учитывало растущий поток туристов и паломников на перспективу", - сообщил Дрозденко.
Он добавил, что работы по восстановлению крепости будут разбиты на три этапа: реставрация береговой части каменной крепости, раскопки и восстановление Земляного городища.
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"Первая столица Древней Руси полна сюрпризов: среди находок археологической экспедиции 2024 года – печать Дмитрия Донского, свидетельствующая о налаженном документообороте между Ладогой и Московским княжеством", - сказал Дрозденко.
Попечительский совет государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области "Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник" создан в целях сохранения историко-культурного наследия и культурного потенциала Ленинградской области, содействия развитию государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области "Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник" и повышения его роли в общественно-политической, социально-экономической и духовной жизни региона.
Председателем попечительского совета стал первый заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев. Заместители председателя попечительского совета — губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и советник по корпоративному развитию ООО "Яндекс" Алексей Кудрин. В совет также вошли представители администрации президента России, федеральных министерств, руководители корпораций, промышленных предприятий, представители РПЦ и научного сообщества.