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Попечительский совет рассмотрел мастер-план реконструкции Старой Ладоги - РИА Новости, 07.08.2024
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Ленинградская область
 
21:18 07.08.2024 (обновлено: 21:21 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/rekonstruktsiya-1964767467.html
Попечительский совет рассмотрел мастер-план реконструкции Старой Ладоги
Попечительский совет рассмотрел мастер-план реконструкции Старой Ладоги - РИА Новости, 07.08.2024
Попечительский совет рассмотрел мастер-план реконструкции Старой Ладоги
Мастер-план реконструкции Старой Ладоги рассмотрели на первом Попечительском совете под председательством губернатора Александра Дрозденко, сообщает... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T21:18
2024-08-07T21:21
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Мастер-план реконструкции Старой Ладоги рассмотрели на первом Попечительском совете под председательством губернатора Александра Дрозденко, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. "Провел первое заседание Попечительского совета. Есть решение, что начинаем с разработки мастер-плана поселения, чтобы все благоустройство и строительство учитывало растущий поток туристов и паломников на перспективу", - сообщил Дрозденко. Он добавил, что работы по восстановлению крепости будут разбиты на три этапа: реставрация береговой части каменной крепости, раскопки и восстановление Земляного городища. "Первая столица Древней Руси полна сюрпризов: среди находок археологической экспедиции 2024 года – печать Дмитрия Донского, свидетельствующая о налаженном документообороте между Ладогой и Московским княжеством", - сказал Дрозденко. Попечительский совет государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области "Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник" создан в целях сохранения историко-культурного наследия и культурного потенциала Ленинградской области, содействия развитию государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области "Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник" и повышения его роли в общественно-политической, социально-экономической и духовной жизни региона. Председателем попечительского совета стал первый заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев. Заместители председателя попечительского совета — губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и советник по корпоративному развитию ООО "Яндекс" Алексей Кудрин. В совет также вошли представители администрации президента России, федеральных министерств, руководители корпораций, промышленных предприятий, представители РПЦ и научного сообщества.
https://ria.ru/20240801/nagrady-1963504641.html
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ленинградская область, старая ладога, россия, дмитрий донской, александр дрозденко, рашид нургалиев, яндекс, русская православная церковь
Ленинградская область , Ленинградская область, Старая Ладога, Россия, Дмитрий Донской, Александр Дрозденко, Рашид Нургалиев, Яндекс, Русская православная церковь
Попечительский совет рассмотрел мастер-план реконструкции Старой Ладоги

Мастер-план реконструкции Старой Ладоги рассмотрели на Попечительском совете

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтароладожская крепость в поселке Старая Ладога Ленинградской области
Староладожская крепость в поселке Старая Ладога Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Староладожская крепость в поселке Старая Ладога Ленинградской области. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Мастер-план реконструкции Старой Ладоги рассмотрели на первом Попечительском совете под председательством губернатора Александра Дрозденко, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
«
"Провел первое заседание Попечительского совета. Есть решение, что начинаем с разработки мастер-плана поселения, чтобы все благоустройство и строительство учитывало растущий поток туристов и паломников на перспективу", - сообщил Дрозденко.
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Он добавил, что работы по восстановлению крепости будут разбиты на три этапа: реставрация береговой части каменной крепости, раскопки и восстановление Земляного городища.
«
"Первая столица Древней Руси полна сюрпризов: среди находок археологической экспедиции 2024 года – печать Дмитрия Донского, свидетельствующая о налаженном документообороте между Ладогой и Московским княжеством", - сказал Дрозденко.
Попечительский совет государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области "Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник" создан в целях сохранения историко-культурного наследия и культурного потенциала Ленинградской области, содействия развитию государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области "Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник" и повышения его роли в общественно-политической, социально-экономической и духовной жизни региона.
Председателем попечительского совета стал первый заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев. Заместители председателя попечительского совета — губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и советник по корпоративному развитию ООО "Яндекс" Алексей Кудрин. В совет также вошли представители администрации президента России, федеральных министерств, руководители корпораций, промышленных предприятий, представители РПЦ и научного сообщества.
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Ленинградская областьЛенинградская областьСтарая ЛадогаРоссияДмитрий ДонскойАлександр ДрозденкоРашид НургалиевЯндексРусская православная церковь
 
 
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