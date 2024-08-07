https://ria.ru/20240807/rekonstruktsiya-1964767467.html

Попечительский совет рассмотрел мастер-план реконструкции Старой Ладоги

Попечительский совет рассмотрел мастер-план реконструкции Старой Ладоги - РИА Новости, 07.08.2024

Попечительский совет рассмотрел мастер-план реконструкции Старой Ладоги

Мастер-план реконструкции Старой Ладоги рассмотрели на первом Попечительском совете под председательством губернатора Александра Дрозденко, сообщает... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T21:18

2024-08-07T21:18

2024-08-07T21:21

ленинградская область

ленинградская область

старая ладога

россия

дмитрий донской

александр дрозденко

рашид нургалиев

яндекс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864573455_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_cfd377127b0b8c99fd5d00a0e42151c5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Мастер-план реконструкции Старой Ладоги рассмотрели на первом Попечительском совете под председательством губернатора Александра Дрозденко, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. "Провел первое заседание Попечительского совета. Есть решение, что начинаем с разработки мастер-плана поселения, чтобы все благоустройство и строительство учитывало растущий поток туристов и паломников на перспективу", - сообщил Дрозденко. Он добавил, что работы по восстановлению крепости будут разбиты на три этапа: реставрация береговой части каменной крепости, раскопки и восстановление Земляного городища. "Первая столица Древней Руси полна сюрпризов: среди находок археологической экспедиции 2024 года – печать Дмитрия Донского, свидетельствующая о налаженном документообороте между Ладогой и Московским княжеством", - сказал Дрозденко. Попечительский совет государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области "Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник" создан в целях сохранения историко-культурного наследия и культурного потенциала Ленинградской области, содействия развитию государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области "Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник" и повышения его роли в общественно-политической, социально-экономической и духовной жизни региона. Председателем попечительского совета стал первый заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев. Заместители председателя попечительского совета — губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и советник по корпоративному развитию ООО "Яндекс" Алексей Кудрин. В совет также вошли представители администрации президента России, федеральных министерств, руководители корпораций, промышленных предприятий, представители РПЦ и научного сообщества.

https://ria.ru/20240801/nagrady-1963504641.html

https://ria.ru/20240730/lenoblast-1962917702.html

ленинградская область

старая ладога

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ленинградская область, старая ладога, россия, дмитрий донской, александр дрозденко, рашид нургалиев, яндекс, русская православная церковь