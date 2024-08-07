https://ria.ru/20240807/pvo-1964552373.html

В Воронежской области подавили несколько беспилотников ВСУ

В Воронежской области подавили несколько беспилотников ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024

В Воронежской области подавили несколько беспилотников ВСУ

Дежурными средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области были обнаружены и подавлены несколько украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T07:06

2024-08-07T07:06

2024-08-07T12:47

специальная военная операция на украине

воронежская область

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

александр гусев (губернатор)

воронеж

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Дежурными средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области были обнаружены и подавлены несколько украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале."Один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща. Обломки еще одного БПЛА упали на Ленинском проспекте в Воронеже", — написал он.По словам главы региона, пострадавших нет.Гусев уточнил, что на Ленинском проспекте в Воронеже выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждения также получили автомобили.Он отметил, что в регионе сохранятся опасность атаки БПЛА.

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964489552.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

россия

воронеж

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воронежская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, александр гусев (губернатор), воронеж