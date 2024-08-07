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В Воронежской области подавили несколько беспилотников ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 07.08.2024 (обновлено: 12:47 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/pvo-1964552373.html
В Воронежской области подавили несколько беспилотников ВСУ
В Воронежской области подавили несколько беспилотников ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
В Воронежской области подавили несколько беспилотников ВСУ
Дежурными средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области были обнаружены и подавлены несколько украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T07:06
2024-08-07T12:47
специальная военная операция на украине
воронежская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
александр гусев (губернатор)
воронеж
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Дежурными средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области были обнаружены и подавлены несколько украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале."Один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща. Обломки еще одного БПЛА упали на Ленинском проспекте в Воронеже", — написал он.По словам главы региона, пострадавших нет.Гусев уточнил, что на Ленинском проспекте в Воронеже выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждения также получили автомобили.Он отметил, что в регионе сохранятся опасность атаки БПЛА.
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964489552.html
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воронежская область
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воронежская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, александр гусев (губернатор), воронеж
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Александр Гусев (губернатор), Воронеж
В Воронежской области подавили несколько беспилотников ВСУ

Гусев: в Воронежской области силы ПВО подавили несколько беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Дежурными средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области были обнаружены и подавлены несколько украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
"Один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща. Обломки еще одного БПЛА упали на Ленинском проспекте в Воронеже", — написал он.
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По словам главы региона, пострадавших нет.
Гусев уточнил, что на Ленинском проспекте в Воронеже выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждения также получили автомобили.
Он отметил, что в регионе сохранятся опасность атаки БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияАлександр Гусев (губернатор)Воронеж
 
 
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