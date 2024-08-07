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В Воронежской области подавили несколько беспилотников ВСУ
В Воронежской области подавили несколько беспилотников ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
В Воронежской области подавили несколько беспилотников ВСУ
Дежурными средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области были обнаружены и подавлены несколько украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T07:06
2024-08-07T07:06
2024-08-07T12:47
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воронежская область
безопасность
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Дежурными средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области были обнаружены и подавлены несколько украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале."Один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща. Обломки еще одного БПЛА упали на Ленинском проспекте в Воронеже", — написал он.По словам главы региона, пострадавших нет.Гусев уточнил, что на Ленинском проспекте в Воронеже выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждения также получили автомобили.Он отметил, что в регионе сохранятся опасность атаки БПЛА.
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964489552.html
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воронежская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, александр гусев (губернатор), воронеж
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Александр Гусев (губернатор), Воронеж
В Воронежской области подавили несколько беспилотников ВСУ
Гусев: в Воронежской области силы ПВО подавили несколько беспилотников ВСУ