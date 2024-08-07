https://ria.ru/20240807/putin-1964696479.html

Путин попросил Шойгу доложить о поездках в Иран и Азербайджан

Путин попросил Шойгу доложить о поездках в Иран и Азербайджан - РИА Новости, 07.08.2024

Путин попросил Шойгу доложить о поездках в Иран и Азербайджан

Президент России Владимир Путин попросил секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу доложить об итогах поездки в Иран и Азербайджан. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:48

2024-08-07T16:48

2024-08-07T17:13

иран

азербайджан

владимир путин

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу доложить об итогах поездки в Иран и Азербайджан."Начальник генерального штаба находится сейчас на одном из пунктов оперативного управления, доложит по видеосвязи, а затем Сергей Кужугетович расскажет о результатах своей поездки в Иран и Азербайджан", - сказал Путин во время встречи с руководителями силовых ведомств в режиме видеоконференции.В рамках рабочей поездки Шойгу в Тегеране в понедельник встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери. Во вторник в Баку Шойгу встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также секретарем совета безопасности при президенте Азербайджана Рамилем Усубовым.

https://ria.ru/20240806/shoygu-1964386549.html

иран

азербайджан

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иран, азербайджан, владимир путин, сергей шойгу, россия