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Путин попросил Шойгу доложить о поездках в Иран и Азербайджан - РИА Новости, 07.08.2024
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16:48 07.08.2024 (обновлено: 17:13 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/putin-1964696479.html
Путин попросил Шойгу доложить о поездках в Иран и Азербайджан
Путин попросил Шойгу доложить о поездках в Иран и Азербайджан - РИА Новости, 07.08.2024
Путин попросил Шойгу доложить о поездках в Иран и Азербайджан
Президент России Владимир Путин попросил секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу доложить об итогах поездки в Иран и Азербайджан. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:48
2024-08-07T17:13
иран
азербайджан
владимир путин
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу доложить об итогах поездки в Иран и Азербайджан."Начальник генерального штаба находится сейчас на одном из пунктов оперативного управления, доложит по видеосвязи, а затем Сергей Кужугетович расскажет о результатах своей поездки в Иран и Азербайджан", - сказал Путин во время встречи с руководителями силовых ведомств в режиме видеоконференции.В рамках рабочей поездки Шойгу в Тегеране в понедельник встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери. Во вторник в Баку Шойгу встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также секретарем совета безопасности при президенте Азербайджана Рамилем Усубовым.
https://ria.ru/20240806/shoygu-1964386549.html
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иран, азербайджан, владимир путин, сергей шойгу, россия
Иран, Азербайджан, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия
Путин попросил Шойгу доложить о поездках в Иран и Азербайджан

Путин попросил Шойгу доложить об итогах поездок в Иран и Азербайджан

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу доложить об итогах поездки в Иран и Азербайджан.
"Начальник генерального штаба находится сейчас на одном из пунктов оперативного управления, доложит по видеосвязи, а затем Сергей Кужугетович расскажет о результатах своей поездки в Иран и Азербайджан", - сказал Путин во время встречи с руководителями силовых ведомств в режиме видеоконференции.
В рамках рабочей поездки Шойгу в Тегеране в понедельник встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери. Во вторник в Баку Шойгу встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также секретарем совета безопасности при президенте Азербайджана Рамилем Усубовым.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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ИранАзербайджанВладимир ПутинСергей ШойгуРоссия
 
 
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