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В Петербурге подросток ранил подругу из пневматического оружия - РИА Новости, 07.08.2024
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19:35 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/peterburg-1964754314.html
В Петербурге подросток ранил подругу из пневматического оружия
В Петербурге подросток ранил подругу из пневматического оружия - РИА Новости, 07.08.2024
В Петербурге подросток ранил подругу из пневматического оружия
Семнадцатилетний юноша ранил из пневматического оружия свою подругу, когда та пришла к нему на работу в один из пунктов выдачи товаров, сообщает прокуратура... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T19:35
2024-08-07T19:35
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Семнадцатилетний юноша ранил из пневматического оружия свою подругу, когда та пришла к нему на работу в один из пунктов выдачи товаров, сообщает прокуратура Петербурга. "Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга организовала проверку инцидента, произошедшего в пункте выдачи интернет-заказов. По предварительным данным, 5 августа 2024 года несовершеннолетний в результате неосторожного обращения с пневматическим оружием выстрелил в сторону, однако вследствие рикошета одна из пуль попала в голову сверстницы", - сообщает пресс-служба прокуратуры. Уточняется, что пострадавшая получила ранение и была госпитализирована в медицинское учреждение. В городской прокуратуре также пояснили, что стрелявший молодой человек 2007 года рождения работал в пункте выдачи товаров одного из маркетплейсов, когда вечером 5 августа к нему зашла компания друзей, которым он решил продемонстрировать пневматический пистолет.
https://ria.ru/20240404/dagestan-1937905222.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге подросток ранил подругу из пневматического оружия

В Петербурге на одном из ПВЗ 17-летний подросток ранил подругу из пневматики

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Семнадцатилетний юноша ранил из пневматического оружия свою подругу, когда та пришла к нему на работу в один из пунктов выдачи товаров, сообщает прокуратура Петербурга.
«
"Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга организовала проверку инцидента, произошедшего в пункте выдачи интернет-заказов. По предварительным данным, 5 августа 2024 года несовершеннолетний в результате неосторожного обращения с пневматическим оружием выстрелил в сторону, однако вследствие рикошета одна из пуль попала в голову сверстницы", - сообщает пресс-служба прокуратуры.
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Уточняется, что пострадавшая получила ранение и была госпитализирована в медицинское учреждение.
В городской прокуратуре также пояснили, что стрелявший молодой человек 2007 года рождения работал в пункте выдачи товаров одного из маркетплейсов, когда вечером 5 августа к нему зашла компания друзей, которым он решил продемонстрировать пневматический пистолет.
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