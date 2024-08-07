https://ria.ru/20240807/peterburg-1964754314.html

В Петербурге подросток ранил подругу из пневматического оружия

В Петербурге подросток ранил подругу из пневматического оружия - РИА Новости, 07.08.2024

В Петербурге подросток ранил подругу из пневматического оружия

Семнадцатилетний юноша ранил из пневматического оружия свою подругу, когда та пришла к нему на работу в один из пунктов выдачи товаров, сообщает прокуратура... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T19:35

2024-08-07T19:35

2024-08-07T19:35

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Семнадцатилетний юноша ранил из пневматического оружия свою подругу, когда та пришла к нему на работу в один из пунктов выдачи товаров, сообщает прокуратура Петербурга. "Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга организовала проверку инцидента, произошедшего в пункте выдачи интернет-заказов. По предварительным данным, 5 августа 2024 года несовершеннолетний в результате неосторожного обращения с пневматическим оружием выстрелил в сторону, однако вследствие рикошета одна из пуль попала в голову сверстницы", - сообщает пресс-служба прокуратуры. Уточняется, что пострадавшая получила ранение и была госпитализирована в медицинское учреждение. В городской прокуратуре также пояснили, что стрелявший молодой человек 2007 года рождения работал в пункте выдачи товаров одного из маркетплейсов, когда вечером 5 августа к нему зашла компания друзей, которым он решил продемонстрировать пневматический пистолет.

https://ria.ru/20240404/dagestan-1937905222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург