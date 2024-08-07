https://ria.ru/20240807/orenburg-1964669390.html

Кинофестиваль "Восток&Запад" откроется 23 августа в Оренбурге

Кинофестиваль "Восток&Запад" откроется 23 августа в Оренбурге - РИА Новости, 07.08.2024

Кинофестиваль "Восток&Запад" откроется 23 августа в Оренбурге

Официальная церемония открытия кинофестиваля "Восток&Запад. Классика и Авангард" состоится в Оренбургской областной филармонии 23 августа, ее проведут Екатерина РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:23

2024-08-07T15:23

2024-08-07T15:23

оренбургская область

оренбург

александр стриженов

анастасия макеева

владимир котт

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Официальная церемония открытия кинофестиваля "Восток&Запад. Классика и Авангард" состоится в Оренбургской областной филармонии 23 августа, ее проведут Екатерина и Александр Стриженовы, сообщает пресс-служба регионального правительства. Лейтмотивом предстоящего кинофестиваля станут Год семьи в России и двойной юбилей Оренбургской губернии и области. В день начала фестиваля также пройдет церемония открытия летнего кинотеатра на Беловке. Музыкальный вечер оренбуржцам и гостям города подарит актриса театра и кино, телеведущая и певица Анастасия Макеева. Гостям покажут фильм открытия – картину 2024 года режиссера Владимира Котта "Мужчина и женщина". В пресс-службе отметили, что оренбуржцам представят большое количество семейных фильмов, детских кинолент. Часть показов пройдет на площадке летнего кинотеатра на Беловке. Жителей региона приглашают приходить на кинопоказы семьями, вместе с детьми смотреть новые анимационные ленты и старые добрые советские фильмы. Кроме того, второй год подряд пройдет показ фильмов открытого российского фестиваля анимационного кино "Суздальфест". Организаторы составили отдельную программу "От 0 до бесконечности", рассчитанную на любой возраст. Зрителям покажут 50 мультипликационных фильмов – это лучшие анимационные ленты последних лет и фильмы-победители национальной премии "Икар". Также юные оренбуржцы и их родители смогут увидеть знакомых героев "Союзмультфильма". Впервые пройдет программа "Наши меньшие друзья", где гостям покажут любимые советские фильмы о животных. В течение недели оренбуржцы и гости города увидят 123 картины. В международной конкурсной программе будет представлено 10 кинолент из России, Монголии, Вьетнама, Индии, Китая, Марокко, Шри-Ланки, Иордании. На конкурс "Сплетенные параллели" также заявлено 10 российских фильмов. На конкурс "Шаг" – 30 короткометражных лент. На фестивале состоится показ оренбургского кино: полнометражные, игровые, короткометражные и документальные работы, созданные не ранее 2023 года. Конкурсные и внеконкурсные программы оренбуржцы смогут увидеть в кинотеатрах "Космос" и "Сокол", а также в музейно-выставочном комплексе "Салют, Победа!". На площадке летнего кинотеатра на Беловке все показы будут бесплатными. В этом году фестиваль пройдет с 23 по 29 августа. Впервые фестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард" состоялся в декабре 2008 года. За все время его участниками стали около 2 тысяч российских и иностранных гостей, показано свыше тысячи фильмов зарубежных и отечественных режиссеров, состоялось более 650 кинопремьер, в которых приняли участие кинематографисты из 65 стран мира. За годы работы фестиваля его посетили более 210 тысяч зрителей.

https://ria.ru/20240730/dorogi-1962913422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург, александр стриженов, анастасия макеева, владимир котт