Рейтинг@Mail.ru
Кинофестиваль "Восток&Запад" откроется 23 августа в Оренбурге - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
15:23 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/orenburg-1964669390.html
Кинофестиваль "Восток&Запад" откроется 23 августа в Оренбурге
Кинофестиваль "Восток&Запад" откроется 23 августа в Оренбурге - РИА Новости, 07.08.2024
Кинофестиваль "Восток&Запад" откроется 23 августа в Оренбурге
Официальная церемония открытия кинофестиваля "Восток&Запад. Классика и Авангард" состоится в Оренбургской областной филармонии 23 августа, ее проведут Екатерина РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:23
2024-08-07T15:23
оренбургская область
оренбург
александр стриженов
анастасия макеева
владимир котт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964668466_0:34:1280:754_1920x0_80_0_0_d56553a4d03cb1c8b0ffe10825bf8283.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Официальная церемония открытия кинофестиваля "Восток&amp;Запад. Классика и Авангард" состоится в Оренбургской областной филармонии 23 августа, ее проведут Екатерина и Александр Стриженовы, сообщает пресс-служба регионального правительства. Лейтмотивом предстоящего кинофестиваля станут Год семьи в России и двойной юбилей Оренбургской губернии и области. В день начала фестиваля также пройдет церемония открытия летнего кинотеатра на Беловке. Музыкальный вечер оренбуржцам и гостям города подарит актриса театра и кино, телеведущая и певица Анастасия Макеева. Гостям покажут фильм открытия – картину 2024 года режиссера Владимира Котта "Мужчина и женщина". В пресс-службе отметили, что оренбуржцам представят большое количество семейных фильмов, детских кинолент. Часть показов пройдет на площадке летнего кинотеатра на Беловке. Жителей региона приглашают приходить на кинопоказы семьями, вместе с детьми смотреть новые анимационные ленты и старые добрые советские фильмы. Кроме того, второй год подряд пройдет показ фильмов открытого российского фестиваля анимационного кино "Суздальфест". Организаторы составили отдельную программу "От 0 до бесконечности", рассчитанную на любой возраст. Зрителям покажут 50 мультипликационных фильмов – это лучшие анимационные ленты последних лет и фильмы-победители национальной премии "Икар". Также юные оренбуржцы и их родители смогут увидеть знакомых героев "Союзмультфильма". Впервые пройдет программа "Наши меньшие друзья", где гостям покажут любимые советские фильмы о животных. В течение недели оренбуржцы и гости города увидят 123 картины. В международной конкурсной программе будет представлено 10 кинолент из России, Монголии, Вьетнама, Индии, Китая, Марокко, Шри-Ланки, Иордании. На конкурс "Сплетенные параллели" также заявлено 10 российских фильмов. На конкурс "Шаг" – 30 короткометражных лент. На фестивале состоится показ оренбургского кино: полнометражные, игровые, короткометражные и документальные работы, созданные не ранее 2023 года. Конкурсные и внеконкурсные программы оренбуржцы смогут увидеть в кинотеатрах "Космос" и "Сокол", а также в музейно-выставочном комплексе "Салют, Победа!". На площадке летнего кинотеатра на Беловке все показы будут бесплатными. В этом году фестиваль пройдет с 23 по 29 августа. Впервые фестиваль "Восток&amp;Запад. Классика и Авангард" состоялся в декабре 2008 года. За все время его участниками стали около 2 тысяч российских и иностранных гостей, показано свыше тысячи фильмов зарубежных и отечественных режиссеров, состоялось более 650 кинопремьер, в которых приняли участие кинематографисты из 65 стран мира. За годы работы фестиваля его посетили более 210 тысяч зрителей.
https://ria.ru/20240730/dorogi-1962913422.html
https://ria.ru/20240807/pasler-1964583420.html
оренбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964668466_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5e992fb1e6a3bc83679bfce6bc2c6cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбург, александр стриженов, анастасия макеева, владимир котт
Оренбургская область, Оренбург, Александр Стриженов, Анастасия Макеева, Владимир Котт

Кинофестиваль "Восток&Запад" откроется 23 августа в Оренбурге

CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) / Кинофестиваль "Восток&Запад" откроется 23 августа в Оренбурге
Кинофестиваль Восток&Запад откроется 23 августа в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Официальная церемония открытия кинофестиваля "Восток&Запад. Классика и Авангард" состоится в Оренбургской областной филармонии 23 августа, ее проведут Екатерина и Александр Стриженовы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Лейтмотивом предстоящего кинофестиваля станут Год семьи в России и двойной юбилей Оренбургской губернии и области.
В день начала фестиваля также пройдет церемония открытия летнего кинотеатра на Беловке. Музыкальный вечер оренбуржцам и гостям города подарит актриса театра и кино, телеведущая и певица Анастасия Макеева. Гостям покажут фильм открытия – картину 2024 года режиссера Владимира Котта "Мужчина и женщина".
В пресс-службе отметили, что оренбуржцам представят большое количество семейных фильмов, детских кинолент. Часть показов пройдет на площадке летнего кинотеатра на Беловке. Жителей региона приглашают приходить на кинопоказы семьями, вместе с детьми смотреть новые анимационные ленты и старые добрые советские фильмы.
Дорожно-строительная техника во время укладки верхнего слоя асфальтобетона на автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
В Оренбургской области отремонтируют свыше 300 километров дорог
30 июля, 13:30
Кроме того, второй год подряд пройдет показ фильмов открытого российского фестиваля анимационного кино "Суздальфест". Организаторы составили отдельную программу "От 0 до бесконечности", рассчитанную на любой возраст.
Зрителям покажут 50 мультипликационных фильмов – это лучшие анимационные ленты последних лет и фильмы-победители национальной премии "Икар". Также юные оренбуржцы и их родители смогут увидеть знакомых героев "Союзмультфильма". Впервые пройдет программа "Наши меньшие друзья", где гостям покажут любимые советские фильмы о животных.
В течение недели оренбуржцы и гости города увидят 123 картины. В международной конкурсной программе будет представлено 10 кинолент из России, Монголии, Вьетнама, Индии, Китая, Марокко, Шри-Ланки, Иордании. На конкурс "Сплетенные параллели" также заявлено 10 российских фильмов. На конкурс "Шаг" – 30 короткометражных лент.
На фестивале состоится показ оренбургского кино: полнометражные, игровые, короткометражные и документальные работы, созданные не ранее 2023 года. Конкурсные и внеконкурсные программы оренбуржцы смогут увидеть в кинотеатрах "Космос" и "Сокол", а также в музейно-выставочном комплексе "Салют, Победа!". На площадке летнего кинотеатра на Беловке все показы будут бесплатными.
В этом году фестиваль пройдет с 23 по 29 августа. Впервые фестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард" состоялся в декабре 2008 года. За все время его участниками стали около 2 тысяч российских и иностранных гостей, показано свыше тысячи фильмов зарубежных и отечественных режиссеров, состоялось более 650 кинопремьер, в которых приняли участие кинематографисты из 65 стран мира. За годы работы фестиваля его посетили более 210 тысяч зрителей.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Паслер: ремонт центральной станции скорой Оренбуржья сделает ее современной
Вчера, 10:51
 
Оренбургская областьОренбургАлександр СтриженовАнастасия МакееваВладимир Котт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала