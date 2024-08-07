https://ria.ru/20240807/oblast-1964682008.html
Мурманская область готова оказать помощь Курской области
Мурманская область готова оказать помощь Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Мурманская область готова оказать помощь Курской области
Мурманская область готова оказать всю необходимую помощь Курской области, пострадавшей от ВСУ, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:52
2024-08-07T15:52
2024-08-07T15:52
россия
курская область
мурманская область
андрей чибис
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Мурманская область готова оказать всю необходимую помощь Курской области, пострадавшей от ВСУ, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале."Атака ВСУ на районы Курской области - чудовищный теракт. Мурманская область готова оказать всю необходимую помощь Курской области", - написал Чибис.ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
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россия, курская область, мурманская область, андрей чибис, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Курская область, Мурманская область, Андрей Чибис, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Мурманская область готова оказать помощь Курской области
Чибис: Мурманская область готова оказать всю необходимую помощь Курской области