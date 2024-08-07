https://ria.ru/20240807/oblast-1964682008.html

Мурманская область готова оказать помощь Курской области

Мурманская область готова оказать помощь Курской области - РИА Новости, 07.08.2024

Мурманская область готова оказать помощь Курской области

Мурманская область готова оказать всю необходимую помощь Курской области, пострадавшей от ВСУ, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:52

2024-08-07T15:52

2024-08-07T15:52

россия

курская область

мурманская область

андрей чибис

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Мурманская область готова оказать всю необходимую помощь Курской области, пострадавшей от ВСУ, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале."Атака ВСУ на районы Курской области - чудовищный теракт. Мурманская область готова оказать всю необходимую помощь Курской области", - написал Чибис.ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

https://ria.ru/20240807/kursk-1964611861.html

россия

курская область

мурманская область

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россия, курская область, мурманская область, андрей чибис, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)