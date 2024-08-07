https://ria.ru/20240807/nigerija-1964750104.html

МИД Польши заявил о задержании в Нигерии поляков с российскими флагами

МИД Польши заявил о задержании в Нигерии поляков с российскими флагами - РИА Новости, 07.08.2024

МИД Польши заявил о задержании в Нигерии поляков с российскими флагами

В Нигерии задержали польских студентов с российскими флагами, заявил РИА Новости представитель МИД Польши. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T19:19

2024-08-07T19:19

2024-08-07T21:27

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ВАРШАВА, 7 авг — РИА Новости. В Нигерии задержали польских студентов с российскими флагами, заявил РИА Новости представитель МИД Польши. "В Нигерии, в штате Кано, во время антиправительственных протестов были задержаны шестеро граждан Польши — студентов", — рассказал собеседник агентства. По его словам, о том, что задержанные "участвовали в пророссийской манифестации и размахивали российскими флагами", польской консульской службе заявили местные правоохранители.Представитель МИД уточнил, что студенты учатся в Варшавском университете, изучают африканистику и прибыли в Нигерию с научными целями. Сейчас они находятся под стражей.Как заявили в российском посольстве в Абудже, Москва не вмешивается во внутренние дела других государств, включая Нигерию, решение протестующих размахивать флагом России и скандировать пророссийские лозунги — их личный выбор. В начале июля крупнейшие профсоюзы Нигерии приняли решение о забастовке, не сумев договориться с федеральным правительством о минимальном размере оплаты труда. Как ранее сообщало издание Punch, власти предлагали установить минимум на уровне 60 тысяч найр в месяц (около 37 долларов). Министр информации Нигерии Мохаммед Идрис 18 июля заявил, что правительство страны на фоне общенациональной бессрочной забастовки достигло соглашения с профсоюзами о повышении минимальной заработной платы до примерно 43 долларов.

https://ria.ru/20240729/vengriya-1962657904.html

https://ria.ru/20240727/orban-1962359506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нигерия, польша, россия