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Минтранс обеспечит безопасность перевозок в летний сезон, заявил Старовойт - РИА Новости, 07.08.2024
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15:35 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/mintrans-1964674455.html
Минтранс обеспечит безопасность перевозок в летний сезон, заявил Старовойт
Минтранс обеспечит безопасность перевозок в летний сезон, заявил Старовойт - РИА Новости, 07.08.2024
Минтранс обеспечит безопасность перевозок в летний сезон, заявил Старовойт
Минтранс РФ обеспечит комфорт, безопасность и доступность перевозок для всех категорий граждан в летний сезон, сообщил глава министерства Роман Старовойт на... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:35
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россия
роман старовойт
владимир путин
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минтранс РФ обеспечит комфорт, безопасность и доступность перевозок для всех категорий граждан в летний сезон, сообщил глава министерства Роман Старовойт на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. "Летний сезон продолжается. Мы понимаем это и обеспечим туристам, семьям, детям комфорт, доступность и безопасность перевозок. Мы постараемся сэкономить время наших граждан, которое на отдыхе, как известно, летит очень быстро", - сказал он.
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россия, роман старовойт, владимир путин
Россия, Роман Старовойт, Владимир Путин
Минтранс обеспечит безопасность перевозок в летний сезон, заявил Старовойт

Старовойт: Минтранс обеспечит безопасность и комфорт перевозок в летний сезон

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистр транспорта РФ Роман Старовойт
Министр транспорта РФ Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр транспорта РФ Роман Старовойт. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минтранс РФ обеспечит комфорт, безопасность и доступность перевозок для всех категорий граждан в летний сезон, сообщил глава министерства Роман Старовойт на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
«
"Летний сезон продолжается. Мы понимаем это и обеспечим туристам, семьям, детям комфорт, доступность и безопасность перевозок. Мы постараемся сэкономить время наших граждан, которое на отдыхе, как известно, летит очень быстро", - сказал он.
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