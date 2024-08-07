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Минтранс обеспечит безопасность перевозок в летний сезон, заявил Старовойт
Минтранс обеспечит безопасность перевозок в летний сезон, заявил Старовойт - РИА Новости, 07.08.2024
Минтранс обеспечит безопасность перевозок в летний сезон, заявил Старовойт
Минтранс РФ обеспечит комфорт, безопасность и доступность перевозок для всех категорий граждан в летний сезон, сообщил глава министерства Роман Старовойт на... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:35
2024-08-07T15:35
2024-08-07T15:35
россия
роман старовойт
владимир путин
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минтранс РФ обеспечит комфорт, безопасность и доступность перевозок для всех категорий граждан в летний сезон, сообщил глава министерства Роман Старовойт на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. "Летний сезон продолжается. Мы понимаем это и обеспечим туристам, семьям, детям комфорт, доступность и безопасность перевозок. Мы постараемся сэкономить время наших граждан, которое на отдыхе, как известно, летит очень быстро", - сказал он.
https://ria.ru/20240604/mintrans-1950396696.html
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россия, роман старовойт, владимир путин
Россия, Роман Старовойт, Владимир Путин
Минтранс обеспечит безопасность перевозок в летний сезон, заявил Старовойт
Старовойт: Минтранс обеспечит безопасность и комфорт перевозок в летний сезон