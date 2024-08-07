В литовской армии зафиксировали случаи заболевания легионеллезом
Delfi: в армии Литвы есть случаи заболевания легионеллезом из-за зараженной воды
© iStock.com / taratorkinБольница
© iStock.com / taratorkin
Больница . Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В литовской армии есть случаи заболевания легионеллезом, потому что вода заражена легионеллами, сообщает портал Delfi со ссылкой на мать одного из военнослужащих литовского пехотного батальона имени князя Альгирдаса.
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"Вчера во время разговора с сыном я узнала, что легионеллезом заражена вода. Добровольцам и призывникам сказали не паниковать, пить только холодную воду, теплую не пить. Во время разговора я слышала кашель других призывников, ...у них температура. Температура и у моего сына", - сказала собеседница издания.
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По ее словам, сын в выходные приехал домой больным.
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"Мы думали, что он заболел после учений в лесу, простыл. Однако вчера выяснилась реальная причина – легионеллы в воде, которой они умываются. Болеют массово, большинство", - отметила она.
В литовских вооруженных силах Delfi сообщили, что подтвержден один случай легионеллеза пехотного батальона имени князя Альгирдаса, у восьми военных была диагностирована простуда, они уже выздоровели.
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"Батальон провел профилактику – 4 августа в казармах спустили горячую воду, а на следующий день повысили температуру воды, затем повторно спустили горячую воду, продезинфицировали краны и головки душей. Взяли воду на анализ", - приводит Delfi слова представителей литовской армии.
"Национальный центр общественного здоровья не располагает информацией о вспышке легионеллеза. Была получена информация об одном случае заболевания", – сказала изданию представитель центра Вилда Байорунене.