https://ria.ru/20240807/legionellez-1964663389.html

В литовской армии зафиксировали случаи заболевания легионеллезом

В литовской армии зафиксировали случаи заболевания легионеллезом - РИА Новости, 07.08.2024

В литовской армии зафиксировали случаи заболевания легионеллезом

В литовской армии есть случаи заболевания легионеллезом, потому что вода заражена легионеллами, сообщает портал Delfi со ссылкой на мать одного из... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:02

2024-08-07T15:02

2024-08-07T15:02

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В литовской армии есть случаи заболевания легионеллезом, потому что вода заражена легионеллами, сообщает портал Delfi со ссылкой на мать одного из военнослужащих литовского пехотного батальона имени князя Альгирдаса. "Вчера во время разговора с сыном я узнала, что легионеллезом заражена вода. Добровольцам и призывникам сказали не паниковать, пить только холодную воду, теплую не пить. Во время разговора я слышала кашель других призывников, ...у них температура. Температура и у моего сына", - сказала собеседница издания. По ее словам, сын в выходные приехал домой больным. "Мы думали, что он заболел после учений в лесу, простыл. Однако вчера выяснилась реальная причина – легионеллы в воде, которой они умываются. Болеют массово, большинство", - отметила она. В литовских вооруженных силах Delfi сообщили, что подтвержден один случай легионеллеза пехотного батальона имени князя Альгирдаса, у восьми военных была диагностирована простуда, они уже выздоровели. "Батальон провел профилактику – 4 августа в казармах спустили горячую воду, а на следующий день повысили температуру воды, затем повторно спустили горячую воду, продезинфицировали краны и головки душей. Взяли воду на анализ", - приводит Delfi слова представителей литовской армии. "Национальный центр общественного здоровья не располагает информацией о вспышке легионеллеза. Была получена информация об одном случае заболевания", – сказала изданию представитель центра Вилда Байорунене.

https://ria.ru/20240508/ucheniya-1944560828.html

https://ria.ru/20240508/litva-1944630613.html

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в мире, здоровье - общество, литва