https://ria.ru/20240807/kurskaya-1964697502.html
Путин собрал глав силовых ведомств из-за ситуации в Курской области
Путин собрал глав силовых ведомств из-за ситуации в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Путин собрал глав силовых ведомств из-за ситуации в Курской области
Президент России Владимир Путин собрал министра обороны Андрея Белоусова, секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова и начальника... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:49
2024-08-07T16:49
2024-08-07T16:49
россия
курская область
владимир путин
андрей белоусов
сергей шойгу
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
политика
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин собрал министра обороны Андрея Белоусова, секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, чтобы обсудить ситуацию в Курской области. Ранее в ходе совещания с кабмином Путин сообщил, что после этого мероприятия заслушает доклад силовых ведомств по ситуации, происходящей в Курской области. ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве. Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240807/ataka-1964687371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, владимир путин, андрей белоусов, сергей шойгу, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика
Россия, Курская область, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Политика
Путин собрал глав силовых ведомств из-за ситуации в Курской области
Путин собрал Белоусова, Шойгу и Бортникова из-за ситуации в Курской области
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин собрал министра обороны Андрея Белоусова, секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, чтобы обсудить ситуацию в Курской области.
Ранее в ходе совещания с кабмином Путин сообщил, что после этого мероприятия заслушает доклад силовых ведомств по ситуации, происходящей в Курской области.
ВСУ
утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова
, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве.
Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.