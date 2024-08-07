https://ria.ru/20240807/kuban-1964581960.html
На Кубани газифицировали поселок, где проживают 1,5 тысячи человек
На Кубани газифицировали поселок, где проживают 1,5 тысячи человек - РИА Новости, 07.08.2024
На Кубани газифицировали поселок, где проживают 1,5 тысячи человек
Поселок Молодежный в Белореченском районе Кубани с населением 1,5 тысячи человек газифицировали по краевой госпрограмме, сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T10:46
2024-08-07T10:46
2024-08-07T10:46
краснодарский край
белореченский район
жкх
газификация
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КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Поселок Молодежный в Белореченском районе Кубани с населением 1,5 тысячи человек газифицировали по краевой госпрограмме, сообщили в пресс-службе администрации региона. "Построили газопровод протяженностью более 22 километров. Теперь можно подключить к газу социальные объекты – школу, детский сад и медучреждение, а также дома около полутора тысяч жителей Молодежного", – передает пресс-служба слова врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника. Уточняется, что работы в поселке Молодежном выполнили по краевой госпрограмме "Развитие топливно-энергетического комплекса", в рамках которой сети газопровода строят в негазифицированных населенных пунктах. А затем по социальной программе газ бесплатно подводят до границ участков домов.
https://ria.ru/20240806/remont-1964532601.html
белореченский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белореченский район, жкх, газификация
Краснодарский край, Белореченский район, ЖКХ, газификация
КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Поселок Молодежный в Белореченском районе Кубани с населением 1,5 тысячи человек газифицировали по краевой госпрограмме, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"Построили газопровод протяженностью более 22 километров. Теперь можно подключить к газу социальные объекты – школу, детский сад и медучреждение, а также дома около полутора тысяч жителей Молодежного", – передает пресс-служба слова врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника.
Уточняется, что работы в поселке Молодежном выполнили по краевой госпрограмме "Развитие топливно-энергетического комплекса", в рамках которой сети газопровода строят в негазифицированных населенных пунктах. А затем по социальной программе газ бесплатно подводят до границ участков домов.