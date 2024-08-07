https://ria.ru/20240807/kuban-1964581960.html

На Кубани газифицировали поселок, где проживают 1,5 тысячи человек

На Кубани газифицировали поселок, где проживают 1,5 тысячи человек - РИА Новости, 07.08.2024

На Кубани газифицировали поселок, где проживают 1,5 тысячи человек

Поселок Молодежный в Белореченском районе Кубани с населением 1,5 тысячи человек газифицировали по краевой госпрограмме, сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T10:46

2024-08-07T10:46

2024-08-07T10:46

краснодарский край

белореченский район

жкх

газификация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149997/06/1499970653_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_1031698a9c0ab92ad054662d994f58a6.jpg

КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Поселок Молодежный в Белореченском районе Кубани с населением 1,5 тысячи человек газифицировали по краевой госпрограмме, сообщили в пресс-службе администрации региона. "Построили газопровод протяженностью более 22 километров. Теперь можно подключить к газу социальные объекты – школу, детский сад и медучреждение, а также дома около полутора тысяч жителей Молодежного", – передает пресс-служба слова врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника. Уточняется, что работы в поселке Молодежном выполнили по краевой госпрограмме "Развитие топливно-энергетического комплекса", в рамках которой сети газопровода строят в негазифицированных населенных пунктах. А затем по социальной программе газ бесплатно подводят до границ участков домов.

https://ria.ru/20240806/remont-1964532601.html

белореченский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белореченский район, жкх, газификация