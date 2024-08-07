https://ria.ru/20240807/kharris-1964536672.html

Харрис объявила, что официально стала кандидатом на выборах

Харрис объявила, что официально стала кандидатом на выборах - РИА Новости, 07.08.2024

Харрис объявила, что официально стала кандидатом на выборах

Вице-президент США Камала Харрис объявила на митинге сторонников в Филадельфии, что официально стала кандидатом от демократов на высший государственный пост. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T01:09

2024-08-07T01:09

2024-08-07T04:00

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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис объявила на митинге сторонников в Филадельфии, что официально стала кандидатом от демократов на высший государственный пост."Я стою перед вами сегодня, чтобы с гордостью объявить, что теперь я официально номинирована Демократической партией кандидатом в президенты США", - заявила Харрис на митинге, трансляцию вел ее штаб.На прошлой неделе в закрытом режиме начался процесс виртуального голосования делегатов за выдвижение Харрис, к пятнице она набрала необходимое количество голосов. Своим партнером по гонке, кандидатом на пост вице-президента Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца. Предвыборный съезд демократов начнется 19 августа.

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