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Харрис объявила, что официально стала кандидатом на выборах - РИА Новости, 07.08.2024
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01:09 07.08.2024 (обновлено: 04:00 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/kharris-1964536672.html
Харрис объявила, что официально стала кандидатом на выборах
Харрис объявила, что официально стала кандидатом на выборах - РИА Новости, 07.08.2024
Харрис объявила, что официально стала кандидатом на выборах
Вице-президент США Камала Харрис объявила на митинге сторонников в Филадельфии, что официально стала кандидатом от демократов на высший государственный пост. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T01:09
2024-08-07T04:00
сша
в мире
камала харрис
выборы президента сша — 2024
филадельфия
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис объявила на митинге сторонников в Филадельфии, что официально стала кандидатом от демократов на высший государственный пост."Я стою перед вами сегодня, чтобы с гордостью объявить, что теперь я официально номинирована Демократической партией кандидатом в президенты США", - заявила Харрис на митинге, трансляцию вел ее штаб.На прошлой неделе в закрытом режиме начался процесс виртуального голосования делегатов за выдвижение Харрис, к пятнице она набрала необходимое количество голосов. Своим партнером по гонке, кандидатом на пост вице-президента Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца. Предвыборный съезд демократов начнется 19 августа.
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сша, в мире, камала харрис, выборы президента сша — 2024, филадельфия
США, В мире, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, Филадельфия
Харрис объявила, что официально стала кандидатом на выборах

Харрис объявила, что официально стала кандидатом от демократов на выборах

© AP Photo / John RaouxКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / John Raoux
Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис объявила на митинге сторонников в Филадельфии, что официально стала кандидатом от демократов на высший государственный пост.
"Я стою перед вами сегодня, чтобы с гордостью объявить, что теперь я официально номинирована Демократической партией кандидатом в президенты США", - заявила Харрис на митинге, трансляцию вел ее штаб.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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На прошлой неделе в закрытом режиме начался процесс виртуального голосования делегатов за выдвижение Харрис, к пятнице она набрала необходимое количество голосов. Своим партнером по гонке, кандидатом на пост вице-президента Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца. Предвыборный съезд демократов начнется 19 августа.
 
СШАВ миреКамала ХаррисВыборы президента США — 2024Филадельфия
 
 
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