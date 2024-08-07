Рейтинг@Mail.ru
Очевидец рассказал РИА Новости, как погиб лидер ХАМАС Хания - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/khaniya-1964642949.html
Очевидец рассказал РИА Новости, как погиб лидер ХАМАС Хания
Очевидец рассказал РИА Новости, как погиб лидер ХАМАС Хания - РИА Новости, 07.08.2024
Очевидец рассказал РИА Новости, как погиб лидер ХАМАС Хания
Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб во сне и был завален обломками рухнувших стен, рассказал в интервью РИА Новости представитель палестинского движения... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:57
2024-08-07T13:57
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
исмаил хания
масуд пезешкиан
ллойд остин
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963095430_0:51:3183:1841_1920x0_80_0_0_a043e93dc761b5554eb8c7c5493cdb66.jpg
ТЕГЕРАН, 7 авг – РИА Новости. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб во сне и был завален обломками рухнувших стен, рассказал в интервью РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС в Иране и очевидец случившегося Халед аль-Каддуми. Он ночевал в том же доме, что и Хания, но парой этажей ниже, и оказался рядом с погибшим спустя 15 минут – как только ему позволила охрана. "Около 1:37 как будто что-то ударило в здание. Я подумал, что, возможно, произошло землетрясение, или началась гроза. Но мне в голову не пришло, что это может быть убийство. Это был не то чтобы (громкий – ред.) звук. Скорее, ощущение какого-то физического воздействия (на здание – ред.). До этого всё было спокойно. Я вышел и увидел, что уборная в нашем номере разрушена. Увидел дым и спросил у друзей, что случилось. Они ответили: "Погиб! Хаджи (Хания – ред.) погиб!"" – говорит аль-Каддуми. Палестинское движение ХАМАС 31 июля сообщило о гибели главы своего политбюро Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности Израиля. Израильские представители в свою очередь заявили, что не комментируют сообщения об убийстве Хании. По словам аль-Каддуми, спустя четверть часа после взрыва он получил разрешение увидеть тело. "Я поднялся на 4-й этаж в комнату хаджи и увидел…, как будто эти две внешние стены здания разрушились, завалившись внутрь. Обломки стен были внутри комнаты. Тело хаджи было частично погребено под обломками. В соседней комнате было тело его охранника", - пояснил он. Аль-Каддуми уточнил, что после церемонии инаугурации Пезешкиана, вечером того дня, когда произошло убийство, Хания ужинал вместе с президентом. В последние часы перед гибелью глава политбюро обсуждал с остальными членами делегации ХАМАС гибель командира ливанского движения "Хезболлах" Фуада Шукра. Хания спал в момент, когда здание подверглось атаке, утверждает аль-Каддуми. К версии о том, что Ханию выследили с помощью программы-шпиона на мобильном телефоне, аль-Каддуми отнесся скептически. "Не могу сказать. Расследование только началось. Отчет, который я видел и читал, – это отчет Корпуса стражей исламской революции, в котором не указаны эти детали. Однако не думаю, что произошло именно это, поскольку хаджи (Хания – ред.) спал. Его охранник находился снаружи", – сказал он. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе. Американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании. Позднее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совета Безопасности организации заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.
https://ria.ru/20240807/abbas-1964460145.html
https://ria.ru/20240802/khaniya-1963696894.html
https://ria.ru/20240806/khamas-1964525313.html
https://ria.ru/20240806/naryshkin-1964380207.html
иран
израиль
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963095430_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_9a7c77918a724746b1a6fe3e8f6222b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, тегеран (город), исмаил хания, масуд пезешкиан, ллойд остин, хамас, министерство обороны сша, хезболла, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Исмаил Хания, Масуд Пезешкиан, Ллойд Остин, ХАМАС, Министерство обороны США, Хезболла, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Очевидец рассказал РИА Новости, как погиб лидер ХАМАС Хания

Очевидец рассказал, что лидер ХАМАС Хания погиб во сне и был завален обломками

© AP Photo / Adel HanaЛидер ХАМАС Исмаил Хания
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Adel Hana
Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 7 авг – РИА Новости. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб во сне и был завален обломками рухнувших стен, рассказал в интервью РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС в Иране и очевидец случившегося Халед аль-Каддуми.
Он ночевал в том же доме, что и Хания, но парой этажей ниже, и оказался рядом с погибшим спустя 15 минут – как только ему позволила охрана.
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Махмуд Аббас: убийство Хании было рассчитано на затягивание войны
Вчера, 09:00
"Около 1:37 как будто что-то ударило в здание. Я подумал, что, возможно, произошло землетрясение, или началась гроза. Но мне в голову не пришло, что это может быть убийство. Это был не то чтобы (громкий – ред.) звук. Скорее, ощущение какого-то физического воздействия (на здание – ред.). До этого всё было спокойно. Я вышел и увидел, что уборная в нашем номере разрушена. Увидел дым и спросил у друзей, что случилось. Они ответили: "Погиб! Хаджи (Хания – ред.) погиб!"" – говорит аль-Каддуми.
Палестинское движение ХАМАС 31 июля сообщило о гибели главы своего политбюро Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности Израиля. Израильские представители в свою очередь заявили, что не комментируют сообщения об убийстве Хании.
Портрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Ханию убил Израиль, получив "зеленый свет" от США, заявила разведка Ирана
2 августа, 14:43
По словам аль-Каддуми, спустя четверть часа после взрыва он получил разрешение увидеть тело.
"Я поднялся на 4-й этаж в комнату хаджи и увидел…, как будто эти две внешние стены здания разрушились, завалившись внутрь. Обломки стен были внутри комнаты. Тело хаджи было частично погребено под обломками. В соседней комнате было тело его охранника", - пояснил он.
Аль-Каддуми уточнил, что после церемонии инаугурации Пезешкиана, вечером того дня, когда произошло убийство, Хания ужинал вместе с президентом. В последние часы перед гибелью глава политбюро обсуждал с остальными членами делегации ХАМАС гибель командира ливанского движения "Хезболлах" Фуада Шукра. Хания спал в момент, когда здание подверглось атаке, утверждает аль-Каддуми.
К версии о том, что Ханию выследили с помощью программы-шпиона на мобильном телефоне, аль-Каддуми отнесся скептически.
ХАМАС - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
ХАМАС будет действовать жестче с новым главой, считает эксперт
6 августа, 22:30
"Не могу сказать. Расследование только началось. Отчет, который я видел и читал, – это отчет Корпуса стражей исламской революции, в котором не указаны эти детали. Однако не думаю, что произошло именно это, поскольку хаджи (Хания – ред.) спал. Его охранник находился снаружи", – сказал он.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании. Позднее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совета Безопасности организации заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.
Церемония прощания с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Нарышкин оценил ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Хании
6 августа, 12:51
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Исмаил ХанияМасуд ПезешкианЛлойд ОстинХАМАСМинистерство обороны СШАХезболлаУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала