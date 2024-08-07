https://ria.ru/20240807/khaniya-1964642949.html

Очевидец рассказал РИА Новости, как погиб лидер ХАМАС Хания

Очевидец рассказал РИА Новости, как погиб лидер ХАМАС Хания - РИА Новости, 07.08.2024

Очевидец рассказал РИА Новости, как погиб лидер ХАМАС Хания

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб во сне и был завален обломками рухнувших стен, рассказал в интервью РИА Новости представитель палестинского движения... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T13:57

2024-08-07T13:57

2024-08-07T13:57

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иран

израиль

тегеран (город)

исмаил хания

масуд пезешкиан

ллойд остин

хамас

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ТЕГЕРАН, 7 авг – РИА Новости. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб во сне и был завален обломками рухнувших стен, рассказал в интервью РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС в Иране и очевидец случившегося Халед аль-Каддуми. Он ночевал в том же доме, что и Хания, но парой этажей ниже, и оказался рядом с погибшим спустя 15 минут – как только ему позволила охрана. "Около 1:37 как будто что-то ударило в здание. Я подумал, что, возможно, произошло землетрясение, или началась гроза. Но мне в голову не пришло, что это может быть убийство. Это был не то чтобы (громкий – ред.) звук. Скорее, ощущение какого-то физического воздействия (на здание – ред.). До этого всё было спокойно. Я вышел и увидел, что уборная в нашем номере разрушена. Увидел дым и спросил у друзей, что случилось. Они ответили: "Погиб! Хаджи (Хания – ред.) погиб!"" – говорит аль-Каддуми. Палестинское движение ХАМАС 31 июля сообщило о гибели главы своего политбюро Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности Израиля. Израильские представители в свою очередь заявили, что не комментируют сообщения об убийстве Хании. По словам аль-Каддуми, спустя четверть часа после взрыва он получил разрешение увидеть тело. "Я поднялся на 4-й этаж в комнату хаджи и увидел…, как будто эти две внешние стены здания разрушились, завалившись внутрь. Обломки стен были внутри комнаты. Тело хаджи было частично погребено под обломками. В соседней комнате было тело его охранника", - пояснил он. Аль-Каддуми уточнил, что после церемонии инаугурации Пезешкиана, вечером того дня, когда произошло убийство, Хания ужинал вместе с президентом. В последние часы перед гибелью глава политбюро обсуждал с остальными членами делегации ХАМАС гибель командира ливанского движения "Хезболлах" Фуада Шукра. Хания спал в момент, когда здание подверглось атаке, утверждает аль-Каддуми. К версии о том, что Ханию выследили с помощью программы-шпиона на мобильном телефоне, аль-Каддуми отнесся скептически. "Не могу сказать. Расследование только началось. Отчет, который я видел и читал, – это отчет Корпуса стражей исламской революции, в котором не указаны эти детали. Однако не думаю, что произошло именно это, поскольку хаджи (Хания – ред.) спал. Его охранник находился снаружи", – сказал он. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе. Американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании. Позднее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совета Безопасности организации заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.

https://ria.ru/20240807/abbas-1964460145.html

https://ria.ru/20240802/khaniya-1963696894.html

https://ria.ru/20240806/khamas-1964525313.html

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тегеран (город)

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Варвара Скокшина

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