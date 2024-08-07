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Дни проведения саммита БРИКС в Казани объявлены выходными - РИА Новости, 07.08.2024
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Республика Татарстан
 
11:35 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/kazan-1964594652.html
Дни проведения саммита БРИКС в Казани объявлены выходными
Дни проведения саммита БРИКС в Казани объявлены выходными - РИА Новости, 07.08.2024
Дни проведения саммита БРИКС в Казани объявлены выходными
Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому дни проведения саммита БРИКС в Казани с 22 по 24 октября объявлены выходными для... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:35
2024-08-07T11:35
республика татарстан
рустам минниханов
брикс
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КАЗАНЬ, 7 авг - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому дни проведения саммита БРИКС в Казани с 22 по 24 октября объявлены выходными для представителей органов исполнительной власти и подведомственных им организаций. "Установить с 22 по 24 октября 2024 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы для следующих лиц, осуществляющих свою трудовую (служебную) деятельность на территории города Казани: лиц, замещающих в органах исполнительной власти Республики Татарстан должности государственной гражданской службы Республики Татарстан и иные должности, работников организаций, подведомственных органам исполнительной власти Республики Татарстан", - говорится в указе. Руководителям других госорганов, в том числе федеральных организаций на территории Казани, а также органов местного самоуправления рекомендовано также установить нерабочие дни в подведомственных организациях в период проведения саммита. В пресс-службе главы Татарстана отметили, что данный указ подготовлен в соответствии с указом президента Российской Федерации в целях обеспечения общественной безопасности. Саммит БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20240718/kazan-1960587482.html
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рустам минниханов, брикс
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, БРИКС

Дни проведения саммита БРИКС в Казани объявлены выходными

© РИА Новости / Роман Кручинин | Перейти в медиабанкВид на улицу Баумана в Казани
Вид на улицу Баумана в Казани - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Роман Кручинин
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Вид на улицу Баумана в Казани
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 7 авг - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому дни проведения саммита БРИКС в Казани с 22 по 24 октября объявлены выходными для представителей органов исполнительной власти и подведомственных им организаций.
"Установить с 22 по 24 октября 2024 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы для следующих лиц, осуществляющих свою трудовую (служебную) деятельность на территории города Казани: лиц, замещающих в органах исполнительной власти Республики Татарстан должности государственной гражданской службы Республики Татарстан и иные должности, работников организаций, подведомственных органам исполнительной власти Республики Татарстан", - говорится в указе.
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Руководителям других госорганов, в том числе федеральных организаций на территории Казани, а также органов местного самоуправления рекомендовано также установить нерабочие дни в подведомственных организациях в период проведения саммита.
В пресс-службе главы Татарстана отметили, что данный указ подготовлен в соответствии с указом президента Российской Федерации в целях обеспечения общественной безопасности.
Саммит БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановБРИКС
 
 
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