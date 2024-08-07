https://ria.ru/20240807/kazan-1964594652.html

Дни проведения саммита БРИКС в Казани объявлены выходными

Дни проведения саммита БРИКС в Казани объявлены выходными - РИА Новости, 07.08.2024

Дни проведения саммита БРИКС в Казани объявлены выходными

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому дни проведения саммита БРИКС в Казани с 22 по 24 октября объявлены выходными для... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T11:35

2024-08-07T11:35

2024-08-07T11:35

республика татарстан

рустам минниханов

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156057/92/1560579229_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_6b40c42234503d1aa323082044d6e5cb.jpg

КАЗАНЬ, 7 авг - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому дни проведения саммита БРИКС в Казани с 22 по 24 октября объявлены выходными для представителей органов исполнительной власти и подведомственных им организаций. "Установить с 22 по 24 октября 2024 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы для следующих лиц, осуществляющих свою трудовую (служебную) деятельность на территории города Казани: лиц, замещающих в органах исполнительной власти Республики Татарстан должности государственной гражданской службы Республики Татарстан и иные должности, работников организаций, подведомственных органам исполнительной власти Республики Татарстан", - говорится в указе. Руководителям других госорганов, в том числе федеральных организаций на территории Казани, а также органов местного самоуправления рекомендовано также установить нерабочие дни в подведомственных организациях в период проведения саммита. В пресс-службе главы Татарстана отметили, что данный указ подготовлен в соответствии с указом президента Российской Федерации в целях обеспечения общественной безопасности. Саммит БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20240718/kazan-1960587482.html

https://ria.ru/20240729/sotrudnichestvo-1962647025.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рустам минниханов, брикс