https://ria.ru/20240807/gitler-1964575283.html

ФСБ: Гитлер хотел с помощью "Фау-2" наносить ядерные удары по СССР

ФСБ: Гитлер хотел с помощью "Фау-2" наносить ядерные удары по СССР - РИА Новости, 07.08.2024

ФСБ: Гитлер хотел с помощью "Фау-2" наносить ядерные удары по СССР

Гитлеровская Германия хотела с помощью дальнобойных баллистических ракет "Фау-2" наносить ядерные удары по промышленным центрам СССР на Урале и в Средней Азии,... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T10:16

2024-08-07T10:16

2024-08-07T10:16

германия

ссср

средняя азия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Гитлеровская Германия хотела с помощью дальнобойных баллистических ракет "Фау-2" наносить ядерные удары по промышленным центрам СССР на Урале и в Средней Азии, это следует из рассекреченных архивных документов, опубликованных ФСБ России. В эти дни отмечается 79-я годовщина американских атомных бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки. Германские ученые в конце 1930-х годов открыли деление ядер атомов урана и внесли большой вклад в создание основ атомной физики. Гитлеровская Германия была первым государством, запустившим собственный проект по созданию атомной бомбы. ФСБ публикует фотокопии документов по делу бывшего крупного нацистского чиновника группенфюрера Вернера Вехтера. Одновременно с должностью начальника штаба Главного управления пропаганды гитлеровской партии НСДАП Вехтер был в этом же ведомстве главой генерального реферата вооружения и строительства. 14 сентября 1945 года начальник Оперативного сектора НКВД СССР города Берлина генерал-майора Алексей Сиднев направил заместителю наркома внутренних дел СССР генерал-полковнику Ивану Серову очередное специальное сообщение о ходе следствия по делу Вехтера. На следствии Вехтер дал показания о разработке нацистской Германии новых видов вооружений и, в частности, о германской атомной бомбе. Как рассказал Вехтер, в 1944 году "были разработаны проекты бомбардировщиков очень дальнего радиуса действия, способных бомбить военно-строительные центры Советского Союза на Урале и промышленные объекты Северной Америки. Эти бомбардировщики предполагалось использовать для транспортировки атомных бомб". "Основным руководителем всех работ по новейшим видам вооружения являлся генерал Дорнбергер, который отвечал за производство "Фау-1" и "Фау-2", а также атомных бомб", - приводил Серов слова Вехтера. Как видно из материалов уголовного дела, 10 октября 1945 года Серов лично участвовал в допросе Вехтера по вопросу наличия в Германии атомной бомбы и ракетах "Фау-2" - первых в мире баллистических ракет дальнего действия. "Фау-2" была разработана немецким конструктором Вернером фон Брауном и принята на вооружение вермахта в конце Второй мировой войны. "Мне было известно, что Министерство вооружений проводило практическую работу по подготовке к применению атомной бомбы. Об этом я узнал от своего знакомого редактора секретного правительственного бюллетеня Гертеля Ганса", - признавался Вехтер. "Как рассказал мне Гертель, в феврале 1945 года по поручению министра пропаганды Геббельса он выезжал в командировку в город Целле и встречался там со своим знакомым – начальником военно-воздушной школы специального назначения полковником Германом Хайо, который в частной беседе рассказал ему, что школа имеет на вооружении самолеты новейшей конструкции. Эти самолеты обладают большим радиусом действия и будут вооружены атомной бомбой. Как заявил полковник Хайо Гертелю – новые самолеты предназначались для бомбардировки атомными бомбами индустриальных центров Советского Союза, расположенных в районе Урала и Средней Азии", - вспоминал Вехтер на допросе.

https://ria.ru/20240621/arkhivy-1954407034.html

https://ria.ru/20240720/gitler-1960864611.html

https://ria.ru/20240513/svr-1945484993.html

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Дарья Буймова

германия, ссср, средняя азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность