В Германии зреет недовольство политикой властей, заявил Пушков
Сенатор Пушков: в Германии заметно зреет недовольство политикой нынешних властей
Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В германском обществе заметно зреет недовольство политикой нынешних властей, но общество там еще не готово к серьезным переменам, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"В Германии заметно растет недовольство, но (страна - ред.) пока еще не созрела к кардинальным переменам. Опросы показывают, что 53% - за досрочные выборы, 37% - против", - написал Пушков.
В Германии признали неудобную правду об армии России
6 августа, 09:46
Сенатор отметил, что эти результаты показывают, что "более трети избирателей поддерживают де-факто правление" канцлера Олафа Шольца, какой бы низкой ни была его популярность"
«
"Это означает, что либеральные подходы правящей коалиции к миграции, множественности полов, полной зависимости от США, нулевой или отрицательный рост экономики, закрытие многих предприятий, трата огромных средств на Украину и так далее, эту значительную часть населения не волнуют, как и то, что мигранты регулярно режут немцев. 37% все это нравится", - отметил политик.
Сенатор также добавил, что 53% недовольны правлением Шольца — "это серьезный показатель".
"Беда, однако, в том, что большинство - за выборы, которые, вероятно, мало что решат. Они наверняка приведут к победе ХДС/ХСС и формированию коалиции с теми же "зелеными". Сменятся персонажи, и то, возможно, не все, но не политика... Таким образом, как и во Франции и в Британии, немецкие избиратели выбирают по сути одних и тех же, как бы недовольны они ни были. Меняются правительства, но не политика. К изменению политики приведет лишь глубокий кризис либеральной доктрины и системы власти, который назревает, о чем говорит рост поддержки АдГ, но потребует еще времени и возрастания уровня народного недовольств", - резюмировал член конституционного комитета Совфеда.
В Германии выдвинули требование к ЕС из-за россиян
4 августа, 14:12