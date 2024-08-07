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В Германии зреет недовольство политикой властей, заявил Пушков - РИА Новости, 07.08.2024
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17:54 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/germaniya-1964733682.html
В Германии зреет недовольство политикой властей, заявил Пушков
В Германии зреет недовольство политикой властей, заявил Пушков - РИА Новости, 07.08.2024
В Германии зреет недовольство политикой властей, заявил Пушков
В германском обществе заметно зреет недовольство политикой нынешних властей, но общество там еще не готово к серьезным переменам, заявил сенатор Алексей Пушков... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:54
2024-08-07T17:54
политика
германия
сша
украина
алексей пушков
олаф шольц
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В германском обществе заметно зреет недовольство политикой нынешних властей, но общество там еще не готово к серьезным переменам, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. "В Германии заметно растет недовольство, но (страна - ред.) пока еще не созрела к кардинальным переменам. Опросы показывают, что 53% - за досрочные выборы, 37% - против", - написал Пушков. Сенатор отметил, что эти результаты показывают, что "более трети избирателей поддерживают де-факто правление" канцлера Олафа Шольца, какой бы низкой ни была его популярность" "Это означает, что либеральные подходы правящей коалиции к миграции, множественности полов, полной зависимости от США, нулевой или отрицательный рост экономики, закрытие многих предприятий, трата огромных средств на Украину и так далее, эту значительную часть населения не волнуют, как и то, что мигранты регулярно режут немцев. 37% все это нравится", - отметил политик. Сенатор также добавил, что 53% недовольны правлением Шольца — "это серьезный показатель". "Беда, однако, в том, что большинство - за выборы, которые, вероятно, мало что решат. Они наверняка приведут к победе ХДС/ХСС и формированию коалиции с теми же "зелеными". Сменятся персонажи, и то, возможно, не все, но не политика... Таким образом, как и во Франции и в Британии, немецкие избиратели выбирают по сути одних и тех же, как бы недовольны они ни были. Меняются правительства, но не политика. К изменению политики приведет лишь глубокий кризис либеральной доктрины и системы власти, который назревает, о чем говорит рост поддержки АдГ, но потребует еще времени и возрастания уровня народного недовольств", - резюмировал член конституционного комитета Совфеда.
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политика, германия, сша, украина, алексей пушков, олаф шольц, хдс/хсс, совет федерации рф
Политика, Германия, США, Украина, Алексей Пушков, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Совет Федерации РФ
В Германии зреет недовольство политикой властей, заявил Пушков

Сенатор Пушков: в Германии заметно зреет недовольство политикой нынешних властей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В германском обществе заметно зреет недовольство политикой нынешних властей, но общество там еще не готово к серьезным переменам, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"В Германии заметно растет недовольство, но (страна - ред.) пока еще не созрела к кардинальным переменам. Опросы показывают, что 53% - за досрочные выборы, 37% - против", - написал Пушков.
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Сенатор отметил, что эти результаты показывают, что "более трети избирателей поддерживают де-факто правление" канцлера Олафа Шольца, какой бы низкой ни была его популярность"
«
"Это означает, что либеральные подходы правящей коалиции к миграции, множественности полов, полной зависимости от США, нулевой или отрицательный рост экономики, закрытие многих предприятий, трата огромных средств на Украину и так далее, эту значительную часть населения не волнуют, как и то, что мигранты регулярно режут немцев. 37% все это нравится", - отметил политик.
Сенатор также добавил, что 53% недовольны правлением Шольца — "это серьезный показатель".
"Беда, однако, в том, что большинство - за выборы, которые, вероятно, мало что решат. Они наверняка приведут к победе ХДС/ХСС и формированию коалиции с теми же "зелеными". Сменятся персонажи, и то, возможно, не все, но не политика... Таким образом, как и во Франции и в Британии, немецкие избиратели выбирают по сути одних и тех же, как бы недовольны они ни были. Меняются правительства, но не политика. К изменению политики приведет лишь глубокий кризис либеральной доктрины и системы власти, который назревает, о чем говорит рост поддержки АдГ, но потребует еще времени и возрастания уровня народного недовольств", - резюмировал член конституционного комитета Совфеда.
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