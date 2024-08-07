https://ria.ru/20240807/gerasimov-1964698709.html

Продвижение ВСУ вглубь территории России остановили, заявил Герасимов

Продвижение ВСУ вглубь территории России остановили, заявил Герасимов - РИА Новости, 07.08.2024

Продвижение ВСУ вглубь территории России остановили, заявил Герасимов

Армия остановила продвижение ВСУ в Курской области, доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на совещании у президента. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:50

2024-08-07T16:50

2024-08-07T18:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

валерий герасимов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964661180_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_743b384027014e89cbf1ae243f9ba4ff.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Армия остановила продвижение ВСУ в Курской области, доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на совещании у президента."Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлено", — сказал генерал армии.Он также сообщил подробности попытки вторжения. Так, 6 августа в 5:30 украинские подразделения численностью до тысячи человек перешли в наступление для захвата участка территории Суджанского района Курской области.В результате действий российских военных противник потерял 315 человек, в том числе не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, включая семь танков, доложил Герасимов."Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу", — подчеркнул начальник Генштаба.В совещании у президента приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников. Герасимов находится на одном из пунктов оперативного управления, он выступил по видеосвязи.По данным представителя СК Светланы Петренко, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные.Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, власти организовали вывоз жителей с обстреливаемых территорий и подготовили пункты временного размещения. За сутки из зоны обстрела и боевых действий выехали несколько тысяч человек.Работу гражданских ведомств координирует первый вице-премьер Денис Мантуров. На совещании у президента он сообщил, что уже сегодня будет направлен первый транш в 1,8 миллиарда рублей на переселение жителей региона. Всего собрано заявок на 11 миллиардов на 2,5 тысячи семей.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

https://ria.ru/20240807/vsu-1964647748.html

https://ria.ru/20240807/sudzhi-1964689489.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Совещание Путина с силовыми структурами Совещание Путина с силовыми структурами 2024-08-07T16:50 true PT1M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, россия, валерий герасимов, владимир путин