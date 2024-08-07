Продвижение ВСУ вглубь территории России остановили, заявил Герасимов
Герасимов: продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Армия остановила продвижение ВСУ в Курской области, доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на совещании у президента.
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"Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлено", — сказал генерал армии.
Он также сообщил подробности попытки вторжения. Так, 6 августа в 5:30 украинские подразделения численностью до тысячи человек перешли в наступление для захвата участка территории Суджанского района Курской области.
В результате действий российских военных противник потерял 315 человек, в том числе не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, включая семь танков, доложил Герасимов.
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"Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу", — подчеркнул начальник Генштаба.
В совещании у президента приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников. Герасимов находится на одном из пунктов оперативного управления, он выступил по видеосвязи.
По данным представителя СК Светланы Петренко, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные.
Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, власти организовали вывоз жителей с обстреливаемых территорий и подготовили пункты временного размещения. За сутки из зоны обстрела и боевых действий выехали несколько тысяч человек.
Работу гражданских ведомств координирует первый вице-премьер Денис Мантуров. На совещании у президента он сообщил, что уже сегодня будет направлен первый транш в 1,8 миллиарда рублей на переселение жителей региона. Всего собрано заявок на 11 миллиардов на 2,5 тысячи семей.
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