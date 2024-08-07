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ФСБ раскрыла планы Гитлера применить атомную бомбу против СССР

ФСБ раскрыла планы Гитлера применить атомную бомбу против СССР - РИА Новости, 07.08.2024

ФСБ раскрыла планы Гитлера применить атомную бомбу против СССР

Гитлер планировал применить атомную бомбу против СССР в июне 1945 года, это следует из архивных документов, рассекреченных и обнародованных ФСБ России. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T10:10

2024-08-07T10:10

2024-08-07T10:10

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ссср

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йозеф геббельс

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Гитлер планировал применить атомную бомбу против СССР в июне 1945 года, это следует из архивных документов, рассекреченных и обнародованных ФСБ России. В эти дни отмечается 79-я годовщина американских атомных бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки. Германские ученые в конце 1930-х годов открыли деление ядер атомов урана и внесли большой вклад в создание основ атомной физики. Гитлеровская Германия была первым государством, запустившим собственный проект по созданию атомной бомбы. ФСБ публикует фотокопии документов по делу бывшего крупного нацистского чиновника группенфюрера Вернера Вехтера. Одновременно с должностью начальника штаба Главного управления пропаганды гитлеровской партии НСДАП Вехтер был в этом же ведомстве главой генерального реферата вооружения и строительства. Советским следователям Вехтер дал показания о разработке нацистской Германии новых видов вооружений и, в частности, о германской атомной бомбе. Как следует из его показаний, гитлеровцы хотели с помощью дальнобойных баллистических ракет "Фау-2" наносить ядерные удары по промышленным центрам СССР на Урале и в Средней Азии. "О том, что германское министерство вооружений проводит подготовку к применению атомной бомбы, я впервые узнал от инженера Доминик… Доминик работал в министерстве пропаганды инженером связи и по роду своей работы поддерживал контакт с руководящими инженерами-специалистами, работавшими в области секретного вооружения и, в частности, атомной бомбы… Он рассказал мне, что германским ученым удалось добиться расщепления атомного ядра и инженеры-специалисты занимаются разработкой методов и способов практического применения атомной энергии как средства ведения войны", - показал Вехтер на допросе 10 октября 1945 года. По словам Вехтера, ему было известно, что министерство вооружений вело практическую работу по применению атомной бомбы. "Об этом я узнал от своего знакомого редактора секретного правительственного бюллетеня Гертеля Ганса", - вспоминал Вехтер. "На основании бесед с Доминик и Гертель я пришел к выводу, что германским министерством вооружения велась подготовка к применению атомных бомб в 1945 году", - добавлял он.Вехтер уточнял, что сам он не располагал точными данными о том, что в определенный момент войны Советского Союза были бы применены атомные бомбы. Но он рассказал следствию об отдельных признаках, которые, по словам Вехтера, давали ему "основание полагать о возможном применении атомной бомбы в войне против Советского Союза летом 1945 года". "В одной из бесед со мной государственный секретарь министерства пропаганды доктор Науман, говоря о военном и политическом положении Германии на последнем этапе войны, заявил, что в скором времени все должно измениться к лучшему и сослался на слова Гитлера, который в узком кругу доверенных ему лиц заявил: "Да простит мне Бог последние 14 дней войны", - говорил Вехтер. Кроме того, Вехтер вспоминал, как в начале 1945-го встретился "с начальником Управления вооружения Зауром - одним из руководителей германской промышленности и, фактически, заместителем министра вооружения Шпеера". "Заур по секрету сообщил мне, что в настоящее время ведется усиленная работа по изготовлению новейшего оружия, которое в ближайшее время будет применено на фронте. Об этом же весной 1945 года со мной говорил изобретатель научно-исследовательского совета Германии профессор Шуман, который заявил, что им ведется большая работа над секретным оружием, могущим изменить весь ход войны в пользу Германии", - отмечал Вехтер. В марте 1945-го рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс в присутствии Вехтера "дал указания сотруднику министерства пропаганды фон Борке поставить на июнь месяц гороскопы, якобы предсказывающие судьбу Гитлера, так как июнь считался особенно благоприятным для Гитлера". По словам Вехтера, предсказания гороскопа также по приказу Геббельса "предполагалось распространить среди населения Германии". "При сопоставлении с другими данными я полагаю, что за этим указанием скрывалась интенсивная подготовка к применению секретного вооружения, рассчитанного на июнь 1945 года", - сказал Вехтер."Бесчеловечным планам Гитлера применить против Советского Союза атомную бомбу не суждено было осуществиться. В мае 1945 года нацистская Германия капитулировала", - подчеркнули в Центре общественных связей ФСБ.

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германия, ссср, россия, йозеф геббельс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)