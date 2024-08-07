https://ria.ru/20240807/festival-1964700127.html

Фестиваль современной этнической культуры "RUS_СВЕТ" пройдет в Красногорске

Фестиваль современной этнической культуры "RUS_СВЕТ" пройдет в Красногорске - РИА Новости, 07.08.2024

Фестиваль современной этнической культуры "RUS_СВЕТ" пройдет в Красногорске

Международный фестиваль современной этнической культуры "RUS_СВЕТ в Подмосковье" пройдет 9 и 10 августа в Красногорске, гости мероприятия смогут поучаствовать в РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:52

2024-08-07T16:52

2024-08-07T17:05

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Международный фестиваль современной этнической культуры "RUS_СВЕТ в Подмосковье" пройдет 9 и 10 августа в Красногорске, гости мероприятия смогут поучаствовать в открытом кинопоказе, посмотреть спектакли детских и уличных театров, побывать на серии мастер-классов и игр и попасть на площадку креативной ярмарки, сообщили в министерстве информации и молодежной политики Московской области. "Основные фестивальные дни в 2024 году пройдут 9 и 10 августа в Подмосковном Красногорске при поддержке министерства культуры РФ, правительства Московской области, министерства информации и молодежной политики Московской области и администрации городского округа Красногорск. Участниками фестиваля станут музыканты и художники из 23 регионов России. В числе зарубежных участников Красногорск посетят представители из Замбии, Индии, Китая, Ливана, участники из стран СНГ – республик Абхазия и Беларусь, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана", - отметили в пресс-службе. По данным ведомства, в рамках фестиваля для детей и их родителей запланирован открытый кинопоказ фильма "Чебурашка", спектакли детских театров областного фестиваля "За гранью софитов" и уличных театров из разных регионов страны, серия мастер-классов и игр от Всероссийского проекта "Я в Деле", Центра Тульской городской игрушки, Hobby Games, Geek Puzzle, создание открыток из переработанной бумаги, лоскутное шитьё, роспись пряников, плетение фенечек. "Всем, кто интересуется народными и художественными промыслами, авторской одеждой, украшениями, гастрономическими брендами разных регионов России и других стран отлично подойдет площадка креативной ярмарки", - добавили в ведомстве. Завершится фестиваль гала-концертом под открытым небом с участием финалистов конкурса этнической песни "RUS_ФОЛК" и известных артистов, где определятся два главных победителя. Призовой фонд – сертификат на создание, продвижение песни и сертификат на участие в международном проекте "Слово о русском сердце". "Этой весной мы принимали у себя в гостях иностранные делегации из почти 30 стран со всех уголков планеты в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи, знакомили их с достопримечательностями региона, нашими народно-художественными промыслами. И вот Подмосковье снова становится крупной международной площадкой, где молодые и талантливые ребята в атмосфере свободного творчества расскажут об этнических традициях народов России, стран БРИКС и СНГ. Приглашаю всех на фестиваль!", - отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240807/podmoskove-1964637677.html

https://ria.ru/20240614/festival-1952994800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), россия, красногорск