https://ria.ru/20240807/festival-1964581779.html

Оркестр ВВС ЮАР примет участие в фестивале "Спасская башня"

Оркестр ВВС ЮАР примет участие в фестивале "Спасская башня" - РИА Новости, 07.08.2024

Оркестр ВВС ЮАР примет участие в фестивале "Спасская башня"

Оркестр военно-воздушных сил ЮАР примет участие в XVI Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", который пройдёт с 23 августа по 1 сентября в... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T10:46

2024-08-07T10:46

2024-08-07T10:46

юар

москва

претория

президентский фонд культурных инициатив

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813751307_0:108:3109:1857_1920x0_80_0_0_f848c153695cea30e305817b3656014c.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Оркестр военно-воздушных сил ЮАР примет участие в XVI Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", который пройдёт с 23 августа по 1 сентября в Москве, сообщили в пресс-службе фестиваля. В пресс-службе дирекции фестиваля уточнили, что оркестр является гордостью ЮАР - страны, сочетающей в себе огромное разнообразие языков (12 языков государственного общения), оттенков кожи и вероисповеданий. Коллектив исполняет произведения всех музыкальных направлений и жанров — от классических оркестровых произведений до национальных африканских мотивов. "Для московских зрителей южноафриканские гости подготовили красочное выступление, сочетающее международную классику и национальные мотивы. Представители этой страны станут гостями фестиваля впервые", - говорится в сообщении. Основанный в 1946 году капитаном Гарри Филлипсом в качестве военного марширующего ансамбля, сегодня оркестр является лицом южноафриканских ВВС и базируется в городе Претория. Музыканты не только сопровождают проведение воинских и государственных ритуалов, поддерживают моральный и боевой дух южноафриканских военнослужащих, но и выступают на родине и за рубежом. Оркестр возглавляет майор Сифо Стивен Ндлову. В 2004 году Ндлову был зачислен в оркестр ВВС ЮАР на должность старшего музыканта. Высокий профессионализм и преданность своему делу позволили ему занять должность музыкального директора коллектива в мае 2024 года. XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдёт на Красной площади с 23 августа по 1 сентября. Всю необходимую информацию можно узнать на официальном сайте фестиваля. В 2023 году проект стал победителем Второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Фестиваль проводится под патронатом Общественного совета РФ.

https://ria.ru/20240430/festival-1943105381.html

https://ria.ru/20240706/festival-1957891727.html

юар

москва

претория

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

юар, москва, претория, президентский фонд культурных инициатив, в мире