Оркестр ВВС ЮАР примет участие в фестивале "Спасская башня"
Оркестр ЮАР впервые примет участие в московском военно-музыкальном фестивале
Фестиваль "Спасская башня". Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Оркестр военно-воздушных сил ЮАР примет участие в XVI Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", который пройдёт с 23 августа по 1 сентября в Москве, сообщили в пресс-службе фестиваля.
В пресс-службе дирекции фестиваля уточнили, что оркестр является гордостью ЮАР - страны, сочетающей в себе огромное разнообразие языков (12 языков государственного общения), оттенков кожи и вероисповеданий. Коллектив исполняет произведения всех музыкальных направлений и жанров — от классических оркестровых произведений до национальных африканских мотивов.
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"Для московских зрителей южноафриканские гости подготовили красочное выступление, сочетающее международную классику и национальные мотивы. Представители этой страны станут гостями фестиваля впервые", - говорится в сообщении.
Основанный в 1946 году капитаном Гарри Филлипсом в качестве военного марширующего ансамбля, сегодня оркестр является лицом южноафриканских ВВС и базируется в городе Претория. Музыканты не только сопровождают проведение воинских и государственных ритуалов, поддерживают моральный и боевой дух южноафриканских военнослужащих, но и выступают на родине и за рубежом.
Оркестр возглавляет майор Сифо Стивен Ндлову. В 2004 году Ндлову был зачислен в оркестр ВВС ЮАР на должность старшего музыканта. Высокий профессионализм и преданность своему делу позволили ему занять должность музыкального директора коллектива в мае 2024 года.
XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдёт на Красной площади с 23 августа по 1 сентября. Всю необходимую информацию можно узнать на официальном сайте фестиваля. В 2023 году проект стал победителем Второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Фестиваль проводится под патронатом Общественного совета РФ.
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