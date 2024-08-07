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Генпрокуратура направила в суд дело экс-посла Украины в Казахстане

Генпрокуратура направила в суд дело экс-посла Украины в Казахстане - РИА Новости, 07.08.2024

Генпрокуратура направила в суд дело экс-посла Украины в Казахстане

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего к убийствам русских,... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T18:12

2024-08-07T18:12

2024-08-07T18:12

украина

казахстан

россия

андрей иванов

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего к убийствам русских, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего посла Украины в Республике Казахстан Петра Врублевского. Он обвиняется по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично, с угрозой применения насилия)… Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сказал Иванов. По версии следствия, в августе 2022 года чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане в ходе интервью сделал заявление, "формирующее презрительное, враждебное отношение, побуждающее к совершению насильственных действий в отношении граждан России". Видеозапись данного интервью была размещена в свободном доступе в интернете. Врублевский скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. По словам Иванова, следственными органами приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Врублевского. Однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. По уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого. Названные обстоятельства являются исключительным случаем, позволяющим проведение судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого. В 2022 году после видео в соцсетях, в котором Врублевский призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов. Ранее фамилия Врублевского появилась в базе данных розыска МВД.

https://ria.ru/20240726/sud-1962141653.html

https://ria.ru/20240506/bishimbaev-1944092514.html

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казахстан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, казахстан, россия, андрей иванов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)