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Генпрокуратура направила в суд дело экс-посла Украины в Казахстане - РИА Новости, 07.08.2024
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18:12 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/eks-posol-1964737256.html
Генпрокуратура направила в суд дело экс-посла Украины в Казахстане
Генпрокуратура направила в суд дело экс-посла Украины в Казахстане - РИА Новости, 07.08.2024
Генпрокуратура направила в суд дело экс-посла Украины в Казахстане
Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего к убийствам русских,... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T18:12
2024-08-07T18:12
украина
казахстан
россия
андрей иванов
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего к убийствам русских, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего посла Украины в Республике Казахстан Петра Врублевского. Он обвиняется по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично, с угрозой применения насилия)… Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сказал Иванов. По версии следствия, в августе 2022 года чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане в ходе интервью сделал заявление, "формирующее презрительное, враждебное отношение, побуждающее к совершению насильственных действий в отношении граждан России". Видеозапись данного интервью была размещена в свободном доступе в интернете. Врублевский скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. По словам Иванова, следственными органами приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Врублевского. Однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. По уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого. Названные обстоятельства являются исключительным случаем, позволяющим проведение судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого. В 2022 году после видео в соцсетях, в котором Врублевский призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов. Ранее фамилия Врублевского появилась в базе данных розыска МВД.
https://ria.ru/20240726/sud-1962141653.html
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украина, казахстан, россия, андрей иванов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Украина, Казахстан, Россия, Андрей Иванов, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Генпрокуратура направила в суд дело экс-посла Украины в Казахстане

ГП направила в суд дело экс-посла Украины, призывавшего к убийствам русских

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего к убийствам русских, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
«
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего посла Украины в Республике Казахстан Петра Врублевского. Он обвиняется по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично, с угрозой применения насилия)… Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сказал Иванов.
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По версии следствия, в августе 2022 года чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане в ходе интервью сделал заявление, "формирующее презрительное, враждебное отношение, побуждающее к совершению насильственных действий в отношении граждан России". Видеозапись данного интервью была размещена в свободном доступе в интернете. Врублевский скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
По словам Иванова, следственными органами приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Врублевского. Однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. По уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого. Названные обстоятельства являются исключительным случаем, позволяющим проведение судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого.
В 2022 году после видео в соцсетях, в котором Врублевский призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов. Ранее фамилия Врублевского появилась в базе данных розыска МВД.
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УкраинаКазахстанРоссияАндрей ИвановФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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