Рейтинг@Mail.ru
Пострадавших в ДТП под Волгоградом госпитализировали в ЦРБ Михайловки - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:27 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/dtp-1964553885.html
Пострадавших в ДТП под Волгоградом госпитализировали в ЦРБ Михайловки
Пострадавших в ДТП под Волгоградом госпитализировали в ЦРБ Михайловки - РИА Новости, 07.08.2024
Пострадавших в ДТП под Волгоградом госпитализировали в ЦРБ Михайловки
Два человека находятся в тяжелом состоянии после столкновения грузовика с автобусом "Астрахань – Москва" на трассе в Волгоградской области, сообщает... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T07:27
2024-08-07T07:27
происшествия
волгоградская область
астрахань
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
ВОЛГОГРАД, 7 авг – РИА Новости. Два человека находятся в тяжелом состоянии после столкновения грузовика с автобусом "Астрахань – Москва" на трассе в Волгоградской области, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале.По данным полиции, в среду в 4.16 грузовик "Ивеко" столкнулся с автобусом, который ехал из Астрахани в Москву, на трассе в Волгоградской области, один человек погиб и 16 пострадали."В Михайловскую ЦРБ доставлены 16 пострадавших, из которых трое детей. По предварительной оценке, состояние 14 пациентов, в том числе детей, средней степени тяжести. В тяжелом состоянии - двое взрослых", - говорится в сообщении властей.Отмечается, что всего в автобусе было 30 пассажиров, остальные 14 человек отправились в Москву на попутном автобусе.
https://ria.ru/20240806/dtp-1964490245.html
https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html
волгоградская область
астрахань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, астрахань, россия
Происшествия, Волгоградская область, Астрахань, Россия
Пострадавших в ДТП под Волгоградом госпитализировали в ЦРБ Михайловки

Власти: среди 16 пострадавших в ДТП под Волгоградом имеются трое детей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 7 авг – РИА Новости. Два человека находятся в тяжелом состоянии после столкновения грузовика с автобусом "Астрахань – Москва" на трассе в Волгоградской области, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале.
По данным полиции, в среду в 4.16 грузовик "Ивеко" столкнулся с автобусом, который ехал из Астрахани в Москву, на трассе в Волгоградской области, один человек погиб и 16 пострадали.
На месте ДТП с участием трех автомобилей под Армавиром на Кубани - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Число пострадавших в ДТП в Армавире увеличилось до 14
Вчера, 18:15
"В Михайловскую ЦРБ доставлены 16 пострадавших, из которых трое детей. По предварительной оценке, состояние 14 пациентов, в том числе детей, средней степени тяжести. В тяжелом состоянии - двое взрослых", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что всего в автобусе было 30 пассажиров, остальные 14 человек отправились в Москву на попутном автобусе.
На месте массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Массовые ДТП в России в 2023-2024 годах
12 марта 2023, 15:32
 
ПроисшествияВолгоградская областьАстраханьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала