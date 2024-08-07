https://ria.ru/20240807/dtp-1964553885.html
Пострадавших в ДТП под Волгоградом госпитализировали в ЦРБ Михайловки
Пострадавших в ДТП под Волгоградом госпитализировали в ЦРБ Михайловки - РИА Новости, 07.08.2024
Пострадавших в ДТП под Волгоградом госпитализировали в ЦРБ Михайловки
Два человека находятся в тяжелом состоянии после столкновения грузовика с автобусом "Астрахань – Москва" на трассе в Волгоградской области, сообщает... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T07:27
2024-08-07T07:27
2024-08-07T07:27
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астрахань
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ВОЛГОГРАД, 7 авг – РИА Новости. Два человека находятся в тяжелом состоянии после столкновения грузовика с автобусом "Астрахань – Москва" на трассе в Волгоградской области, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале.По данным полиции, в среду в 4.16 грузовик "Ивеко" столкнулся с автобусом, который ехал из Астрахани в Москву, на трассе в Волгоградской области, один человек погиб и 16 пострадали."В Михайловскую ЦРБ доставлены 16 пострадавших, из которых трое детей. По предварительной оценке, состояние 14 пациентов, в том числе детей, средней степени тяжести. В тяжелом состоянии - двое взрослых", - говорится в сообщении властей.Отмечается, что всего в автобусе было 30 пассажиров, остальные 14 человек отправились в Москву на попутном автобусе.
https://ria.ru/20240806/dtp-1964490245.html
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происшествия, волгоградская область, астрахань, россия
Происшествия, Волгоградская область, Астрахань, Россия
Пострадавших в ДТП под Волгоградом госпитализировали в ЦРБ Михайловки
Власти: среди 16 пострадавших в ДТП под Волгоградом имеются трое детей