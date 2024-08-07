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Трех детей, пострадавших в ДТП под Волгоградом, выписали из больницы - РИА Новости, 07.08.2024
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12:42 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/deti-1964616338.html
Трех детей, пострадавших в ДТП под Волгоградом, выписали из больницы
Трех детей, пострадавших в ДТП под Волгоградом, выписали из больницы - РИА Новости, 07.08.2024
Трех детей, пострадавших в ДТП под Волгоградом, выписали из больницы
Троих детей из автобуса, ехавшего из Астрахани в Москву и столкнувшегося с фурой под Волгоградом, выписали из больницы, трех пострадавших в тяжелом состоянии... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:42
2024-08-07T12:42
происшествия
астрахань
москва
волгоград
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ВОЛГОГРАД, 7 авг – РИА Новости. Троих детей из автобуса, ехавшего из Астрахани в Москву и столкнувшегося с фурой под Волгоградом, выписали из больницы, трех пострадавших в тяжелом состоянии переводят в областную больницу, сообщает в среду администрация региона в своем Telegram-канале. "Троих пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика переводят в больницу № 25 Волгограда. …Трое детей выписаны на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что в больнице города Михайловка остаются десять пострадавших. По данным полиции, в среду в 4.16 на трассе в Волгоградской области грузовик "Ивеко" столкнулся с автобусом, который ехал из Астрахани в Москву, в результате ДТП один человек погиб и 16 госпитализированы. По информации администрации региона, из 16 пострадавших – трое детей, двое взрослых находится в тяжелом состоянии. По информации губернатора Астраханской области, в ДТП пострадали 20 человек, в том числе шестеро детей.
https://ria.ru/20240806/dtp-1964493836.html
https://ria.ru/20240807/poezd-1964565039.html
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происшествия, астрахань, москва, волгоград, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Астрахань, Москва, Волгоград, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Трех детей, пострадавших в ДТП под Волгоградом, выписали из больницы

Трех детей, пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом, выписали из больницы

© ГУ МВД по Волгоградской областиНа месте столкновения автобуса с грузовиком в Волгоградской области. Кадр видео
На месте столкновения автобуса с грузовиком в Волгоградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© ГУ МВД по Волгоградской области
На месте столкновения автобуса с грузовиком в Волгоградской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 7 авг – РИА Новости. Троих детей из автобуса, ехавшего из Астрахани в Москву и столкнувшегося с фурой под Волгоградом, выписали из больницы, трех пострадавших в тяжелом состоянии переводят в областную больницу, сообщает в среду администрация региона в своем Telegram-канале.
"Троих пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика переводят в больницу № 25 Волгограда. …Трое детей выписаны на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении властей.
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Отмечается, что в больнице города Михайловка остаются десять пострадавших.
По данным полиции, в среду в 4.16 на трассе в Волгоградской области грузовик "Ивеко" столкнулся с автобусом, который ехал из Астрахани в Москву, в результате ДТП один человек погиб и 16 госпитализированы. По информации администрации региона, из 16 пострадавших – трое детей, двое взрослых находится в тяжелом состоянии. По информации губернатора Астраханской области, в ДТП пострадали 20 человек, в том числе шестеро детей.
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ПроисшествияАстраханьМоскваВолгоградСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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