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В деле генерала Булгакова фигурируют контракты на питание кадет - РИА Новости, 07.08.2024
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02:37 07.08.2024 (обновлено: 09:30 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/delo-1964539692.html
В деле генерала Булгакова фигурируют контракты на питание кадет
В деле генерала Булгакова фигурируют контракты на питание кадет - РИА Новости, 07.08.2024
В деле генерала Булгакова фигурируют контракты на питание кадет
Госконтракты о поставке питания для кадет в Краснодаре и Санкт-Петербурге фигурируют в уголовном деле о мошенничестве с сухпайками для армии, рассказали РИА... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T02:37
2024-08-07T09:30
краснодар
россия
санкт-петербург
дмитрий булгаков
александр невский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
дело экс-замминистра обороны булгакова
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Госконтракты о поставке питания для кадет в Краснодаре и Санкт-Петербурге фигурируют в уголовном деле о мошенничестве с сухпайками для армии, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "(Контракты. — Прим. ред.) были заключены на оказание услуг по питанию для нужд Министерства обороны", — отметил собеседник агентства.По информации источника, в рамках дела, в частности, упоминаются два контракта, один из них касается обеспечения питания для Краснознаменного училища имени генерала армии Сергея Штеменко в Краснодаре, а второй — Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени князя Александра Невского.В июле, как сообщали ФСБ и следствие, арестовали замминистра обороны России, генерала армии Дмитрий Булгаков. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил. Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. СК возбудил дело против руководства комбината. Топ-менеджмент АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) арестовали 20 апреля.
https://ria.ru/20240806/delo-1964301311.html
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краснодар, россия, санкт-петербург, дмитрий булгаков, александр невский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), дело экс-замминистра обороны булгакова, происшествия
Краснодар, Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Булгаков, Александр Невский, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Дело экс-замминистра обороны Булгакова, Происшествия
В деле генерала Булгакова фигурируют контракты на питание кадет

Госконтракты о поставке питания для кадет фигурируют в деле генерала Булгакова

© РИА Новости / Алексей Колчин | Перейти в медиабанкДмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Алексей Колчин
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Дмитрий Булгаков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Госконтракты о поставке питания для кадет в Краснодаре и Санкт-Петербурге фигурируют в уголовном деле о мошенничестве с сухпайками для армии, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"(Контракты. — Прим. ред.) были заключены на оказание услуг по питанию для нужд Министерства обороны", — отметил собеседник агентства.
По информации источника, в рамках дела, в частности, упоминаются два контракта, один из них касается обеспечения питания для Краснознаменного училища имени генерала армии Сергея Штеменко в Краснодаре, а второй — Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени князя Александра Невского.
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КраснодарРоссияСанкт-ПетербургДмитрий БулгаковАлександр НевскийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Дело экс-замминистра обороны БулгаковаПроисшествия
 
 
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