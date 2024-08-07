https://ria.ru/20240807/delo-1964539692.html

В деле генерала Булгакова фигурируют контракты на питание кадет

В деле генерала Булгакова фигурируют контракты на питание кадет - РИА Новости, 07.08.2024

В деле генерала Булгакова фигурируют контракты на питание кадет

Госконтракты о поставке питания для кадет в Краснодаре и Санкт-Петербурге фигурируют в уголовном деле о мошенничестве с сухпайками для армии, рассказали РИА... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T02:37

2024-08-07T02:37

2024-08-07T09:30

краснодар

россия

санкт-петербург

дмитрий булгаков

александр невский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

дело экс-замминистра обороны булгакова

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Госконтракты о поставке питания для кадет в Краснодаре и Санкт-Петербурге фигурируют в уголовном деле о мошенничестве с сухпайками для армии, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "(Контракты. — Прим. ред.) были заключены на оказание услуг по питанию для нужд Министерства обороны", — отметил собеседник агентства.По информации источника, в рамках дела, в частности, упоминаются два контракта, один из них касается обеспечения питания для Краснознаменного училища имени генерала армии Сергея Штеменко в Краснодаре, а второй — Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени князя Александра Невского.В июле, как сообщали ФСБ и следствие, арестовали замминистра обороны России, генерала армии Дмитрий Булгаков. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил. Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. СК возбудил дело против руководства комбината. Топ-менеджмент АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) арестовали 20 апреля.

https://ria.ru/20240806/delo-1964301311.html

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краснодар

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краснодар, россия, санкт-петербург, дмитрий булгаков, александр невский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), дело экс-замминистра обороны булгакова, происшествия