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Президент ЮАР посетит саммит БРИКС - РИА Новости, 07.08.2024
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16:08 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/briks-1964685902.html
Президент ЮАР посетит саммит БРИКС
Президент ЮАР посетит саммит БРИКС - РИА Новости, 07.08.2024
Президент ЮАР посетит саммит БРИКС
Президент ЮАР Сирил Рамафоса посетит саммит БРИКС, который пройдет в октябре в Казани, сообщил пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:08
2024-08-07T16:08
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса посетит саммит БРИКС, который пройдет в октябре в Казани, сообщил пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья "Президент ...планирует возглавить делегацию ЮАР. Президент посетит саммит (БРИКС - ред.) ", - заявил на брифинге Магвенья. Пресс-секретарь добавил, что президент ЮАР будет счастлив сотрудничать с новыми членами союза. "Президент доволен сотрудничеством в рамках БРИКС ... в частности с новыми членами группы, и что работа будет продолжаться с течением времени, а также пока члены участвуют в различных мероприятиях группы", - добавил Магвенья. План председательства России в БРИКС в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах России, организаторами которых выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные организации и бизнес-сообщества. Ключевым мероприятием станет XIV Саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября.
https://ria.ru/20240807/kazan-1964594652.html
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юар, россия, брикс, в мире
ЮАР, Россия, БРИКС, В мире
Президент ЮАР посетит саммит БРИКС

Президент ЮАР Рамафоса посетит саммит БРИКС в Казани

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса посетит саммит БРИКС, который пройдет в октябре в Казани, сообщил пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья
«
"Президент ...планирует возглавить делегацию ЮАР. Президент посетит саммит (БРИКС - ред.) ", - заявил на брифинге Магвенья.
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Пресс-секретарь добавил, что президент ЮАР будет счастлив сотрудничать с новыми членами союза.
«
"Президент доволен сотрудничеством в рамках БРИКС ... в частности с новыми членами группы, и что работа будет продолжаться с течением времени, а также пока члены участвуют в различных мероприятиях группы", - добавил Магвенья.
План председательства России в БРИКС в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах России, организаторами которых выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные организации и бизнес-сообщества. Ключевым мероприятием станет XIV Саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября.
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