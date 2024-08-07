https://ria.ru/20240807/briks-1964685902.html

Президент ЮАР посетит саммит БРИКС

Президент ЮАР посетит саммит БРИКС - РИА Новости, 07.08.2024

Президент ЮАР посетит саммит БРИКС

Президент ЮАР Сирил Рамафоса посетит саммит БРИКС, который пройдет в октябре в Казани, сообщил пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:08

2024-08-07T16:08

2024-08-07T16:08

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса посетит саммит БРИКС, который пройдет в октябре в Казани, сообщил пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья "Президент ...планирует возглавить делегацию ЮАР. Президент посетит саммит (БРИКС - ред.) ", - заявил на брифинге Магвенья. Пресс-секретарь добавил, что президент ЮАР будет счастлив сотрудничать с новыми членами союза. "Президент доволен сотрудничеством в рамках БРИКС ... в частности с новыми членами группы, и что работа будет продолжаться с течением времени, а также пока члены участвуют в различных мероприятиях группы", - добавил Магвенья. План председательства России в БРИКС в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах России, организаторами которых выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные организации и бизнес-сообщества. Ключевым мероприятием станет XIV Саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября.

https://ria.ru/20240807/kazan-1964594652.html

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