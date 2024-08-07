https://ria.ru/20240807/bespilotnik-1964603226.html
В Воронеже при падении обломков беспилотника пострадал человек
В Воронеже при падении обломков беспилотника пострадал человек - РИА Новости, 07.08.2024
В Воронеже при падении обломков беспилотника пострадал человек
Один человек ранен в результате падения обломков БПЛА в Воронеже, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:15
2024-08-07T12:15
2024-08-07T12:15
происшествия
воронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Один человек ранен в результате падения обломков БПЛА в Воронеже, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram. "По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА сегодня пострадал один человек на Ленинском проспекте Воронежа. С непроникающими ранениями он был доставлен в больницу. Жизни пациента ничто не угрожает, он находится в состоянии средней степени тяжести. В ближайшее время ему удалят осколки", - написал он.
https://ria.ru/20240806/bespilotniki-1964304914.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронеже при падении обломков беспилотника пострадал человек
В Воронеже при падении обломков дрона пострадал человек, его госпитализировали