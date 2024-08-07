https://ria.ru/20240807/bespilotnik-1964603226.html

В Воронеже при падении обломков беспилотника пострадал человек

В Воронеже при падении обломков беспилотника пострадал человек - РИА Новости, 07.08.2024

В Воронеже при падении обломков беспилотника пострадал человек

Один человек ранен в результате падения обломков БПЛА в Воронеже, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T12:15

2024-08-07T12:15

2024-08-07T12:15

происшествия

воронеж

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Один человек ранен в результате падения обломков БПЛА в Воронеже, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram. "По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА сегодня пострадал один человек на Ленинском проспекте Воронежа. С непроникающими ранениями он был доставлен в больницу. Жизни пациента ничто не угрожает, он находится в состоянии средней степени тяжести. В ближайшее время ему удалят осколки", - написал он.

https://ria.ru/20240806/bespilotniki-1964304914.html

воронеж

воронежская область

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Варвара Скокшина

происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор)