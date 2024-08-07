Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже при падении обломков беспилотника пострадал человек - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/bespilotnik-1964603226.html
В Воронеже при падении обломков беспилотника пострадал человек
В Воронеже при падении обломков беспилотника пострадал человек - РИА Новости, 07.08.2024
В Воронеже при падении обломков беспилотника пострадал человек
Один человек ранен в результате падения обломков БПЛА в Воронеже, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:15
2024-08-07T12:15
происшествия
воронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850660_0:99:3291:1950_1920x0_80_0_0_52b2ac737188497f7c998d744e29c1c3.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Один человек ранен в результате падения обломков БПЛА в Воронеже, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram. "По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА сегодня пострадал один человек на Ленинском проспекте Воронежа. С непроникающими ранениями он был доставлен в больницу. Жизни пациента ничто не угрожает, он находится в состоянии средней степени тяжести. В ближайшее время ему удалят осколки", - написал он.
https://ria.ru/20240806/bespilotniki-1964304914.html
воронеж
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850660_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c5eb90ecbf1159bd6f6eb6aa4b317a4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронеже при падении обломков беспилотника пострадал человек

В Воронеже при падении обломков дрона пострадал человек, его госпитализировали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Один человек ранен в результате падения обломков БПЛА в Воронеже, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram.
"По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА сегодня пострадал один человек на Ленинском проспекте Воронежа. С непроникающими ранениями он был доставлен в больницу. Жизни пациента ничто не угрожает, он находится в состоянии средней степени тяжести. В ближайшее время ему удалят осколки", - написал он.
Кадры работы расчета БПЛА первой славянской бригады под Торецком - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Российские беспилотники сбили украинский дрон с бомбами под Торецком
Вчера, 05:33
 
ПроисшествияВоронежВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала