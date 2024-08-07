https://ria.ru/20240807/altay-1964642066.html
В Республике Алтай английский язык на указателях заменят на алтайский
В Республике Алтай английский язык на указателях заменят на алтайский - РИА Новости, 07.08.2024
В Республике Алтай английский язык на указателях заменят на алтайский
Английский язык, на котором в Республике Алтай продублированы надписи на дорожных указателях, заменят на алтайский, сообщил врио главы региона Андрей Турчак в... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:54
2024-08-07T13:54
2024-08-07T13:54
общество
республика алтай
андрей турчак
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155821/55/1558215506_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b3651a531ee3076d82fb8a5208dd019.jpg
БАРНАУЛ, 7 авг – РИА Новости. Английский язык, на котором в Республике Алтай продублированы надписи на дорожных указателях, заменят на алтайский, сообщил врио главы региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале. "Дорожные указатели. Еще не так давно названия населенных пунктов на них были написаны на двух языках - русском и алтайском. В какой-то момент алтайский заменили на английский. Восстановим справедливость и вернем названия на алтайском языке. Нашим жителям так будет удобнее, а гостям будет полезно погрузиться в языковую культуру Республики Алтай", - написал Турчак, не уточнив, когда будет произведена замена. Алтайский язык относится к тюркской группе языков, наряду с русским является одним из государственных языков в Республике Алтай, расположенной в Сибири на границе с Казахстаном, Китаем и Монголией. В алтайском используется письменность на основе русской кириллицы с добавлением четырех дополнительных букв.
https://ria.ru/20240610/turchak-1951870288.html
республика алтай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155821/55/1558215506_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8304ebf19964ead481d02b47c864e976.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика алтай, андрей турчак, россия
Общество, Республика Алтай, Андрей Турчак, Россия
В Республике Алтай английский язык на указателях заменят на алтайский
Турчак: в Республике Алтай английские надписи на указателях заменят на алтайские