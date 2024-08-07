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В Республике Алтай английский язык на указателях заменят на алтайский - РИА Новости, 07.08.2024
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13:54 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/altay-1964642066.html
В Республике Алтай английский язык на указателях заменят на алтайский
В Республике Алтай английский язык на указателях заменят на алтайский - РИА Новости, 07.08.2024
В Республике Алтай английский язык на указателях заменят на алтайский
Английский язык, на котором в Республике Алтай продублированы надписи на дорожных указателях, заменят на алтайский, сообщил врио главы региона Андрей Турчак в... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:54
2024-08-07T13:54
общество
республика алтай
андрей турчак
россия
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БАРНАУЛ, 7 авг – РИА Новости. Английский язык, на котором в Республике Алтай продублированы надписи на дорожных указателях, заменят на алтайский, сообщил врио главы региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале. "Дорожные указатели. Еще не так давно названия населенных пунктов на них были написаны на двух языках - русском и алтайском. В какой-то момент алтайский заменили на английский. Восстановим справедливость и вернем названия на алтайском языке. Нашим жителям так будет удобнее, а гостям будет полезно погрузиться в языковую культуру Республики Алтай", - написал Турчак, не уточнив, когда будет произведена замена. Алтайский язык относится к тюркской группе языков, наряду с русским является одним из государственных языков в Республике Алтай, расположенной в Сибири на границе с Казахстаном, Китаем и Монголией. В алтайском используется письменность на основе русской кириллицы с добавлением четырех дополнительных букв.
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общество, республика алтай, андрей турчак, россия
Общество, Республика Алтай, Андрей Турчак, Россия
В Республике Алтай английский язык на указателях заменят на алтайский

Турчак: в Республике Алтай английские надписи на указателях заменят на алтайские

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на город Горно-Алтайск
Вид на город Горно-Алтайск - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на город Горно-Алтайск. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 7 авг – РИА Новости. Английский язык, на котором в Республике Алтай продублированы надписи на дорожных указателях, заменят на алтайский, сообщил врио главы региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
"Дорожные указатели. Еще не так давно названия населенных пунктов на них были написаны на двух языках - русском и алтайском. В какой-то момент алтайский заменили на английский. Восстановим справедливость и вернем названия на алтайском языке. Нашим жителям так будет удобнее, а гостям будет полезно погрузиться в языковую культуру Республики Алтай", - написал Турчак, не уточнив, когда будет произведена замена.
Алтайский язык относится к тюркской группе языков, наряду с русским является одним из государственных языков в Республике Алтай, расположенной в Сибири на границе с Казахстаном, Китаем и Монголией. В алтайском используется письменность на основе русской кириллицы с добавлением четырех дополнительных букв.
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