https://ria.ru/20240807/altay-1964642066.html

В Республике Алтай английский язык на указателях заменят на алтайский

В Республике Алтай английский язык на указателях заменят на алтайский - РИА Новости, 07.08.2024

В Республике Алтай английский язык на указателях заменят на алтайский

Английский язык, на котором в Республике Алтай продублированы надписи на дорожных указателях, заменят на алтайский, сообщил врио главы региона Андрей Турчак в... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T13:54

2024-08-07T13:54

2024-08-07T13:54

общество

республика алтай

андрей турчак

россия

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БАРНАУЛ, 7 авг – РИА Новости. Английский язык, на котором в Республике Алтай продублированы надписи на дорожных указателях, заменят на алтайский, сообщил врио главы региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале. "Дорожные указатели. Еще не так давно названия населенных пунктов на них были написаны на двух языках - русском и алтайском. В какой-то момент алтайский заменили на английский. Восстановим справедливость и вернем названия на алтайском языке. Нашим жителям так будет удобнее, а гостям будет полезно погрузиться в языковую культуру Республики Алтай", - написал Турчак, не уточнив, когда будет произведена замена. Алтайский язык относится к тюркской группе языков, наряду с русским является одним из государственных языков в Республике Алтай, расположенной в Сибири на границе с Казахстаном, Китаем и Монголией. В алтайском используется письменность на основе русской кириллицы с добавлением четырех дополнительных букв.

https://ria.ru/20240610/turchak-1951870288.html

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общество, республика алтай, андрей турчак, россия