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Запад пытается любой ценой добиться паузы в боях, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/zapad-1964383253.html
Запад пытается любой ценой добиться паузы в боях, заявил Шойгу
Запад пытается любой ценой добиться паузы в боях, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.08.2024
Запад пытается любой ценой добиться паузы в боях, заявил Шойгу
Запад и его слуги на Украине пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать киевской хунте возможность перегруппироваться, но Россия их... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:02
2024-08-06T13:02
специальная военная операция на украине
россия
украина
сергей шойгу
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БАКУ, 6 авг - РИА Новости. Запад и его слуги на Украине пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать киевской хунте возможность перегруппироваться, но Россия их словам не будет доверять, а будет смотреть только на конкретные действия, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Запад, а в последнее время и его украинские слуги, пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать киевской хунте возможность перегруппироваться", - сказал Шойгу журналистам. "Но доверять их словам мы не намерены, будем полагаться только на конкретные действия", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240804/ukraina-1964008070.html
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россия, украина, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Шойгу
Запад пытается любой ценой добиться паузы в боях, заявил Шойгу

Шойгу: Запад пытается любой ценой добиться паузы в боевых действиях

© РИА НовостиСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости
Сергей Шойгу. Архивное фото
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БАКУ, 6 авг - РИА Новости. Запад и его слуги на Украине пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать киевской хунте возможность перегруппироваться, но Россия их словам не будет доверять, а будет смотреть только на конкретные действия, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«
"Запад, а в последнее время и его украинские слуги, пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать киевской хунте возможность перегруппироваться", - сказал Шойгу журналистам.
"Но доверять их словам мы не намерены, будем полагаться только на конкретные действия", - подчеркнул он.
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