https://ria.ru/20240806/zapad-1964383253.html
Запад пытается любой ценой добиться паузы в боях, заявил Шойгу
Запад пытается любой ценой добиться паузы в боях, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.08.2024
Запад пытается любой ценой добиться паузы в боях, заявил Шойгу
Запад и его слуги на Украине пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать киевской хунте возможность перегруппироваться, но Россия их... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:02
2024-08-06T13:02
2024-08-06T13:02
специальная военная операция на украине
россия
украина
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943246829_371:0:1896:858_1920x0_80_0_0_c96219ce75362a90d0f0303187376b67.png
БАКУ, 6 авг - РИА Новости. Запад и его слуги на Украине пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать киевской хунте возможность перегруппироваться, но Россия их словам не будет доверять, а будет смотреть только на конкретные действия, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Запад, а в последнее время и его украинские слуги, пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать киевской хунте возможность перегруппироваться", - сказал Шойгу журналистам. "Но доверять их словам мы не намерены, будем полагаться только на конкретные действия", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240804/ukraina-1964008070.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943246829_644:0:1788:858_1920x0_80_0_0_6f6a60f55229b02998db0230dc8ccfef.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Шойгу
Запад пытается любой ценой добиться паузы в боях, заявил Шойгу
Шойгу: Запад пытается любой ценой добиться паузы в боевых действиях