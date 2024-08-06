https://ria.ru/20240806/zapad-1964383253.html

Запад пытается любой ценой добиться паузы в боях, заявил Шойгу

Запад пытается любой ценой добиться паузы в боях, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.08.2024

Запад пытается любой ценой добиться паузы в боях, заявил Шойгу

Запад и его слуги на Украине пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать киевской хунте возможность перегруппироваться, но Россия их... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:02

2024-08-06T13:02

2024-08-06T13:02

специальная военная операция на украине

россия

украина

сергей шойгу

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БАКУ, 6 авг - РИА Новости. Запад и его слуги на Украине пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать киевской хунте возможность перегруппироваться, но Россия их словам не будет доверять, а будет смотреть только на конкретные действия, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Запад, а в последнее время и его украинские слуги, пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать киевской хунте возможность перегруппироваться", - сказал Шойгу журналистам. "Но доверять их словам мы не намерены, будем полагаться только на конкретные действия", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240804/ukraina-1964008070.html

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2024

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россия, украина, сергей шойгу