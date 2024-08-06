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ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС

ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 06.08.2024

ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС

Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение плановой 21-й ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщили во вторник в Минобороны РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T18:16

2024-08-06T18:16

2024-08-06T18:16

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение плановой 21-й ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "Шестого августа 2024 года Вооружённые Силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение плановой 21-й ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении. Отмечается, что для этого на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей – разрушенного моста у населённого пункта Каменское с 06.00 до 18.00 мск был объявлен режим прекращения огня, российские военнослужащие его неукоснительно соблюдали. "При осмотре дороги в районе перехода российскими сапёрами были зафиксированы взрывоопасные боеприпасы иностранного производства, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС", - подчеркнули в МО РФ. Также в российском ведомстве рассказали, что в составе новой миссии четыре инспектора, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.

https://ria.ru/20240726/magate-1962153105.html

https://ria.ru/20240709/energodar-1958408998.html

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россия, магатэ, запорожская аэс, запорожская область, вооруженные силы рф