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ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 06.08.2024
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18:16 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/zaes-1964490396.html
ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС
ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 06.08.2024
ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС
Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение плановой 21-й ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщили во вторник в Минобороны РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T18:16
2024-08-06T18:16
россия
магатэ
запорожская аэс
запорожская область
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение плановой 21-й ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "Шестого августа 2024 года Вооружённые Силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение плановой 21-й ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении. Отмечается, что для этого на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей – разрушенного моста у населённого пункта Каменское с 06.00 до 18.00 мск был объявлен режим прекращения огня, российские военнослужащие его неукоснительно соблюдали. "При осмотре дороги в районе перехода российскими сапёрами были зафиксированы взрывоопасные боеприпасы иностранного производства, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС", - подчеркнули в МО РФ. Также в российском ведомстве рассказали, что в составе новой миссии четыре инспектора, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.
https://ria.ru/20240726/magate-1962153105.html
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россия, магатэ, запорожская аэс, запорожская область, вооруженные силы рф
Россия, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС

Военные обеспечили проведение 21-й ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение плановой 21-й ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Шестого августа 2024 года Вооружённые Силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение плановой 21-й ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что для этого на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей – разрушенного моста у населённого пункта Каменское с 06.00 до 18.00 мск был объявлен режим прекращения огня, российские военнослужащие его неукоснительно соблюдали.
"При осмотре дороги в районе перехода российскими сапёрами были зафиксированы взрывоопасные боеприпасы иностранного производства, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС", - подчеркнули в МО РФ.
Также в российском ведомстве рассказали, что в составе новой миссии четыре инспектора, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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РоссияМАГАТЭЗапорожская АЭСЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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