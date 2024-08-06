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Трех сотрудников газовой службы задержали после взрыва в Нижнем Тагиле

Трех сотрудников газовой службы задержали после взрыва в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 06.08.2024

Трех сотрудников газовой службы задержали после взрыва в Нижнем Тагиле

Трех сотрудников компании "Газэкс" задержали после взрыва и частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T08:08

2024-08-06T08:08

2024-08-06T15:24

происшествия

нижний тагил

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Трех сотрудников компании "Газэкс" задержали после взрыва и частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия."Пятого августа были задержаны мастер и два слесаря компании по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", — сказал собеседник агентства.В компании подчеркнули, что оказывают следствию всяческую поддержку.Эту информацию подтвердили в региональном управлении Следственного комитета."В настоящее время с их участием проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу и о предъявлении обвинения", — сказал старший помощник руководителя главка Александр Шульга.Два подъезда пятиэтажного дома по улице Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа из-за взрыва газовоздушной смеси. Погибли десять человек, пятеро из них дети. Пострадали более 20 человек, из них 11 остаются в больнице.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как заявили в "ГАЗЭКС", техобслуживание газового оборудования в доме проводили 26 июня, на момент проверки система газового распределения якобы была исправной.

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нижний тагил

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле