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Трех сотрудников газовой службы задержали после взрыва в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 06.08.2024
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08:08 06.08.2024 (обновлено: 15:24 06.08.2024)
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Трех сотрудников газовой службы задержали после взрыва в Нижнем Тагиле
Трех сотрудников газовой службы задержали после взрыва в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 06.08.2024
Трех сотрудников газовой службы задержали после взрыва в Нижнем Тагиле
Трех сотрудников компании "Газэкс" задержали после взрыва и частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T08:08
2024-08-06T15:24
происшествия
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Трех сотрудников компании "Газэкс" задержали после взрыва и частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.&quot;Пятого августа были задержаны мастер и два слесаря компании по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса (&quot;Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности&quot;)&quot;, — сказал собеседник агентства.В компании подчеркнули, что оказывают следствию всяческую поддержку.Эту информацию подтвердили в региональном управлении Следственного комитета."В настоящее время с их участием проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу и о предъявлении обвинения", — сказал старший помощник руководителя главка Александр Шульга.Два подъезда пятиэтажного дома по улице Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа из-за взрыва газовоздушной смеси. Погибли десять человек, пятеро из них дети. Пострадали более 20 человек, из них 11 остаются в больнице.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как заявили в "ГАЗЭКС", техобслуживание газового оборудования в доме проводили 26 июня, на момент проверки система газового распределения якобы была исправной.
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происшествия, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Трех сотрудников газовой службы задержали после взрыва в Нижнем Тагиле

Мастера и двух слесарей службы "Газэкс" задержали после взрыва в Нижнем Тагиле

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВзрыв в жилом доме в Нижнем Тагиле
Взрыв в жилом доме в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости
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Взрыв в жилом доме в Нижнем Тагиле
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Трех сотрудников компании "Газэкс" задержали после взрыва и частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
«

"Пятого августа были задержаны мастер и два слесаря компании по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", — сказал собеседник агентства.

Взрыв в жилом доме в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
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В компании подчеркнули, что оказывают следствию всяческую поддержку.
Эту информацию подтвердили в региональном управлении Следственного комитета.
«
"В настоящее время с их участием проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу и о предъявлении обвинения", — сказал старший помощник руководителя главка Александр Шульга.
Два подъезда пятиэтажного дома по улице Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа из-за взрыва газовоздушной смеси. Погибли десять человек, пятеро из них дети. Пострадали более 20 человек, из них 11 остаются в больнице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Как заявили в "ГАЗЭКС", техобслуживание газового оборудования в доме проводили 26 июня, на момент проверки система газового распределения якобы была исправной.
Взрыв газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

Предварительная причина разрушений — взрыв газовоздушной смеси. Возможного последующего пожара удалось избежать.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Предварительная причина разрушений — взрыв газовоздушной смеси. Возможного последующего пожара удалось избежать.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
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1 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

К месту вызова прибыли пожарно-спасательные службы, пять бригад скорой и две авиамедицинские бригады.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

К месту вызова прибыли пожарно-спасательные службы, пять бригад скорой и две авиамедицинские бригады.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
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2 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Двое взрослых после ЧП находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Двое взрослых после ЧП находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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3 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Аварийные службы разбирают завалы после масштабного разрушения.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Аварийные службы разбирают завалы после масштабного разрушения.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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4 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Сотрудники МЧС обнаружили местоположение трех выживших после взрыва жителей, ведутся работы по их спасению.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Сотрудники МЧС обнаружили местоположение трех выживших после взрыва жителей, ведутся работы по их спасению.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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5 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

Панельный дом 81 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле был построен в 1974 году, на 1 мая 2023 года общий износ здания составлял 30%. Дом не был аварийным.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Панельный дом 81 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле был построен в 1974 году, на 1 мая 2023 года общий износ здания составлял 30%. Дом не был аварийным.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Плановое техобслуживание газового оборудования в жилье проводили 26 июня, система на тот момент была исправной.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Плановое техобслуживание газового оборудования в жилье проводили 26 июня, система на тот момент была исправной.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

Всех жильцов из дома эвакуировали.

Прокуратура Свердловской области начала проверку.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Всех жильцов из дома эвакуировали.

Прокуратура Свердловской области начала проверку.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
8 из 8

Предварительная причина разрушений — взрыв газовоздушной смеси. Возможного последующего пожара удалось избежать.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
1 из 8

К месту вызова прибыли пожарно-спасательные службы, пять бригад скорой и две авиамедицинские бригады.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
2 из 8

Двое взрослых после ЧП находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
3 из 8

Аварийные службы разбирают завалы после масштабного разрушения.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 8

Сотрудники МЧС обнаружили местоположение трех выживших после взрыва жителей, ведутся работы по их спасению.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 8

Панельный дом 81 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле был построен в 1974 году, на 1 мая 2023 года общий износ здания составлял 30%. Дом не был аварийным.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
6 из 8

Плановое техобслуживание газового оборудования в жилье проводили 26 июня, система на тот момент была исправной.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8

Всех жильцов из дома эвакуировали.

Прокуратура Свердловской области начала проверку.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
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8 из 8
 
ПроисшествияНижний ТагилВзрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
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