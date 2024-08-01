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Взрыв газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле

Взрыв газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 01.08.2024

Взрыв газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле

В пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа обрушились два подъезда. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T13:27

2024-08-01T13:27

2024-08-01T13:27

фото

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижний тагил

свердловская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963391999_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_1ca30cfb85b459598e1cac09d6bb58c0.jpg

В пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа обрушились два подъезда. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru.

нижний тагил

свердловская область

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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