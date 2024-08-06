https://ria.ru/20240806/ukraina-1964378413.html

Украина за два месяца потеряла более 115 тысяч военных, заявил Шойгу

Украина за два месяца потеряла более 115 тысяч военных, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.08.2024

Украина за два месяца потеряла более 115 тысяч военных, заявил Шойгу

Украина за неполные два месяца, по данным министерства обороны РФ, потеряла свыше 115 тысяч своих военных, этого можно было избежать, если бы Киев пошел... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T12:46

2024-08-06T12:46

2024-08-06T12:46

специальная военная операция на украине

украина

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946353531_0:0:2728:1536_1920x0_80_0_0_2c15e250de8c19a640e5aac91d01ac21.jpg

БАКУ, 6 авг - РИА Новости. Украина за неполные два месяца, по данным министерства обороны РФ, потеряла свыше 115 тысяч своих военных, этого можно было избежать, если бы Киев пошел навстречу предложениям, озвученным в июне президентом России Владимиром Путиным, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "За эти два месяца территория, которую освободили наши войска, прибавила 420 квадратных километров и украинские войска потеряли, по данным министерства обороны, более 115 тысяч (военнослужащих - ред.) своих войск. И это большая цифра - 115 тысяч. По 60 тысяч в месяц почти. Хотя это могло быть остановлено, если бы были выполнены те требования, которые изложил наш президент. Поэтому наша позиция ясна, понятна - войска движутся вперед", - сказал он. Шойгу привел еще статистики с 14 июня. "Я уже не говорю про бронетехнику, которой более 3 тысяч потеряли. Опять же, по данным министерства обороны, автомобильной техники - более 3 тысяч", - сообщил он. Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240804/kiev-1963919959.html

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф