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Украина за два месяца потеряла более 115 тысяч военных, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964378413.html
Украина за два месяца потеряла более 115 тысяч военных, заявил Шойгу
Украина за два месяца потеряла более 115 тысяч военных, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.08.2024
Украина за два месяца потеряла более 115 тысяч военных, заявил Шойгу
Украина за неполные два месяца, по данным министерства обороны РФ, потеряла свыше 115 тысяч своих военных, этого можно было избежать, если бы Киев пошел... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:46
2024-08-06T12:46
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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БАКУ, 6 авг - РИА Новости. Украина за неполные два месяца, по данным министерства обороны РФ, потеряла свыше 115 тысяч своих военных, этого можно было избежать, если бы Киев пошел навстречу предложениям, озвученным в июне президентом России Владимиром Путиным, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "За эти два месяца территория, которую освободили наши войска, прибавила 420 квадратных километров и украинские войска потеряли, по данным министерства обороны, более 115 тысяч (военнослужащих - ред.) своих войск. И это большая цифра - 115 тысяч. По 60 тысяч в месяц почти. Хотя это могло быть остановлено, если бы были выполнены те требования, которые изложил наш президент. Поэтому наша позиция ясна, понятна - войска движутся вперед", - сказал он. Шойгу привел еще статистики с 14 июня. "Я уже не говорю про бронетехнику, которой более 3 тысяч потеряли. Опять же, по данным министерства обороны, автомобильной техники - более 3 тысяч", - сообщил он. Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240804/kiev-1963919959.html
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украина, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украина за два месяца потеряла более 115 тысяч военных, заявил Шойгу

Шойгу: Украина за два месяца потеряла более 115 тысяч военных

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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БАКУ, 6 авг - РИА Новости. Украина за неполные два месяца, по данным министерства обороны РФ, потеряла свыше 115 тысяч своих военных, этого можно было избежать, если бы Киев пошел навстречу предложениям, озвученным в июне президентом России Владимиром Путиным, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«
"За эти два месяца территория, которую освободили наши войска, прибавила 420 квадратных километров и украинские войска потеряли, по данным министерства обороны, более 115 тысяч (военнослужащих - ред.) своих войск. И это большая цифра - 115 тысяч. По 60 тысяч в месяц почти. Хотя это могло быть остановлено, если бы были выполнены те требования, которые изложил наш президент. Поэтому наша позиция ясна, понятна - войска движутся вперед", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
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Шойгу привел еще статистики с 14 июня. "Я уже не говорю про бронетехнику, которой более 3 тысяч потеряли. Опять же, по данным министерства обороны, автомобильной техники - более 3 тысяч", - сообщил он.
Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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