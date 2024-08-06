Украина за два месяца потеряла более 115 тысяч военных, заявил Шойгу
Шойгу: Украина за два месяца потеряла более 115 тысяч военных
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
БАКУ, 6 авг - РИА Новости. Украина за неполные два месяца, по данным министерства обороны РФ, потеряла свыше 115 тысяч своих военных, этого можно было избежать, если бы Киев пошел навстречу предложениям, озвученным в июне президентом России Владимиром Путиным, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
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"За эти два месяца территория, которую освободили наши войска, прибавила 420 квадратных километров и украинские войска потеряли, по данным министерства обороны, более 115 тысяч (военнослужащих - ред.) своих войск. И это большая цифра - 115 тысяч. По 60 тысяч в месяц почти. Хотя это могло быть остановлено, если бы были выполнены те требования, которые изложил наш президент. Поэтому наша позиция ясна, понятна - войска движутся вперед", - сказал он.
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Шойгу привел еще статистики с 14 июня. "Я уже не говорю про бронетехнику, которой более 3 тысяч потеряли. Опять же, по данным министерства обороны, автомобильной техники - более 3 тысяч", - сообщил он.
Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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