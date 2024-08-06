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Умер нобелевский лауреат по физике Ли Чжэндао

Умер нобелевский лауреат по физике Ли Чжэндао - РИА Новости, 06.08.2024

Умер нобелевский лауреат по физике Ли Чжэндао

Американский физик китайского происхождения Ли Чжэндао, получивший Нобелевскую премию за исследования в области физики частиц, скончался в возрасте 97 лет,... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T05:36

2024-08-06T05:36

2024-08-06T09:03

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Американский физик китайского происхождения Ли Чжэндао, получивший Нобелевскую премию за исследования в области физики частиц, скончался в возрасте 97 лет, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на Институт физики высоких энергий Китайской академии наук. По данным телеканала, ученый умер в своем доме в Сан-Франциско. Родившийся в Шанхае Ли Чжэндао обучался в аспирантуре Чикагского университета под руководством знаменитого физика Энрико Ферми. На протяжении всей карьеры он вносил новаторский вклад в физику частиц, ядерную теорию и статистическую механику. В 1954 году он представил перенормируемую модель теории поля, широко известную как "модель Ли", которая сыграла важную роль в решении фундаментальных вопросов квантовой теории поля. В 1956 году Ли обнаружил нарушение закона четности в слабых взаимодействиях. Эта революционная работа была экспериментально подтверждена в следующем году, в корне изменив понимание симметрии в физике. Это открытие принесло ему Нобелевскую премию по физике и премию Альберта Эйнштейна в области науки в 1957 году. В возрасте 31 года Ли стал вторым самым молодым ученым, когда-либо получавшим Нобелевскую премию.

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сан-франциско, шанхай, альберт эйнштейн, чикагский университет, в мире, сша