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Умер нобелевский лауреат по физике Ли Чжэндао - РИА Новости, 06.08.2024
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Наука
 
05:36 06.08.2024 (обновлено: 09:03 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/uchenyy-1964305078.html
Умер нобелевский лауреат по физике Ли Чжэндао
Умер нобелевский лауреат по физике Ли Чжэндао - РИА Новости, 06.08.2024
Умер нобелевский лауреат по физике Ли Чжэндао
Американский физик китайского происхождения Ли Чжэндао, получивший Нобелевскую премию за исследования в области физики частиц, скончался в возрасте 97 лет,... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T05:36
2024-08-06T09:03
наука
сан-франциско
шанхай
альберт эйнштейн
чикагский университет
в мире
сша
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Американский физик китайского происхождения Ли Чжэндао, получивший Нобелевскую премию за исследования в области физики частиц, скончался в возрасте 97 лет, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на Институт физики высоких энергий Китайской академии наук. По данным телеканала, ученый умер в своем доме в Сан-Франциско. Родившийся в Шанхае Ли Чжэндао обучался в аспирантуре Чикагского университета под руководством знаменитого физика Энрико Ферми. На протяжении всей карьеры он вносил новаторский вклад в физику частиц, ядерную теорию и статистическую механику. В 1954 году он представил перенормируемую модель теории поля, широко известную как "модель Ли", которая сыграла важную роль в решении фундаментальных вопросов квантовой теории поля. В 1956 году Ли обнаружил нарушение закона четности в слабых взаимодействиях. Эта революционная работа была экспериментально подтверждена в следующем году, в корне изменив понимание симметрии в физике. Это открытие принесло ему Нобелевскую премию по физике и премию Альберта Эйнштейна в области науки в 1957 году. В возрасте 31 года Ли стал вторым самым молодым ученым, когда-либо получавшим Нобелевскую премию.
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сан-франциско, шанхай, альберт эйнштейн, чикагский университет, в мире, сша
Наука, Сан-Франциско, Шанхай, Альберт Эйнштейн, Чикагский университет, В мире, США
Умер нобелевский лауреат по физике Ли Чжэндао

CGTN: нобелевский лауреат по физике Ли Чжэндао умер в возрасте 97 лет

© AFP 2024Лауреат Нобелевской премии по физике 1957 года Ли Чжэндао
Лауреат Нобелевской премии по физике 1957 года Ли Чжэндао - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AFP 2024
Лауреат Нобелевской премии по физике 1957 года Ли Чжэндао. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Американский физик китайского происхождения Ли Чжэндао, получивший Нобелевскую премию за исследования в области физики частиц, скончался в возрасте 97 лет, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на Институт физики высоких энергий Китайской академии наук.
По данным телеканала, ученый умер в своем доме в Сан-Франциско.
Родившийся в Шанхае Ли Чжэндао обучался в аспирантуре Чикагского университета под руководством знаменитого физика Энрико Ферми.
На протяжении всей карьеры он вносил новаторский вклад в физику частиц, ядерную теорию и статистическую механику. В 1954 году он представил перенормируемую модель теории поля, широко известную как "модель Ли", которая сыграла важную роль в решении фундаментальных вопросов квантовой теории поля.
В 1956 году Ли обнаружил нарушение закона четности в слабых взаимодействиях. Эта революционная работа была экспериментально подтверждена в следующем году, в корне изменив понимание симметрии в физике. Это открытие принесло ему Нобелевскую премию по физике и премию Альберта Эйнштейна в области науки в 1957 году. В возрасте 31 года Ли стал вторым самым молодым ученым, когда-либо получавшим Нобелевскую премию.
 
НаукаСан-ФранцискоШанхайАльберт ЭйнштейнЧикагский университетВ миреСША
 
 
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